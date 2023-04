W branży IT zaczyna się dziać coś złego. "Wyjątkowo mocno" dotknięta

Pandemia się skończyła, zmniejszyło się też zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne. A to zła wiadomość dla firm z branży IT (fot. Peter Gombos/Unsplash)

Pandemia się skończyła, zmniejszyło się też zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne. A to zła wiadomość dla firm z branży IT (fot. Peter Gombos/Unsplash)

Pandemia i lockdowny przyniosły ze sobą wzrost popularności usług teleinformatycznych, co pozwoliło firmom z branży osiągnąć duże zyski. Pandemia jednak się skończyła, a zaległości branży IT wzrosły do poziomu 230 mln zł.

Z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD) wynika, że rok do roku zaległości branży IT wzrosły do poziomu 230 mln zł, czyli o prawie 22 proc. Dużą grupę dłużników według danych KRD tworzą jednoosobowe działalności gospodarcze, do których zalicza się freelancerów pracujących na własny rachunek. Takie przedsiębiorstwa stanowią w przybliżeniu 3,4 tys. przedsiębiorców. Ich zaległości finansowe sięgają 93,5 mln zł.

Okres pandemii przyniósł ze sobą wzrost popularności wszelkich usług teleinformatyczne, co pozwoliło firmom z branży osiągnąć duże zyski. Pandemia jednak się skończyła, a w efekcie zmieniła się rzeczywistość rynku IT, który stał się dla firm trudniejszy i coraz więcej z nich zalega z płatnościami. Nie otrzymują także zapłaty od innych.

Adam Łącki, prezes KRD przekazał informację, że branża IT jest jedną z tych, na którą "wyjątkowo mocno oddziałują zatory płatnicze".

– Najwięcej branży IT zalega handel, który powinien uregulować 97,2 mln zł. Kolejne są przedsiębiorstwa budowlane (55,6 mln zł), a pierwszą trójkę zamyka transport i gospodarka magazynowa (45,7 mln zł). W sumie 50,1 tys. klientów zalega firmom IT na 412,3 mln zł – wyjaśnił Łącki, cytowany przez portal Interia.pl.

Liczba firm z długami wzrosła z 6388 do 7028, wzrósł także przeciętny dług, który wynosi aktualnie 32,8 tys. zł, a więc więcej o 4 tys. zł niż przed rokiem. Rekordzistą, według danych KRD, jest warszawska firma, której zobowiązania mają wartość niemalże 9 mln zł, a większość z 20 zobowiązań ma wobec branży telekomunikacyjnej.

Łącki zauważył także, że w czasie pandemii nastąpił wzmożony popyt na usługi teleinformatyczne na czym zyskało wiele firm. Miało to w jego ocenie odbicie w ich spadającym zadłużeniu, przywołał także dane z analizy Gartnera, według których w 2021 r. wzrost wydatków na IT przekroczył 10 proc. rok do roku.

– Według prognoz tej firmy w pocovidowej rzeczywistości zapotrzebowanie na rozwiązania IT nie jest już tak duże, a środki na ten cel będą niższe – ocenił Łącki.

Prezes KRD zauważył także, że sporo rozwiązań informatycznych firmy mogą aktualnie wdrażać automatycznie. Branża ma także do czynienia z dużą rotacją pracowników i presji płacowej, co daje obraz mniejszej stabilności w biznesie. Jako przykład pogorszenia sytuacji przywołał sytuację z przełomu roku, kiedy w USA pracę straciło ok. 300 tys. specjalistów IT, a do zwolnień doszło także w polskich firmach technologicznych.

– Dla kontrahentów to sygnał, że mimo dobrej sytuacji sektora jako całości, warto monitorować kondycję finansową poszczególnych przedsiębiorstw z tej branży – podkreślił prezes KRD.

Długi firm IT to przede wszystkim zobowiązania wobec instytucji finansowych

Zdecydowana część wspomnianego długu, aż 136,6 mln zł, to długi firm IT wobec instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych. Zaliczają się do nich zaległe zobowiązania przekazane firmom zarządzającym wierzytelnościami czy pożyczki na rozwój biznesu w okresie pandemii. Kolejne 31,2 mln zł to długi wobec podwykonawców, programistów i specjalistów, którym firmy zlecały projekty informatyczne, a za których realizację nie zapłaciły. Kwotę 14,4 mln zł należności od firm IT próbuje wyegzekwować także handel.

Barometr Nastrojów Organizacji Pracodawców Usług IT - SoDA, na który powołuje się KRD wskazuje, że aktualnie negatywnym czynnikiem, który hamuje rozwój sektora IT w kraju jest sytuacja geopolityczna na świecie, tak uważa 57 proc. badanych przedstawicieli branży. Ponad 70 proc. obawia się długoterminowych skutków wojny na Ukrainie.

