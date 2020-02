W branży IT nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać

W Polsce zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego pracuje obecnie ponad ćwierć miliona programistów. Na rynku brakuje ich przynajmniej 50 tys. W skali całej Europy zapotrzebowanie na przedstawicieli tego zawodu może sięgać 900 tys. osób.

Wedle szacunków, około 1000 polskich firm kwalifikuje się do miana producenta oprogramowania. Polscy producenci oprogramowania skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach. Szacuje się, że ich łączne roczne obroty kształtują się na poziomie ok. 1 mld zł. Firmy te notują wzrosty przekraczające nawet 30 proc. (rok do roku), a większość swoich usług (70 proc.) eksportują.

Głosem MŚP polskiego sektora IT jest Organizacja Pracodawców Usług IT (Software Development Association Poland - SoDA). Organizacja powołana w 2018 roku zrzesza blisko 90 firm, zatrudniających 8 tysięcy inżynierów.

- Wyjątkowością tego wszystkiego, co udało nam się zrobić, jest fakt, że jesteśmy inicjatywą oddolną. Za naszymi plecami nie stoi duży gracz wykładający pieniądze. Na samym początku zrzeszaliśmy 10 firm, które widziały niedoskonałości branżowe i chciały się podzielić pomysłami jak je zniwelować i usprawnić całość - tłumaczy prezes organizacji Bartosz Majewski.

Jak podkreśla w rozmowie z Pulsem HR Bartosz Majewski, wyzwania współczesnego rynku pracy dotykają także branży IT. Tu mniejszym problemem są zarobki.

- Zarobki w branży IT, nawet patrząc z perspektywy tych młodszych osób, są znacznie wyższe niż w innych branżach. Dużą rolę odgrywają tu technologie, które są młode i dzięki temu młodsze pokolenia bardzo szybko stają się w danej dziedzinie ekspertami - podkreśla Majewski.

Nie jest jednak aż tak bardzo różowo. Zapowiadane spowolnienie we wzroście płac nie ominie także branży IT. Jak wynika z "Raportu płacowego Hays dla branży IT Contracting", stabilizacja stawek dotyczyć będzie zarówno kwot oczekiwanych przez kandydatów jak i tych, które są w stanie zaakceptować firmy korzystające z usług IT contractingu.

"Uspokojenie" płac jest trendem charakterystycznym dla całej branży. Sytuacja jednak nie będzie taka sama w każdym obszarze nowych technologii.

Na podwyżkę w 2020 roku mogą liczyć specjaliści z niewielkim doświadczeniem, a więc ci, którzy dotychczas zarabiali w IT najmniej, oraz specjaliści posiadający umiejętności w niszowych technologiach lub rozwiązaniach, które dopiero pojawiają się na polskim rynku.

Największym problemem jest deficyt pracowników.

- Na naszym rodzimym rynku, zgodnie z opracowaniami, brakuje blisko 50 tys. inżynierów, programistów - zaznacza Majewski.

Sposobem na poradzenie sobie z brakami jest outsourcing specjalistów IT. Dla części firm to rozwiązanie traktowane jako uzupełnienie zasobów informatycznych, np. podczas okresów urlopowych.

Z doświadczeniem czy z wykształceniem?

W 2020 roku plany zatrudniania nowych pracowników mają praktycznie wszystkie przebadane przez Hays Polska firmy. Praktycznie wszystkie (94 proc.) spodziewają się trudności w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych.

Z „Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze IT” przygotowanego przez PARP i Uniwersytet Jagielloński, na podstawie badania przeprowadzonego wśród 800 przedsiębiorców IT i ponad 800 studentów piątego roku z 50 najlepszych kierunków informatycznych z całej Polski, wynika, że polskim firmom brakuje programistów, testerów i projektantów oprogramowania.

Zgodnie w wyliczeniami szkoły programowania online kodilla.com, by zapełnić deficyt w branży pracownikami z dyplomem, co roku z polskich uczelni wyższych (prywatnych i państwowych) musiałoby wychodzić około 24 tys. absolwentów. Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że rocznie kierunki związane z informatyką kończy około 14 tys. studentów.

Z danych Randstad wynika, że prawie 30 proc. kandydatów do pracy w IT to absolwenci różnorodnych kursów branżowych, w tym absolwenci szkół programowania (bootcampów programistycznych).

Potwierdzają to wyliczenia serwisu Stack Overflow. Jak się okazuje, w 2015 r. udział w bootcampach deklarowało 3,5 proc. respondentów, w zeszłorocznej edycji już 15,4 proc. To potwierdzenie, że przed uczelniami wyższymi spore wyzwanie. Zdaniem wielu bowiem, nie przygotowują one do realnych wyzwań, jakie stawia rynek pracy.

- Nawet w mojej firmie bardzo często było tak, że zatrudnialiśmy osoby, które nie miały skończonych studiów, często nawet ich nie zaczęły. Mamy oczywiście tych, którzy przeszli całą ścieżkę edukacyjną. Patrząc na nasze doświadczenie, nie można dokładnie stwierdzić, kto pracuje lepiej. Często ci, którzy są samoukami, są w wielu dziedzinach lepsi. Coraz częściej także łączymy pracę ze studiami zaocznymi czy wieczorowymi. Więcej życia programistycznego nauczymy się, pracując - dodaje Majewski.

Podczas tegorocznego EEC Trends w Warszawie WNP Awards zbiorczo wyróżnione zostały polskie firmy typu software house. Nagroda została przekazana na ręce Wojciecha Wolnego, prezesa Grupy Euvic, oraz Bartosza Majewskiego.