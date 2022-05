W branży budowlanej będzie pracowało tyle samo kobiet co mężczyzn

– Dlaczego kobiety mają zostawiać mężczyznom świetnie płatną pracę na budowach? Naprawdę brakuje tam pierwiastka kobiecego. Kobiety lepiej nimi zarządzają, łatwiej łagodzą spory. W zespole kierowanym przez szefową jest mniej maczyzmu, a więcej spokoju – mówi Agnieszka Głowacka, wiceprezeska Erbudu, i prezentuje wydaną przez firmę książkę "Klara buduje" dla dziewczynek.

Branża budowlana uchodzi za typowo męski sektor zawodowy, na szczęście od pewnego czasu ten stereotypy odchodzi do lamusa. Niedawno wydana książka "Klara buduje" to uniwersalna opowieść o dziewczynce, która postanowiła zrealizować swoje marzenie i zbudować coś, czego świat jeszcze nie widział. Jej autorem jest Jakuba Skworza, twórca m.in. bestselleru "Mani Skłodowskiej" o Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo zostało pięknie zilustrowane przez Paulinę Derecką i jest adresowane nie tylko do najmłodszych. To historia o budowaniu nie tylko budynków, ale też relacji i pewności siebie. Inspiracją dla jednej z bohaterek książki była kierowniczka budowy Erbudu.

To także opowieść o tym, że warto mieć marzenia, nie bać się wyzwań i konsekwentnie podążać do wyznaczonego celu. Według danych GUS i Eurostatu odsetek Polek, które mają wyższe wykształcenie, wynosi 38,8 proc. i jest wyższy niż w przypadku mężczyzn (26,9 proc.), a także od średniej unijnej (35,2 proc.). I choć w 2020 r. kobiety stanowiły 58 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce, to na publicznych uczelniach technicznych ich odsetek wyniósł zaledwie 35 proc. Jak oceniają eksperci, w najbliższych latach na naszych budowach zabraknie pół miliona pracowników.

