W 2024 r. za najtańszego pracownika trzeba będzie zapłacić 5180,64 zł

- Jak widać, blisko 2 tys. zł to koszty pracownika, które ponoszą pracodawcy. Jest to znaczne obciążenie, które dalej może przekładać się na wzrost cen. Pracownicy niejednokrotnie nie mają świadomości, że pracodawca ponosi jeszcze jakiekolwiek koszty związane z ich pensją. Ale tak jak widać w wyliczeniach, pracownik przykładowo za styczeń otrzyma przelew na kwotę 3,2 tys. zł ale pracodawca musi "wydać" na jego pensje aż 5,1 tys. zł - mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Kwota ta będzie jeszcze większa od 1 lipca 2024, kiedy to wejdzie w życie druga z zapowiedzianych podwyżek płacy minimalnej. Wtedy zatrudnienie pracownika za najniższą krajową to będzie wydatek 5180,64 zł.

Dla pracodawcy każda podwyżka płacy minimalnej zwiększa koszty zatrudnienia. Ile wyniosą one od nowego roku? Jak wyliczył dla PulsHR.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, od stycznia 2024 r. całkowity koszt związany z zatrudnieniem jednego pracownika na umowę o pracę za minimalną stawkę to 5 110,76 zł brutto. Oto, co się składa na tę kwotę:

Zgodnie z propozycją rządu od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna ma wynieść 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca – 4300 zł brutto. To o 20 proc. więcej niż w 2023 roku. Oznacza to, że od nowego roku pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę dostaną na rękę ok. 3 222 zł. Zaś od lipca ok. 3 262 zł.

Jak wylicza, płaca minimalna od lipca 2023 r. wzrośnie o 110 zł do 3600 zł. Przy takim wzroście pracownik zarobi dodatkowo 74,38 zł, a kwota 35,62 zł zostanie pobrana tytułem składek ZUS i PIT. Następna podwyżka, czyli wzrost płacy minimalnej od stycznia 2024 r., będzie rekordowa, bo aż o 642 zł, jednak pracownik z tej kwoty otrzyma 438,12 zł. Druga podwyżka od lipca 2024 r. jest dość symboliczna, bo tylko o 58 zł, a dla pracownika oznacza to 39,55 zł na rękę więcej.

- Wzrost od stycznia oznacza dla pracodawców wzrost kosztów na jednego pracownika aż o 773, 32 zł, dla pracownika 438,12 zł. Powstaje więc pytanie, czy w styczniu nie będzie tzw. cięć w etatach. Przykładowo dziś sześcioro pracowników generuje koszt 25,2 tys., od stycznia tych samych sześcioro pracowników to wydatek rzędu 30,6 tys. Obecnie już słychać sygnały o redukcjach w etatach. Pracodawca, który zdecyduje się na redukcję jednego etatu od stycznia, pozostanie na zbliżonym poziomie wynagrodzeń, bo wyniesie on 25,9 tys. - mówi Juszczyk.

Wzrost płacy minimalnej nie wpływa tylko na koszt najtańszych pracowników

Na jeszcze inną kwestię związaną z podwyżką minimalnej zwraca uwagę Łukasz Kozłowski z FPP.

- Wzrost kosztów w firmach zależy od liczby pracowników zarabiających minimalną pensję, ale nie tylko. Podwyżki mogą również skutkować wypłaszczeniem struktury wynagrodzeń w firmach, co również ma swoje konsekwencje w postaci dodatkowych wydatków - mówi Łukasz Kozłowski.

Jak wyjaśnia, różnice płacowe między poszczególnymi stanowiskami ulegną zmniejszeniu. Pensje osób z większym doświadczeniem i kwalifikacjami zbliżą się do poziomu płacy minimalnej. Pracodawcy będą chcieli im to wynagrodzić np. poprzez dodatkowe premie albo podwyżki. A to w połączeniu z rosnącymi cenami energii, surowców i półproduktów, a także kosztami związanymi z prowadzeniem lokali czy zakupem środków trwałych, dla niektórych firm może okazać się sporym obciążeniem finansowym.

- Słabnący popyt konsumencki nie pozwala z kolei przedsiębiorcom na rekompensatę kosztów zatrudnienia. Firmy mają związane ręce - nie mogą podnieść cen ani zwiększyć obrotów w obecnych warunkach, dlatego też część przedsiębiorstw – szczególnie tych małych, w mniej rozwiniętych regionach w Polsce – może doświadczyć trudności związanych z podwyżką płacy minimalnej - dodaje Kozłowski.

Wraz z 2024 r. nadejdzie rekordowa podwyżka składek do ZUS

Wyższe koszty związane z zatrudnieniem pracowników to niejedyna podwyżka, z jaką zmierzą się firmy w 2024 roku. Północna Izba Gospodarcza podkreśla, że w 2024 roku również podwyżka składki przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie rekordowa.

– Niestety jesteśmy świadkami bicia rekordów w obciążaniu przedsiębiorców zobowiązaniami. Najpierw gigantyczny wzrost płacy minimalnej, a teraz rekordowy wzrost składek ZUS. Przedsiębiorcy patrzą na rok 2024 z przerażeniem. Nie można rozpędzać kosztów związanych ze zobowiązaniami przedsiębiorców, gdy na horyzoncie mamy spowolnienie gospodarcze. To jest proszenie się o wielkie gospodarcze problemy – twierdzi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2024 r. średnia pensja prognozowana jest na poziomie 7794 zł. Jeśli prognozy zostaną przyjęte, to podstawa wyniesie 4676,40 zł. Składki ZUS na rok 2024 wyniosą więc 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). Obecnie przedsiębiorcy płacą 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 175,70 zł miesięcznie.

Michał Wojtas, ekspert podatkowy i gospodarczy, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, nie ma złudzeń, że informacje o wzroście składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców od 2024 r. do poziomu ok. 1600 zł to bardzo zła wiadomość.

- Wzrost jest zbyt drastyczny, bo oparty o wskaźnik niemający realnego odzwierciedlenia w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw, którego sprawa dotyczy. Jest to sztucznie kreowany wzrost, bowiem oparty o prognozowany dla budżetu wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które przewidziane jest na poziomie 7794 zł – komentuje. - Ten wskaźnik jest obliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Przecież ten wskaźnik nie jest miarodajny dla tych celów – bo jest obliczany od sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie dla przedsiębiorstw. To pomylenie skali. Mikro nie mają takich obrotów i zysków, a koszty muszą ponosić podobne – dodaje Michał Wojtas.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl