Vanguard daje pracownikom za szczepienie po 1000 dolarów. I nie jest jedyny

Vanguard, jedna z największych na świecie firm zarządzających aktywami, oferuje swoim pracownikom po 1000 dolarów premii za zaszczepienie się przeciw COVID-19.

km

• 5 sie 2021 12:50





Vanguard, oferując premie za zaszczepienie, dołączył do grona korporacji, które namawiają swoich pracowników do szczepień (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Vanguard jest kolejną firmą, która w zamian za zaszczepienie się na COVID-19 oferuje pracownikom specjalną premię.

- Vanguard zdaje sobie sprawę, że szczepionki są najlepszym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się tego wirusa i zdecydowanie zachęca załogę do szczepienia - poinformował w oświadczeniu rzecznik firmy Charles Kurtz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wyjaśnia firma, premia ma być wyróżnieniem i podziękowaniem pracownikom za poświęcony czas.

- Ta zachęta jest przyznawana załodze, która poświęciła czas na ochronę siebie, siebie nawzajem i naszych społeczności poprzez szczepienie - dodaje Kurtz.

Do szczepienia uprawnionych jest ponad 16 tysięcy pracowników firmy. By otrzymać premię muszą pokazać pracodawcy oficjalne zaświadczenie o szczepieniu. Mają na to czas do 1 października.

Firma oferując premie za zaszczepienie dołączyła do grona gigantów, którzy namawiają swoich pracowników do szczepień. Wymagania dotyczące szczepień dla pracowników ogłosiły w ostatnich dniach Microsoft, Facebook i Google. Tyson Foods, jedna z największych na świecie firm spożywczych poinformowała, że wszyscy pracownicy biur i zakładów muszą zostać zaszczepieni .

Na premie, co prawda zdecydowanie mniejsze niż pracownicy Vanguarda, liczyć mogą też zatrudnieni w firmie detalicznej Kroger. Otrzymają oni jednorazową wypłatę w wysokości 100 dolarów. Z kolei zaszczepieni pracownicy Bolthouse Farms (firma produkująca m.in. soki) mogą liczyć na premię w wysokości 500 dolarów.

Przeczytaj: Podjęli decyzję. Oni do biura już nie wrócą

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.