Usługi HR w impasie. Niepewność i odwlekanie decyzji robią swoje

- Mimo że stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie, to jednak widzimy, że nowe miejsca pracy nie powstają tak dynamicznie jak kilka miesięcy temu. Rotacja pracowników utrzymuje się na zbliżonym poziomie, niemniej jednak brak decyzji o nowych inwestycjach przekłada się na mniejszą liczbę realizowanych projektów rekrutacyjnych – komentuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Potwierdzają to dane przedstawione w najnowszym raporcie firm Grant Thornton i Element. W sektorze IT w ubiegłym miesiącu było o 34 proc. mniej ofert pracy niż w poprzednim roku, w finansach o 22 proc. Największy spadek odnotowano w branży HR – pracodawcy opublikowali aż o 42 proc. mniej ofert niż w lipcu 2022 roku. W sumie w lipcu 2023 r. na największych 50 portalach z ofertami pracy pojawiło się 285,7 tys. nowych ogłoszeń. To spadek o 1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy było 288 tys. ofert). Względem czerwca 2023 r. jest to wzrost o 2 proc.

Praca przemysłowa ze wzrostem, pytanie jak długo uda się go utrzymać

Sektor HR odnotował za to wzrost w dwóch kolejnych dziedzinach, którymi się zajmuje. W zakresie pracy tymczasowej firmy członkowskie PFHR odnotowały wzrost obrotów na poziomie 13 proc., osiągając w drugim kwartale roku wynik 1011 mln zł. Pamiętajmy jednak, że wzrost wynagrodzeń i nadal wysoka inflacja to główne przyczyny tego stanu rzeczy. Liczba pracowników tymczasowych w badanym okresie wzrosła zaledwie o 3 proc., a FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, spadła o 4 proc. W badanym okresie firmy członkowskie zatrudniały 75 tys. pracowników tymczasowych, z czego 89 proc. na podstawie umowy o pracę.

- Dane GUS-u nie napawają optymizmem. Sektor przemysłowy, który jest głównym odbiorcą usługi pracy tymczasowej, nadal odnotowuje spadki. Oznacza to, że zapotrzebowanie na pracę pracowników tymczasowych w kolejnych miesiącach najprawdopodobniej nadal będzie spadać. Optymalizacja kosztowa dla większości firm wciąż jest priorytetem. Pamiętajmy, że naturą pracy tymczasowej jest ciągła zmiana i dopasowywanie się do potrzeb rynku. Jak tylko koniunktura się poprawi, wzrośnie popyt na pracę tymczasową. Jednocześnie obserwujemy zmianę profilu pracowników tymczasowych, którzy coraz częściej zatrudniani są również na stanowiska nieprodukcyjne. Warto odnotować, że wśród członków PFHR rośnie odsetek umów o pracę, obecnie wynosi już blisko 90 proc. – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Wzrost obrotów odnotowano również w zakresie usług outsourcingowych - 12 proc. rok do roku i 6 proc. kwartał do kwartału. Firmy członkowskie uzyskały w badanym okresie obroty w wysokości 414 mln zł. Ta usługa nadal budzi duże zainteresowanie firm. Optymalizacja kosztów i procesów, oddelegowanie odpowiedzialności i skupienie się na swojej głównej działalności są dominującymi trendami, szczególnie ważnymi w czasach dużych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych.

Udało się to osiągnąć mimo problemów, z jakimi mierzą się firmy oferujące usługi outsourcingowe. Jak pisaliśmy na łamach PulsHR, od kilku miesięcy urzędy wojewódzkie blokują wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemskich pracowników zatrudnianych przez firmy outsourcingowe. Problem polega na tym, że nie rozróżniają tzw. outsourcingu pracowniczego, który jest w pełni legalny i można go stosować, od outsourcingu procesowego, który nieuczciwe firmy stosują jako lepszą alternatywę dla pracy tymczasowej, z czym należy walczyć.

