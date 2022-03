Urlopy bez limitu w Polsce już działają. Bierzesz tyle wolnego, ile chcesz

Nielimitowany urlop brzmi jak bajka. Istnieją jednak firmy, które proponują nieograniczony czas na wakacje. Także w Polsce.

Autor: jk

• 25 mar 2022 13:45





Są firmy, które proponują nieograniczony czas na wakacje (Fot. David Vives/Unsplash)

W Polsce nielimitowane urlopy nie są popularne. Zazwyczaj firmy działają zgodnie z Kodeksem pracy.

Są jednak i tacy, którzy wdrożyli nielimitowane płatne dni urlopowe. Przykładem jest firma z branży IT - SYZYGY Warsaw.

Innymi przykładami są firmy Traffit oraz Bitpanda.

Są firmy, które proponują nieograniczony czas na wakacje - niestety w większości zagraniczne. Są to m.in. Netlix, LinkedIn, Cromson, Visualsoft i JustPark. Również AffectV, Songkick, HubSpot, Eventbrite oraz Cake pozwalają na dowolną liczbę dni wolnych. Pracownicy tych spółek muszą wykonać powierzone im zadania, a resztę czasu mogą poświęcić na co tylko chcą.

Pomysł ten wdrożyła także firma inwestycyjna BlackRock - zaczęła oferować w trakcie procesów rekrutacyjnych nielimitowany urlop. Jest on jednak uzależniony od stażu pracy i stanowiska.

Urlopy w Polsce

W Polsce nielimitowane urlopy nie są popularne. Zazwyczaj firmy działają zgodnie z Kodeksem pracy - pracownicy, których okres zatrudnienia łącznie wynosi mniej niż 10 lat, mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Osobom z co najmniej 10-letnim stażem pracy należy się natomiast 26 dni urlopu. Z obserwacji jednak wynika, że polscy pracodawcy coraz śmielej sięgają po to rozwiązanie.

Przykładem jest firma z branży IT - SYZYGY Warsaw. Spółka zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw, wyjaśnia, że początkowo miał to być eksperyment. Pomimo wcześniejszych obaw, pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a czarne scenariusze nie sprawdziły się.

- Po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby nie tracić czasu na biurokrację: liczenie wolnego, kontrolę, sprawdzanie, a co za tym idzie - stres. Jesteśmy dorośli i sobie ufamy. Potrafimy lepiej lub gorzej zarządzać swoim czasem, ale czujemy się za siebie i naszą firmę odpowiedzialni. Nie potrzebujemy do tego zewnętrznych zasad, które nas unieszczęśliwiają - pisze Paulina Grabowska na LinkedIn.

Nie tylko w IT Innym przykładem jest firma Traffit, zajmująca się automatyzacją rekrutacji. - Po ogłoszeniu nielimitowanych urlopów zaczęliśmy dostawać wiele zapytań, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie i czy w efekcie pracownicy przestaną przychodzić do pracy. Tymczasem zasada jest prosta: ufamy ludziom, z którymi pracujemy. Każdy wie, jakie zadania ma do wykonania i ile czasu potrzebuje na ich realizację. Cenimy to, jakie są rezultaty pracy, a nie ile czasu na nią poświęcono. Wolne dni ustalamy w ramach zespołu, by skoordynować naszą pracę - wyjaśnia szef Traffita Adrian Wolak. - Jako zespół dbamy o siebie i czujemy odpowiedzialność za siebie i swoich kolegów. Kiedy widzimy, że ktoś jest przemęczony, spada jego wydajność - dla wszystkich będzie lepiej, jeśli ta osoba weźmie sobie urlop i zregeneruje siły. Ponadto wiem, że dobre pomysły często przychodzą właśnie w czasie wolnym i wszyscy możemy na tym skorzystać - dodaje. By pomysł nielimitowanych urlopów sprawdził się, należy ustalić jasny podział obowiązków i odpowiedzialność za prowadzone projekty. Kiedy pracownicy mają określone cele roczne, kwartalne czy nawet miesięczne, doskonale wiedzą, czy mogą sobie pozwolić na wolne, by nie zaniedbać pracy. Czytaj też: W tej polskiej firmie każdy wie, ile zarabiają inni (w tym szef) Od 1 stycznia 2022 r. również zajmującą się technologiami płatniczymi firma Bitpanda oferuje wszystkim pracownikom (zespół liczy ok. 1 tys. osób) nieograniczony, w pełni płatny urlop wypoczynkowy w ciągu roku. Załoga może elastycznie korzystać z przerw, naładować akumulatory i osiągać najlepsze wyniki w jednym z najszybciej zmieniających się i najbardziej wymagających sektorów. Z pełnością nie w każdej firmie nielimitowane urlopy zdadzą egzamin, dlatego warto zastanowić się nad tym, czy dana organizacja może je wprowadzić. Istotnym czynnikiem, który może zdecydować o powodzeniu nielimitowanych urlopów, jest kultura firmy. W zgranym, odpowiedzialnym zespole, który zna swoje obowiązki, nie powinno być nadużyć wynikających ze zbyt częstej nieobecności.

