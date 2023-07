Upały będą nas kosztować coraz więcej. W przyszłości nawet 17,6 proc. PKB

Największe straty dotyczą rolnictwa i budownictwa, jednak żadna branża nie jest całkowicie odporna. Pracownicy, którzy mają dostęp do klimatyzowanych miejsc pracy, mogą wciąż odczuwać dyskomfort w nieklimatyzowanym domu. To może prowadzić do zakłóceń snu, co następnie wpływa na wyczerpanie i obniżoną wydajność w kolejnych dniach oraz zwiększa szanse na popełnienie błędu w pracy.

Wysokie temperatury oznaczają nie tylko dyskomfort dla pracowników, ale też wyższe koszty prowadzenia biznesu. Niektóre linie czy procesy produkcyjne potrzebują ściśle określonych temperatur, co w przypadku gorąca panującego na zewnątrz zmusza firmy do mocniejszego chłodzenia zakładów. W przypadkach takich jak rolnictwo, ilość plonów oraz to, kiedy będą gotowe jest ściśle powiązane z warunkami atmosferycznymi. Opóźnienia w jednej branży mogą więc ciągnąć za sobą spowolnienia w innej, co skutkuje stratami.

