Universum Poland 2021: Najlepsi pracodawcy w Polsce według studentów

Google, Mercedes-Benz Manufacturing Polska, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pfizer - oto najlepsi pracodawcy według blisko 13 tys. studentów z 77 polskich uczelni.

Badanie Universum Talent Survey przeprowadzane przez Universum Global to największe tego rodzaju badanie na świecie, w którym biorą udział studenci z ponad 60 krajów. W polskiej edycji badania wzięło w tym roku udział 12 986 studentów z 77 polskich uczelni.

Na podstawie ich głosów zostały stworzone rankingi Universum Most Attractive Employers Poland w siedmiu kategoriach: biznes i handel, inżynieria, informatyka, nauki medyczne, nauki humanistyczne, nauki prawne oraz ścisłe.

Pierwsze miejsca zajęły w nich następujące firmy: Google, Mercedes-Benz Manufacturing Polska, znów Google, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ponownie Google, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Pfizer (pełna lista laureatów na końcu materiał).

Autorzy badania zapytali studentów, jakie są najważniejsze cechy idealnego pracodawcy. Z analizy opublikowanej na blogu HRM Institute, partnera Universum w Polsce, wynika, że w tej kwestii nic się nie zmieniło od 2019 r. Najbardziej istotne dla młodych ludzi nadal są wysokie zarobki i dobre perspektywy kariery - jest to tak samo ważne dla studentów kierunków biznesowych, IT, inżynieryjnych i medycznych.

Na trzecim miejscu znalazło się bezpieczeństwo zatrudnienia. Kolejne miejsca zajęły: szacunek dla pracowników oraz szkolenia i możliwości rozwoju oraz przyjazne środowisko pracy.

Pandemia odcisnęła piętno na preferencjach studentów. W porównaniu do 2019 roku najbardziej na znaczeniu straciły takie atrybuty jak: dynamiczne i kreatywne środowisko pracy (spadek o 7 punktów proc.), sukces rynkowy pracodawcy, prestiż, szybki awans, możliwość relokacji za granicę (-6 punktów proc.) oraz praca w międzynarodowym środowisku (-5 punktów proc.).

Jednym z laureatów rankingu jest firma Pfizer, która produkuje szczepionkę przeciwko COVID-19 (fot. PAP/EPA/ANTONIO DASIPARU)

- Patrząc na preferencje studentów, należy podkreślić, że mimo pandemicznych zawirowań, nie ma tu większych zaskoczeń. Studenci jeszcze bardziej niż wcześniej zwracają uwagę na bezpieczeństwo zatrudnienia, ale jest to atrybut, którego znaczenie od kilku lat rośnie. Pracodawca, który chce zasłużyć na miano idealnego musi zatem stale dbać o to, żeby mieć w ofercie atrybuty, których szukają kandydaci. Są to: atrakcyjne wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia, oferta szkoleniowo-rozwojowa, szacunek dla pracowników, dobra atmosfera w firmie i work-life balance - mówi Anna Macnar, CEO HRM Institute.

- Warto też zwrócić uwagę na to, że w rankingach bardzo mocno awansowały firmy, których działalność się rozwinęła w związku z pandemią - jak firmy, które stworzyły szczepionki (w branży medycznej i naukach ścisłych) czy InPost (w branży biznesowej) - dodaje.

Oczekiwania finansowe

Z badania Universum Poland wynika, że średnie wynagrodzenie, jakiego oczekują badani, to 4759 zł - to o 379 zł więcej niż w 2020 r. Wymagania mężczyzn są wyższe - chcieliby dostawać średnio 5502 zł, a kobiety - 4469 zł.

Oczekiwania dotyczące wynagrodzenia różnią się ze względu na kierunek studiów. Najwięcej chcą zarabiać studenci kierunków informatycznych - średnio 5447 zł. Studenci deklarują, że ich oczekiwania to 5797 zł, a studentki chcą otrzymywać 5278 zł. Jak zaznaczają autorzy raportu, różnica jest w tym obszarze najmniejsza - wynosi 9 proc.

Nieco mniejsze oczekiwania mają przyszli inżynierowie, którzy chcieliby zarabiać średnio 5140 zł. Stawka kobiet to 4780 zł, a mężczyzn - 5591 zł.

Studenci kierunków biznesowych mają jeszcze mniejsze wymagania finansowe i chcą zarabiać średnio 4451 zł. Ponownie oczekiwania panów (5414 zł) są wyższe niż w przypadku pań (4257 zł).

Student szuka pracy

Autorzy badania podkreślają, że wyraźnie widoczna jest zmiana preferencji studentów dotycząca kanałów, w których szukają informacji o pracodawcach. Na pierwszym miejscu znalazły się strony karierowe pracodawców (53 proc. wskazań). Warto dodać, że jeszcze w 2020 r. na stronach karierowych szukało informacji tylko 19 proc. badanych. Zmiana jest więc spora.

Na drugim miejscu nalazł się portal Pracuj.pl, gdzie informacji szuka 45 proc. studentów. Dla porównania, w 2020 r. na ten sposób poszukiwania informacji decydowało się aż 64 proc. osób.

Trzecie miejsce należy do stron korporacyjnych pracodawcy - 42 proc. studentów szuka tutaj informacji o firmie. Kolejne źródła to: Facebook (33 proc. wskazań vs. 29 proc. w 2020 r.), OLXPraca.pl (32 proc. vs. 45 proc. w 2020 r.), LinkedIn (20 proc. vs. 28 proc. w 2020 r.) oraz Praca.pl (18 proc. vs. 39 proc. w 2020 r.).

Widać więc zdecydowanie, że chcąc dowiedzieć się czegoś konkretnego o pracodawcy, studenci coraz chętniej zaglądają do kanałów własnych pracodawcy, natomiast straciły sporo na znaczeniu job boardy.

Oto TOP 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce w rankingu Universum 2021 w poszczególnych kategoriach:

Biznes



1. Google

2. Microsoft

3. NBP Narodowy Bank Polski

4. Facebook

5. PKO Bank Polski

6. Polskie Linie Lotnicze LOT

7. mBank

8. TVN

9. EY (Ernst & Young)

10. Amazon

Inżynieria

1. Mercedes-Benz Manufacturing Polska

2. Budimex

3. Volkswagen Group

4. Google

5. Microsoft

6. IKEA

7. Toyota

8. Volvo Group

9. Polskie Linie Lotnicze LOT

10. Strabag

IT

1. Google

2. Microsoft

3. Apple

4. CD projekt RED

5. Facebook

6. Intel

7. Ubisoft

8. Amazon

9. Samsung Electronics Polska

10. IBM Polska

Zdrowie i medycyna

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

2. Grupa Lux Med

3. Medicover

4. Centrum Medyczne ENEL-MED

5. Pfizer

6. Narodowy Fundusz Zdrowia

7. Centrum Medycyny Sportowej

8. Ministerstwo Zdrowia

9. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka

10. Polska Akademia Nauk

Nauki humanistyczne/sztuka/edukacja

1. Google

2. Apple

3. TVN

4. Grupa Empik

5. Microsoft

6. Facebook

7. Polskie Linie Lotnicze LOT

8. IKEA

9. Ryanair

10. Polskie Radio

Prawo

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

3. Google

4. Microsoft

5. Polskie Linie Lotnicze LOT

6. SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci

7. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

8. PKO Bank Polski

9. TVN

10. Domański Zakrzewski Palinka

Nauki ścisłe



1. Pfizer

2. Google

3. Polpharma

4. Microsoft

5. L’Oréal Polska

6. Dr Irena Eris

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

8. Johnson & Johnson

9. Ziaja

10. Lasy Państwowe