Umowa o pracę wciąż wygrywa z samozatrudnieniem. Oto czego boją się Polacy

Aż 55 proc. Polaków nie wie, czym umowa o pracę różni się od kontraktu B2B (umowa z pracownikiem, który prowadzi działalność gospodarczą - red.). Z kolei 56 proc. twierdzi, że warunki pracy na B2B są dla nich niezrozumiałe. Być może dlatego aż 89 proc. woli pracować na etacie.

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym zapytano 1263 osoby o ich obawy i doświadczenia związane z umową o pracę (UoP) i B2B.

Okazało się, że aż 78 proc. respondentów boi się, iż pracując na B2B, zostaną zwolnieni bez okresu wypowiedzenia. Ponad 81 proc. z nas uważa, że taka umowa jest problematyczna dla osób, które często chorują, a kolejne 81 proc. - że samozatrudnienie jest nieopłacalne dla kobiet w przypadku ciąży i urlopu macierzyńskiego.

Poza tym aż aż 55 proc. ankietowanych twierdzi, że proponowanie przez pracodawcę B2B zamiast UoP jest naruszeniem ich praw pracowniczych (a co dziesiąty bardzo się z tym zgadza). Co jednak ciekawe, swobodny wybór między umową o pracę a B2B jest postrzegany przez pracowników jako szansa, a nie zagrożenie - w ten sposób odpowiedziało około 60 proc. badanych.

- Komplikacje związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu i kolejne obciążenia finansowe dla podatników mogą sprawić, że firmy zaczną szukać oszczędności i częściej niż kiedyś będą oferować kontrakty B2B zamiast umów o pracę. Jednak przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej warto wziąć pod uwagę, że niepewność spowodowana ciągłą zmianą przepisów może nas kosztować sporo stresu, a przejście z UoP na B2B nie zawsze się opłaca - wszystko zależy od tego, co robimy, ile możemy na tym zarobić i na jaką formę opodatkowania się zdecydujemy - mówi Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery LiveCareer.

A jak w praktyce wygląda praca na B2B? Spośród 18 proc. badanych, którzy świadczyli lub świadczą usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, aż 55 proc. miało prawo do płatnego urlopu, 57 proc. - do płatnego zwolnienia chorobowego, a ponad połowa - do urlopu opiekuńczego lub wychowawczego. Jednocześnie aż 69 proc. ogółu badanych słusznie zauważa, że na B2B można zarobić więcej niż na UoP.

Mimo to aż 81 proc. ankietowanych twierdzi, że umowa o pracę jest stabilniejsza i mniej ryzykowna (a około 27 proc. bardzo się z tym zgadza). I mając dziś do wyboru UoP albo B2B, aż 89 proc. Polaków zdecydowałoby się pracować na etacie.

- Wcale mnie to nie dziwi. W przypadku zatrudnienia na umowie o pracę obowiązuje tzw. stosunek pracy, a każda ze stron musi przestrzegać postanowień Kodeksu pracy. On zaś opiera się na założeniu, że pracownik i pracodawca nie są sobie równi na rynku. I żeby tę sytuację „wyrównać”, nadaje pracownikom szereg przywilejów - m.in. płatne urlopy, ochronę pracownic w ciąży przed zwolnieniem, urlop macierzyński czy też płatne zwolnienia chorobowe. Przepisy nam to gwarantują i nie jesteśmy zdani na łaskę pracodawcy. Natomiast w przypadku umowy B2B każdy spór z firmą rozstrzyga się na gruncie prawa cywilnego, które nie faworyzuje żadnej ze stron - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i autorka badania.

Podobne wnioski płyną z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce view” firmy ADP, z których wynika, ze 88 proc. Polaków twierdzi, że wybrałoby pracę na etat zamiast kontraktu. Etat wybierają przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 34 lat. Tylko 9 proc. milenialsów deklaruje, że praca kontraktowa jest dla nich korzystniejsza. Z kolei 87 proc. pracowników z dwóch grup wiekowych (od 35-44 oraz 45-54) preferuje pracę na etacie (po 87 proc.).

Natomiast pokolenie Z dużo odważniej podchodzi do pracy w ramach kontraktu – 17 proc. z nich opowiada się za elastyczną formą zatrudnienia. Największymi zwolennikami umów krótkoterminowych są badani z grupy powyżej 55 lat. Jeden na pięciu starszych pracowników wybrałby pracę w tej formule.