Ukraiński biznes w Polsce rozwija się mimo przeszkód prawnych

Obroty handlowe Polski z Ukrainą rosną bardzo dynamicznie. W roku 2021 nasz eksport to było 12 miliardów euro, rok później, mimo wojny było to już 15 miliardów euro. Rozwija się także biznes ukraiński w Polsce.

Ograniczenia dotyczą też wielu stanowisk w administracji. By zatrudnić Ukrainkę do obsługi uchodźców ukraińskich w administracji, musi się ona wykazać znajomością języka polskiego oraz najlepiej obywatelstwem polskim. Te przepisy nie przystają do aktualnej, wojennej sytuacji.

Firmy ukraińskie powstające w Polsce chciałyby także być gospodarczo obecne w swoim kraju. Utrudnia to jednak sytuacja na granicy. Ograniczenia w handlu i tranzycie towarów rolnych wprowadzono z naruszeniem zasad europejskich. To ogranicza działalność biznesu także w innych branżach. Na dodatek przedsiębiorcy mogą zwracać się do sądów o przyznanie im odszkodowania za łatwo psujące się towary.

Jacek Piechota podkreślał, że jeśli jesteśmy za obecnością Ukrainy w Unii Europejskiej, to już teraz musimy wypracować odpowiednie standardy prawne, by do takich konfliktów nie dochodziło w przyszłości. Bo wszystko powinno być oddane zasadom konkurencji. - Jeśli tego nie zrobimy to padnie mit partnerstwa polsko–ukraińskiego - grzmiał Piechota.

Tym bardziej jest to istotne, gdy polscy przedsiębiorcy liczą na lukratywne zamówienia przy odbudowie całej ukraińskiej gospodarki.

