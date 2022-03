Ukrainki już poszukują pracy w Polsce. Są wakaty w handlu i gastronomii

Ukrainki uciekające od wojny do Polski zaczynają masowo szukać pracy. Zdaniem agencji specjalizujących się w zatrudnianiu obcokrajowców, specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przegłosowana w Sejmie 9 marca, powinna jak najszybciej wejść w życie.

- Specustawa wprowadza dostęp do rynku pracy dla migrantów wojennych z Ukrainy w najlepszym możliwym czasie. Uchodźcy, a raczej uchodźczynie – bo do Polski teraz wyjeżdżają głównie kobiety z dziećmi – już otrząsnęły się po wydarzeniach ostatnich tygodni i myślą o podjęciu pracy, która zapewni im i ich bliskim niezbędne środki do życia. Obecnie odbieramy nawet 500 telefonów dziennie od takich osób. Czekamy tylko na odpowiednie warunki prawne, aby zacząć proces zatrudnienia - mówi Karolina Szleszyńska, wiceprezeska zarządu międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

