Wydatki Ukraińców w Polsce w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosły 1,41 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż rok temu. Eksperci Personnel Service wskazują, że wzrost wydatków to konsekwencja wciąż dużego ruchu na polskiej granicy.

W pierwszym kwartale 2023 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 34,22 mln razy.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. wydali oni w Polsce 8,9 mld zł. To o 37,7 proc. więcej w porównaniu rok do roku, kiedy te wydatki były na poziomie 6,5 mld zł.

Wydatki Ukraińców w Polsce przekroczyły 1,41 mld zł, czyli wyniosły więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 34,22 mln razy. To o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach tego roku, granicę z ukraińsko-polską przekroczono 3,74 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 4,11 mln razy. To spadek o 9 proc. w porównaniu rok do roku.

– Ruch na granicy polsko-ukraińskiej jest dosyć stabilny już od jakiegoś czasu. Podobna liczba osób każdego miesiąca wjeżdża i wyjeżdża z naszego kraju. Te liczby oscylują wokół 700 tys. osób w jedną i drugą stronę. Patrząc na maj różnica wynosi 35 tys. i akurat był to miesiąc, w którym więcej osób wyjechało z Polski. W czerwcu na razie szala przechyla się na stronę wjeżdżających, których jest ponad 719 tys., natomiast wyjeżdżający to niecałe 650 tys. Ten ruch przekłada się bezpośrednio na wydatki Ukraińców w Polsce, które w pandemii zdecydowanie spadły, a teraz wracają do trendu wzrostowego. Wynika to z tego, że liczba Ukraińców w naszym kraju zaczyna się stabilizować i wynosi ok. 2 mln. To poziom, który znamy sprzed pandemii, stąd powrót wydatków. Zakładamy utrzymanie się takiego stanu w kolejnych miesiącach – komentuje założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Ukraińcy zostawiają w Polsce coraz więcej pieniędzy