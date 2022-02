Ukraińcy zeszli z budowy metra w Warszawie. Pojechali na wojnę

Część ukraińskiej ekipy zajmującej się budową warszawskiego metra nie stawiła się w piątek rano do pracy. Jak poinformował rzecznik firmy Gülermak - głównego wykonawcy - mężczyźni wrócili na Ukrainę. Część, by pomóc rodzinom, część, bo została wezwana do wojska.

Część ukraińskiej ekipy zajmującej się budową warszawskiego metra nie stawiła się w piątek do pracy (fot. Metro Warszawskie)

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", absencja pracowników sięga 50-60 proc. Część pracowników wyjechała na granicę, by pomóc bezpiecznie dostać się na teren Polski swoim rodzinom. Część wyjechała walczyć.

- Spokojnie czekamy na ich powrót do Warszawy. Budowę metra kontynuujemy przy ograniczonych siłach - komentuje dla "Wyborczej" Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gülermak, wykonawcy obu nowych odcinków drugiej linii. Z zaktualizowanych przez niego informacji wynika, że po południu absencja pracowników wzrosła. - Sięga już 50-60 proc. Są wśród nich także tacy, którzy wracają do kraju, żeby stawić się na wezwanie do wojska - dodał.

Wyjazdy pracowników to jedno z wyzwań, z jakimi główny wykonawca budowy warszawskiego metra musi się zmagać. Kolejnym są konflikty, jakie występują pomiędzy Ukraińcami i Białorusinami.

- Reagujemy i staramy się rozładowywać emocje. Próbujemy tłumaczyć, że decyzje polityków nie muszą się przekładać na stosunki międzyludzkie - wyjaśnia "Gazecie Wyborczej" Bartosz Sawicki.

