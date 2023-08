Ukraińcy zakładają w Polsce coraz więcej firm

Ukraińcy wciąż chętnie zakładają firmy w Polsce.

W ciągu niespełna pięciu miesięcy 2023 roku powstało ich niewiele mniej niż w całym 2022 roku, ponad 13 tys. w porównaniu do niespełna 17,5 tys.

Ukraińscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie związane z zakładaniem i prowadzeniem własnego biznesu i pozyskiwaniem środków publicznych.

− Zainteresowanie ukraińskich firm wsparciem w Polsce jest ciągle na bardzo wysokim poziomie. Z naszej perspektywy wygląda na to, że pomimo pewnego opadnięcia trendu napływ ukraińskich firm do Polski wciąż się nie zmienia, jest ciągle na stałym poziomie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Bogusława Rudecka, dyrektorka Business for Ukraine Center w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Jako Business for Ukraine Center w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy obsłużyliśmy już ponad 90 firm, które wspieramy w zakresie informacyjnym, doradczym, udostępniamy coworking space, czyli bezpłatne miejsca pracy, gdzie firmy mogą skorzystać w pierwszych miesiącach działania z darmowego miejsca, gdzie mogą przyjść i pracować. Organizujemy webinaria, wspieramy ich w wyszukiwaniu lokalizacji, a także podpowiadamy, jak skorzystać z instrumentów pomocy publicznej, które są w Polsce dostępne.

W 2022 roku Ukraińcy założyli w Polsce 17 457 działalności gospodarczych

Z danych szacunkowych Straży Granicznej wynika, że od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę granicę z Polską przekroczyło 12 mln ukraińskich uchodźców. Przełożyło się to na liczbę działalności gospodarczych zakładanych przez Ukraińców. W 2022 roku według danych Info Credit w 2022 roku Ukraińcy założyli w Polsce 17 457 działalności gospodarczych. Zdecydowane ożywienie w zakresie zakładania firm przez obywateli Ukrainy przyniósł rok 2023. Tylko od 1 stycznia do 29 maja 2023 roku zarejestrowano 13 117 takich działalności. Aktywnych we wskazanym okresie pozostało 11 694 z nich – 421 zostało zawieszonych, a 170 wykreślonych. Wyłącznie w formie spółki działało 51 przedsiębiorstw, a trzy wraz z końcem wskazanego okresu oczekiwały na rozpoczęcie działalności.