Ukraińcy na wagę złota. Niektórzy chcą im płacić więcej niż Polakom

Z badań polskiego rynku wynika, że pracowników z Ukrainy znajdziemy w więcej niż co czwartej firmie w Polsce. Zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu nie osłabło znacząco nawet w pandemii. Firmy, które prężenie działały, potrzebowały rąk do pracy. Dlatego już co trzeci przedsiębiorca deklarował, że chętnie zapłaci więcej pracownikowi z Ukrainy niż Polakowi, byle go przyciągnąć – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

14 cze 2021





Z badań polskiego rynku wynika, że pracowników z Ukrainy znajdziemy w więcej niż co czwartej firmie w Polsce (fot. Shutterstock)

Więcej niż co czwarta firma w Polsce (28 proc.) zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy.

Najwięcej kadry ze wschodu znajdziemy w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 osób – już 45 proc. z nich ma w załodze Ukraińców.

Powody wyboru Polski jako miejsca imigracji zarobkowej pozostają niezmienne: w pierwszej trójce znajdują się bliskość geograficzna i kulturowa, niska bariera językowa oraz zarobki.

Jak wskazują eksperci Personel Service, argument finansowy pozostaje dla kadry ze Wschodu kluczowy przy podejmowania decyzji o wyborze konkretnego pracodawcy. Na znaczeniu zyskały także m.in. bezpieczeństwo czy bliskość geograficzna.

- Z odpływem kadry ze Wschodu mieliśmy do czynienia na początku pandemii, czyli na przełomie marca i kwietnia 2020 roku. Według danych Straży Granicznej z Polski wyjechało wtedy nawet 250 tys. osób. Ten odpływ udało się jednak szybko powstrzymać, bo wprowadzono odpowiedni zapis w tarczy antykryzysowej, który przedłużał wizę cudzoziemców na cały czas obowiązywania stanu epidemicznego i 30 dni po jego zakończeniu. To zatrzymało wielu Ukraińców w Polsce, a do tego cały czas przyjeżdżali nowi. Wzrosty widać wyraźnie w statystykach ZUS pokazujących wprost, że w kwietniu tego roku ubezpieczonych cudzoziemców było o 110,3 tys. więcej niż przed wybuchem pandemii – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Ukrainiec w co drugiej dużej firmie

Więcej niż co czwarta firma w Polsce (28 proc.) zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy. Najwięcej kadry ze Wschodu znajdziemy w firmach zatrudniających ponad 250 osób – już 45 proc. z nich ma w załodze Ukraińców. W przypadku średnich firm co trzecia deklaruje zatrudnianie pracowników zza naszej wschodniej granicy, a w małych co czwarta. Również niemal co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Największe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy obserwujemy w firmach z sektora przemysłowego – już co trzecie przedsiębiorstwo planuje zatrudniać kadrę ze wschodu. Na drugim miejscu znajdują się firmy z sektora handlu – 27 proc. będzie zatrudniało pracowników z Ukrainy, a w branży usługowej 20 proc..

Pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 70 proc. firm. Przeczytaj: Praca na wyciągnięcie ręki. Te dwie branże zatrudniają na potęgę Z raportu wynika, że 14 proc. pracodawców decyduje się na oferowanie kadrze ze wschodu stawki, która jest poniżej minimalnego wynagrodzenia. Niemal co druga firma płaci od 18,3 do 19 zł brutto na godzinę, a co czwarta decyduje się na zaoferowanie ukraińskim pracownikom od 19,1 do 21 zł brutto na godzinę. 8 proc. pracodawców płaci Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę. źródło: Barometr Polskiego Rynku Pracy W porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrósł odsetek pracodawców, którzy byliby skłonni płacić obywatelowi Ukrainy więcej na rękę niż Polakowi. Taką możliwość zakłada co trzeci pracodawca, w porównaniu do 28 proc. w pierwszej połowie 2020 roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mimo problemów na rynku pracy, jakie spowodował koronawirus, Polacy nadal niechętnie chcą pracować na niektórych stanowiskach. - Skłonność pracodawców do płacenia więcej jest pochodną deficytu kadrowego. Gdy brakuje rąk do pracy, a można przyciągnąć kadrę z zagranicy, to argument finansowy jest najskuteczniejszy. Okazuje się też, że Polacy tracący pracę w pandemii nadal niechętnie szukali zatrudnienia w tych sektorach i na tych stanowiskach, które standardowo zajmują Ukraińcy. Stąd pracodawcy nadal musieli sięgać za granicę po pracowników – mówi Krzysztof Inglot. Ważne bezpieczeństwo Powody wyboru Polski jako miejsca imigracji zarobkowej pozostają niezmienne: w pierwszej trójce znajdują się bliskość geograficzna i kulturowa, niska bariera językowa oraz zarobki. Warto zwrócić uwagę, że wynagrodzenie jako argument za przyjazdem do Polski straciło na znaczeniu. W obliczu pandemii zyskała za to bliskość geograficzna i kulturowa oraz niska bariera językowa. Ten pierwszy czynnik jest istotny z punktu widzenia ewentualnej łatwości odwiedzenia swojej rodziny lub konieczności powrotu do ojczyzny. Natomiast niska bariera językowa zapewnia bezpieczeństwo m.in. na wypadek zachorowania na COVID-19 i konieczności dogadania się z lekarzem. Duże znaczenie dla przyjeżdżających do Polski Ukraińców ma również fakt, że przebywają tutaj ich znajomi lub rodzina. fot. Shutterstock Z perspektywy pracownika Portal OLX postanowił sprawdzić jak z perspektywy pracowników ze wschodu wygląda poszukiwanie pracy za granicą. 55 proc. respondentów podkreśliło, że COVID-19 wpłynął na ich pracę za granicą. Ponad 70 proc. z nich wróciło przez pandemię do swojego kraju, część z nich ma możliwość kontynuowania pracy w formie zdalnej. Niemal połowa ankietowanych zapewniła, że ich wynagrodzenie nie zostało obniżone. Zaś, ci co chcą wrócić do pracy za granica jako główny motywator podają wyższe wynagrodzenie (59,4 proc.). Dane OTTO Work Force, wskazują na to, że w 2020 roku tylko 29 proc. pracowników z Ukrainy doświadczyło zmiany wynagrodzenia w stosunku do zakresu obowiązków. Spośród badanych 43 proc. zadeklarowało, że ich wynagrodzenie nie uległo zmianie w związku z pandemią, a 28 proc. respondentów nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W grupie, która przyznała, że poziom ich wynagrodzenia uległ zmianie, 45 proc. wskazało, że ma więcej obowiązków za podobne wynagrodzenie. 28 proc. badanych wskazało, że ich wynagrodzenie wzrosło, a 26 proc., że zostało obniżone. - Aktualnie, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, nie obserwujemy zmian w systemie wynagrodzeń, poza tymi wynikającymi ze wzrostu płacy minimalnej od nowego roku. Stawki dla pracowników tymczasowych pozostały na poziomie sprzed pandemii. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo większej dostępności pracowników z Polski wśród naszych klientów cały czas utrzymuje się popyt na pracowników zza wschodniej granicy - wyjaśniał Tomasz Dudek, prezes OTTO Work Force. - Nie dziwi zatem, że stawki płacowe dla pracowników tymczasowych nie obniżyły się. Natomiast w IV kwartale 2020 roku, kiedy dynamicznie rósł popyt na pracowników sezonowych, można było zaobserwować wzrost innych form wynagrodzeń dla pracowników z Ukrainy, jak benefity w postaci darmowego zakwaterowania czy transportu do pracy - dodaje. fot. Shutterstock Z perspektywy pracodawcy Eksperci OLX zapytali również polskich przedsiębiorców o ich doświadczenia z ostatnich miesięcy związane z zatrudnianiem Ukraińców. Wyniki badania OLX wskazują, że pracodawcy dużo optymistyczniej - w porównaniu do pracowników z Ukrainy - patrzą na ostatni czas. Większość ankietowanych (60 proc.) stwierdziła, iż restrykcje związane z pandemią nie utrudniły poszukiwań pracowników z Ukrainy. Duża część pracodawców szuka pracowników ze wschodu przez osobiste polecenia (54,3 proc.) oraz bezpośrednio przez wyszukiwarki ofert pracy (53,2 proc.). Wśród tych, którzy uznali, że utrudnienia jednak były, ponad 63 proc. za przyczynę wskazało biurokrację. Kolejnymi odpowiedziami były: potrzeba zachowania warunków kwarantanny (42,4 proc.) oraz uwarunkowania prawne (24,2 proc.). Z kolei 62,1 proc. uznało, że ich zdaniem mniej Ukraińców szuka pracy za granicą. Zobacz: Pracodawcy: jest super. Ukraińcy: nieprawda Jak wynika z danych płynących zza wschodniej granicy, cały czas pojawia się sporo ogłoszeń kierujących na rynek polski. W okresie od 1 marca 2021 do 15 kwietnia 2021 r. w serwisie OLX.ua pojawiło się 4050 ofert pracy dla Ukraińców chcących podjąć pracę za granicą, z czego 1700 dotyczyło pracy w Polsce. Na oferty w naszym kraju odpowiedziano blisko 7 tys. razy. Średnia pensja oferowana pracownikom z Ukrainy wynosi 4077 zł netto.

