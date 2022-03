Ukraińcy dostaną pensje za kilka miesięcy z góry. Pomoc od polskiej firmy

Od początku agresji Rosji na Ukrainę grupa Eurocash pomogła już blisko 400 rodzinom swoich pracowników z Ukrainy. Na firmową pomoc mogą także liczyć pracownicy Grupy Pracuj.

Autor: jk

• 4 mar 2022 13:31





Eurocash, dystrybutor FMCG w Polsce wspiera pracowników pochodzących z Ukrainy w bezpiecznym sprowadzeniu ich rodzin do naszego kraju (Zdj. ilustracyjne, fot. PAP/EPA/Filippo Venezia)

Eurocash, dystrybutor FMCG w Polsce wspiera pracowników pochodzących z Ukrainy w bezpiecznym sprowadzeniu ich rodzin do naszego kraju. Spółka działa w tym zakresie we współpracy z agencją pracy tymczasowej. Oferuje pomoc przy zakwaterowaniu, a także wsparcie w postaci produktów spożywczych.W sumie od wybuchu wojny udało się sprowadzić do Polski już 400 rodzin ukraińskich pracowników Grupy Eurocash.

Warto dodać, że grupa Eurocash zatrudnia w Polsce ponad 20 tys. osób. Blisko 2 tys. ma obywatelstwo ukraińskie.

Wcześniej Grupa Eurocash dołączyła do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich. Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów. Z kolei we współpracy z Caritas Polska grupa przekazała już ponad 4 tys. paczek dla uchodźców, a w nich blisko 40 ton żywności i podstawowych artykułów higienicznych.

Grupa Pracuj też wspiera pracowników

Także Grupa Pracuj, która jest obecna na Ukrainie od 15 lat poprzez Robota.ua - ukraiński serwis z ofertami zatrudnienia, wspiera swoich pracowników. Pracuje dla niej kilkuset obywateli Ukrainy lub pochodzenia ukraińskiego.

- W naszym zespole mamy kilkuset obywateli Ukrainy oraz osoby pochodzenia ukraińskiego, z których większość na co dzień mieszka i pracuje w Ukrainie, rozwijając serwis Robota.ua. Od pierwszych godzin konfliktu zbrojnego priorytetem było dla nas bezpieczeństwo ludzi. Natychmiast wdrożyliśmy przygotowane wcześniej plany, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a także by zachować ciągłość działania naszej organizacji w Ukrainie. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszym ukraińskim zespołem - mówi Rafał Nachyna, członek zarządu Grupy Pracuj.

W ramach działań na rzecz Ukrainy Grupa Pracuj podjęła konkretne decyzje dotyczące pomocy finansowej dla osób bezpośrednio dotkniętych tamtejszymi wydarzeniami. Cały zespół Robota.ua otrzyma z wyprzedzeniem pensje za najbliższe miesiące.

Z kolei dla pracowników, którzy wraz z rodzinami zdecydowali się przyjechać do Polski, organizowany jest transport oraz zakwaterowanie.

