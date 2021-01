Uelastycznienie form zatrudnienia nieuniknione? 17 menedżerów zabiera głos

Czy - z myślą o cyfrowej przyszłości i ewolucji pracy w kierunku pracy zdalnej, projektowej, multitaskingu - należy uelastycznić formy zatrudnienia? Jak to zrobić? Na te pytania odpowiadają m.in. Tomasz Kwiecień (OEX), Cezary Maciołek (Grupa Progres), Antonio Carvelli (Gi Group), Sylwia Pawełczyk-Maśluk (Accor Services Poland), Bożena Soberka (BAT), Tomasz Szpikowski (Bergman Engineering).

Autor:Justyna Koc

• 5 sty 2021 6:00





Magdalena Jankowska, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w O-I Glass

Pandemia podziałała na rynek pracy jak katalizator – nie wytworzyła nowych trendów, ale wzmocniła i przyspieszyła te, które obserwujemy od lat. Zmiana nie dokonuje się jednak wszędzie w takim samym stopniu. Przykładem może być praca zdalna, która urosła do rangi symbolu zmian na rynku pracy w dobie pandemii, a dotyczy specyficznych grup pracowników - głównie w dużych miastach. Postępująca cyfryzacja sprzyja takiej formie świadczenia pracy, dostarczając coraz doskonalszych narzędzi komunikacji i umożliwiając pracę zdalną w sektorach, które jeszcze do niedawna od niej stroniły. Warto jednak pamiętać, że dla profesjonalistów IT i freelancerów taka forma pracy była czymś zupełnie naturalnym - i to od wielu lat.



Jednocześnie w sektorze przemysłowym, handlu detalicznym i wielu usługach zdalna praca nie jest możliwa z przyczyn zupełnie niezależnych od tempa rozwoju technologii komunikacyjnych czy narzędzi informatycznych. W tych branżach pracownik potrzebny jest tam, gdzie znajdują się środki produkcji, które wykorzystuje czy serwisuje, lub tam, gdzie znajduje się klient, którego obsługuje. W obu zakładach O-I Glass w Polsce dysponujemy bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym, ale wykwalifikowany personel jest na miejscu konieczny, aby produkcja mogła trwać bez zakłóceń.



Widać zatem wyraźnie, że ewolucja pracy, chociaż w pandemii przyspieszyła, przebiega wielokierunkowo i w różnym tempie - w zależności od branży i specjalizacji. Próba sprowadzenia tych zmian do wspólnego mianownika nie jest więc dobrym rozwiązaniem.

Prawo pracy powinno nadążać za tymi zmianami, by odpowiadać na aktualne potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników rynku pracy. Niezależnie od tego, czy codzienne obowiązki konkretnego pracownika da się łatwo zdigitalizować i "onarzędziować", czy też, ze względu na specyfikę jego profesji, jest to utrudnione lub dziś niemożliwe.

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy prawodawstwo powinno pójść w kierunku uelastycznia form zatrudnienia, czy jakiejś formy jednolitego kontraktu pracowniczego. Należałoby raczej zapewnić wszystkim uczestnikom rynku pracy taką liczbę form zatrudnienia, aby odpowiadały ich różnorodnym potrzebom. (Fot. mat. pras.)

