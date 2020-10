Uczestniczki strajku kobiet dostają wsparcie

W środę nie idziemy do roboty! Bierzemy urlop na żądanie. Bierzemy urlop bezpłatny. Bierzemy urlop na oddanie krwi. Zamykamy firmę, sklep, punkt handlowy. Skoro Polska nie działa, zatrzymajmy ją! I zróbmy sobie nową! - apelują do kobiet przedstawiciele Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Tak ma wyglądać kolejna odsłona walki o kompromis aborcyjny, który w ubiegłym tygodniu został zerwany przez Trybunał Konstytucyjny. I która eskaluje. Postulaty organizatorek nie ograniczają się już bowiem do aborcji. Chcą m.in. dymisji rządu oraz - nie ujmiemy tego tak wulgarnie - rezygnacji Trybunału Konstytucyjnego oraz np. wyprowadzenia religii ze szkół.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

27 paź 2020 19:20





TK uznał aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Od tego momentu trwają uliczne protesty. (fot. Facebook/ Ogólnopolski Strajk Kobiet)

W środę (28 października) zaplanowano kolejną odsłonę protestu kobiet.

Po manifestacjach i blokowaniu ulic, kobiety mają "zatrzymać Polskę". - W środę nie idziemy do roboty! Bierzemy urlop na żądanie. Bierzemy urlop bezpłatny - zachęcają organizatorzy protestów.

W walce o prawa kobiety wspierają niektórzy pracodawcy. Prawnicy oferują pomoc pro bono.



W czwartek (22 października) Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ograniczający prawo do aborcji. Zerwanie zawartego lata temu tzw. kompromisu aborcyjnego wywołało w całej Polsce falę protestów. Przeciwnicy zaostrzenia prawa aborcyjnego codziennie protestują na ulicach, przed siedzibami polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy też w kościołach. Na środę zaplanowali kolejną odsłonę protestu.

Kobiety ze wsparciem

- W środę nie idziemy do roboty! Bierzemy urlop na żądanie. Bierzemy urlop bezpłatny. Bierzemy urlop na oddanie krwi. Zamykamy firmę, sklep, punkt handlowy. Albo po prostu - nie idziemy do roboty! Skoro Polska nie działa, zatrzymajmy ją! I zróbmy sobie nową! - możemy przeczytać na oficjalnym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na Facebooku.

Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w mediach społecznościowych apelowała do przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, by dali kobietom jeden dzień wolny. - Dołączcie do nas, bo to też jest w waszym interesie. Państwo nie działa, więc zatrzymajmy je do końca - mówiła Lempart.

Niektórzy pracodawcy posłuchali jej apelu, wspierając swoje pracownice na wiele różnych sposobów. O wsparcie dla swoich urzędniczek zaapelował np. związany z opozycją marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Poprosił on o umożliwianie paniom wzięcia dnia wolnego lub wyjścia prywatnego, do odpracowania po godzinach lub innego dnia.

- Drodzy pracodawcy, na jutro zapowiedziano strajk kobiet i powstrzymywanie się od pracy mężczyzn wspierających kobiety. Apeluję o pełne wsparcie dla tej akcji i udzielenie pomocy wszystkim tym, którzy walczą o prawo do decydowania o swoim ciele, prawo do ochrony zdrowia i zapobiegania cierpieniu. Jutro zdajemy egzamin z przyzwoitości. Nie zawiedziemy! - napisał na Facebooku Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, były wiceprezydent miasta. Zaś w mailu do swoich pracowników zapewnił, że pracownicy, którzy zdecydują się jutro wesprzeć walkę o prawa kobiet, mają jego pełne zrozumienie i wsparcie. - Zachowajmy w tych dniach solidarność, której tak bardzo w ostatnim czasie brakuje - podsumowuje swój apel. Strajk kobiet poparła również prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechaniczno- Technologicznego Politechniki Śląskiej. - Na znak protestu przeciw obecnej sytuacji, a przede wszystkim braku jakiejkolwiek woli dialogu ze strony Osób, od których moglibyśmy tego oczekiwać, jako przedstawiciel „niemej części Społeczeństwa”, dołączam się do Strajku Kobiet w dniu 28.10.2020 i namawiam Państwa do jego poparcia. Drodzy Studenci, wiem, że to wszystko dobrze rozumiecie i nie trzeba Wam nic więcej tłumaczyć - napisała prof. Timofiejczuk. – Każda z kobiet w naszej firmie, kiedy powie mi, że chce brać udział w protestach, może być pewna, że zorganizujemy pracę tak, żeby mogła. Dostanie też od nas pełne wsparcie prawne, gdyby ktoś próbował ją za to represjonować – mówiła cytowana na łamach Gazety Wyborczej Hanna Waśko, szefowa agencji PR Big Picture. Za kobietami stanęli również związkowcy z WZZ "Sierpień 80". Jak poinformował Bogusław Ziętek, jego przewodniczący, związek za niedopuszczalne uważa naruszenie kompromisu aborcyjnego. - Państwo, które stawia się w roli superarbitra ludzkich sumień, zmierza w kierunku państwa totalitarnego. Każdy człowiek ma prawo do wolności decydowania w sprawach sumienia. Władza, która tego nie rozumie, jest władzą oderwaną od rzeczywistości. Wspieramy protestujących uznając, że ostatnie decyzje rządzących zarówno w kwestiach politycznych, społecznych jak i gospodarczych uzasadniają wyrażenie głośnego sprzeciwu całego społeczeństwa mówiącego władzy "no pasaran" - odnosi się do ostatnich wydarzeń Ziętek. Z kolei Cezary Kaźmierczak, przewodniczący Związku Pracodawców i Przedsiębiorców ostrzega, że pracodawcy będą pamiętali, że kobiety naraziły firmę na trudności. Dla wielu z nich może być to powodem problemów w rozwoju karier. Pomoc pro bono Jeśli pracodawcy będą wyciągali konsekwencje służbowe w stosunku do protestujących w środę pań, te mogą zgłosić się po bezpłatną pomoc prawą. Zbigniew Bakalarczyk, adwokat i mediator z kancelarii prawno-mediacyjnej w Łodzi zainicjował w mediach społecznościowych akcję wsparcia prawnego dla pań. - Jeśli któraś z pań spotka się z negatywną reakcją pracodawcy za udział w proteście - kara dyscyplinarna, zwolnienie z pracy, dyskryminacja (po czarnym proteście 2-3 lata temu były takie sytuacje, tj. kary dyscyplinarne za czarny ubiór), służę pomocą pro bono - napisała Karolina Niedzielska, która prowadzi blog kwadrans z HR. Lista adwokatów i radców prawnych, którzy złożyli podobną deklarację jest coraz dłuższa. Obecnie znajdziemy na niej ponad 30 ekspertów chętnych, by pospieszyć z bezpłatną pomoc kobietom, które w czasie protestu miałyby zostać w jakikolwiek sposób poszkodowane.

