U premiera bez podwyżek. Za to będą zwolnienia w całej administracji publicznej

W środę 26 sierpniaRada Ministrów przyjęła uchwałę, za pomocą której chce ograniczyć negatywny wplyw pandemii COVID-19 na polską gospodarkę. Jak chce to zrobić? Ograniczając zatrudnienie w administracji publicznej.

W kancelarii premiera będą zwolnienia (fot. twitter.com/PremierRP)

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że projekt uchwały ograniczającej skutki COVID-19 złożył szef KKRPM Michał Dworczyk.

Zwolnienia mają dotyczyć m.in. ZUS, KRUS czy NFZ. Ograniczenia w rekrutacji ogłosiła również Kancelaria Sejmu, dotyczą one m.in. naboru do Straży Marszałkowskiej.

Podwyżki wprowadziła jedynie kancelaria Prezydenta.

- Rząd zobowiązał szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów - podał CIR.

Redukcja miejsc pracy ma dotyczyć nie tylko KPRM, ale także urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez premiera, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę, a także np. ZUS, KRUS czy NFZ. Oznacza to, że blady strach przed zwolnieniem padł właśnie na całkiem duże grono pracowników. Bowiem w samym ZUS-ie pracuje ok. 44 tys. osób, w NFZ jest ok. 6 tys. pracowników, ponad 6 tys. zatrudnionych jest w KRUS, o urzędach wojewódzkich nawet nie ma co wspominać.

Ograniczenia dotyczą m.in. rekrutacji, w tym naboru do Straży Marszałkowskiej. (fot. Flickr/Sejm)

Jak możemy dowiedzieć się z rządowego komunikatu, działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu państwa.

Kancelaria Premiera jest kolejną rządową instytucją, która w ostatnim czasie ogłosiła plan oszczędności związany m.in. z cięciami miejsc pracy, wstrzymaniem rekrutacji czy szkoleń dla pracowników. Kilka dni temu podobny krok ogłosiła kancelaria Sejmu. Agnieszka Kaczmarska, szefowa kancelarii Sejmu podjęła decyzję o zmniejszeniu w tegorocznym budżecie KS zaplanowanych wydatków. W sumie cięcia mają pozwolić na zaoszczędzenie 37 mln 796 tys. zł.

Kaczmarska również wskazywała, że jej decyzja ma związek z ogłoszonym przez ministra zdrowia stanem epidemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w efekcie którego utrudnione jest wykonanie części zaplanowanych zadań związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu. Ograniczenia dotyczą m.in. współpracy zagranicznej, w tym przyjmowania delegacji zagranicznych oraz rekrutacji, w tym naboru do Straży Marszałkowskiej. Odwołane zostały także konkursy, spotkania i szkolenia. Zmniejszone zostały również wydatki dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, robót remontowych, szkoleń, które nie mogą się odbywać w związku ze stanem epidemii. - Ponad 14 mln zł oszczędności przyniesie redukcja wydatków majątkowych. Kancelaria Sejmu zrezygnuje m.in. z zakupu w 2020 roku samochodów osobowych i sprzętu gastronomicznego. Ponadto nie zostanie wykonany szereg planowanych remontów budynków m.in. budynku K (tzw. Stary Dom Poselski) - poinformowała szefowa Kancelarii Sejmu. Inaczej sytuacja wygląda w kancelarii Prezydenta. Niedawno media informowały o podwyżkach dla wszystkich 341 współpracowników prezydenta Andrzeja Dudu. Zarządzenie w tej sprawie ma wejść w życie od 1 września, ale wyższe wynagrodzenie ma być wyliczane wstecz, od początku 2020. Wysokość podwyżek nie należy do najniższych. W zależności od stanowiska jest to od 500 do 2000 zł. Na te doniesienie zareagowała kancelaria Prezydenta, która w oświadczeniu napisała, że prezydent nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze w drodze zarządzenia w odniesieniu do pracowników KPRP. Zmiana zarządzenia jest konsekwencją przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2020 wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 106 proc.. Zmiana zarządzenia - jak dodała KPRP - podyktowana była zaktualizowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, a zmiany dotyczyły dostosowania minimalnych wartości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Andrzej Duda (Fot. Shutterstock) Według KPRP zwiększenie poziomu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznej podwyżki, a stwarza taką możliwość w ramach posiadanych przez kancelarię środków na wynagrodzenie danego pracownika. Zaś informacja o podniesieniu zarobków doradców o 2 tys. zł jest daleko idącą nadinterpretacją. - W odniesieniu do żadnego z pracowników nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia o 2 tys. zł, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby 6 proc. stanowiło 2 tys. zł. Nie jest także możliwe, aby ktokolwiek otrzymał "zastrzyk gotówki na poziomie 12 tys. zł" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. Mówiąc o wydatkach i oszczędnościach wśród polityków nie sposób zapomnieć o ostatniej burzy, jaką wywołał przegłosowany w Sejmie przez zdecydowaną większość posłów pomysł podwyższenia wynagrodzenia parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Zgodnie z projektem np. pensja prezydenta miałaby wynieść 26 tys. zł brutto, tym samym głowa państwa ma być najlepiej zarabiającą osobą reprezentującą Polskę. Marszałkowie Sejmu i Senatu zarobiliby po 22 tys. zł brutto, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu po 18 tys. zł brutto. Pensja premiera miałaby wynieść 22 tys. zł brutto, ministrów 18 tys. zł brutto, wiceministrów 17 tys. zł brutto. Nowelizacja podwyższała również wynagrodzenia wojewodom do 15 tys. zł brutto, wicewojewodom do 13 tys. zł brutto oraz posłom do 12,5 tys. zł brutto. Wynagrodzenia za swoją pracę u boku męża miałaby się doczekać również prezydentowa - wyniosłoby ono ok. 18 tys. zł. Większą pensję mieliby otrzymywać również samorządowcy. Na razie ten temat padł, bowiem Senat odrzucił zmiany w prawie podwyższającym wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Za odrzuceniem projektu przyjętego wcześniej w Sejmie głosowało 48 senatorów, przeciwko było 45. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

