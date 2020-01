Typy współpracowników. Sprawdź, jaką rolę pełnisz w zespole

Teorii na temat pełnionych w zespołach ról jest w psychologii co najmniej kilka. We wszystkich chodzi o jedno – poprawę efektywności zespołu.

Przybierane w zespole role wynikają z naszej osobowości i wcześniejszych doświadczeń, jednak zależą również od dynamiki określonego zespołu.

Psycholog twierdzi, dla realizowania celu w grupie ważne jest zarówno dbanie o cel, jak i relacje w grupie.

Zapanowanie nad liczącymi po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zespołami to wyzwanie dla każdego szefa. Każda osoba jest inna, każda ma inną osobowość i inny bagaż doświadczeń. Każda inaczej podchodzi do życia zawodowego. Zgodnie jednak z teoriami psychologicznymi każdy przyjmuje w grupie określone role. Psychologowie twierdzą, że przyjmujemy je nieświadomie i zazwyczaj to inni członkowie grupy widzą je wyraźniej niż my.

Co teoria, to inna rola w zespole. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest teoria brytyjskiego teoretyka zarządzania Mereditha Belbina. Jego zdaniem w zespole przybieramy aż 9 różnych ról. Zanim doszedł do takich wniosków, przez 7 lat obserwował pracę różnych grup zawodowych. Zdaniem Belbina w każdym zespole znajdziemy poniższe typy współpracowników:

Kreator – osoba kształtująca. To on rzuca wyzwanie zespołowi do poprawy. To dynamiczna i najczęściej ekstrawertyczna osobowość. Lubi stymulować innych, kwestionować normy i znajdować najlepsze metody rozwiązywania problemów. Kreator to osoba, która zmienia wszystko, aby upewnić się, że wszystkie możliwości są wzięte pod uwagę, a zespół nie popadnie w samozadowolenie. Ale uwaga, to osoba kłótliwa, nierzadko obrażająca uczucia ludzi.

Lokomotywa – orientuje się doskonale we wszystkich sprawach, które dotyczą zespołu. Przekształca pomysły i koncepcje zespołu w praktyczne działania i plany. Zazwyczaj to osoby konserwatywne i zdyscyplinowane. Pracują systematycznie i wydajnie. Są bardzo dobrze zorganizowane. Ich słabością może być to, że są odporne na zmiany i mało elastyczne.

Koordynator – to osoba, która przyjmuje tradycyjną rolę lidera zespołu. Prowadzi zespół do tego, co postrzega jako cel. Często to doskonały słuchacz. Jest spokojny i dobroduszny, skutecznie deleguje zadania.

Poszukiwacz źródeł – to osoba innowacyjna i ciekawa. Bada dostępne opcje, rozwija kontakty, negocjuje zasoby w imieniu zespołu. Wciąż szuka źródeł, aby pomóc zespołowi osiągnąć cel. Jest towarzyska i często ekstrawertyczna, co oznacza, że ​​inni są często otwarci na jej pomysły. Słabością poszukiwacza źródeł jest szybka utrata entuzjazmu. Dusza zespołu – łatwo nawiązuje kontakty, jednoczy zespół i łagodzi konflikty. To osoba wrażliwa i opiekuńcza. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy zespół boryka się z problemami. Może jednak łatwo ulegać wpływom i nie potrafi samodzielnie podjąć decyzji. Implementer – jest pomysłowy, myśli nieszablonowo. Wykazuje się wizjonerskimi pomysłami. To najbardziej inteligentna osoba w zespole. Słabością jest jednak to, że bywa kapryśny, może być bardzo pochłonięty swoimi myślami. Specjalista – osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę potrzebną do wykonania pracy. Szczyci się swoimi umiejętnościami i zdolnościami oraz stara się utrzymać swój status zawodowy. Jego zadaniem w zespole jest bycie ekspertem w konkretnej dziedzinie. Ewaluator – to krytyczny myśliciel, który ma bardzo strategiczne podejście. Często jest postrzegany jako oderwany od rzeczywistości lub pozbawiony emocji. Czasami jest słabym motywatorem. Perfekcjonista – pracowita i bardzo sumienna osoba. Wszystko musi się dla niej zgadzać. Wyszukuje błędy i stara się je naprawiać, dopina wszystko na ostatni guzik. Jest skrupulatna i terminowa. Zgodnie z teorią Belbina tylko obecność tych wszystkich typów pracowników w jednej grupie może zapewnić sukces zespołowi. Zobacz też: Współpraca z influencerem może być ryzykowna Inicjator i stylista Teorii na temat pełnionych w zespołach ról jest w psychologii znacznie więcej. Wszystkie mają jeden cel – poprawić efektywności zespołu. – Efektywna praca zespołowa jest istotną kwestią dla większości organizacji. Chociaż wiele czynników wpływa na wyniki zespołu, warto zwrócić uwagę na wpływ ról pełnionych przez członków w zespole – czyli charakterystycznych dla nich zachowań – mówi dr Marta Roczniewska, psycholog pracy, adiunkt w Zakładzie Psychologii Organizacji i Marketingu Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Podkreśla, że przybierane w zespole role wynikają z naszej osobowości i wcześniejszych doświadczeń, jednak zależą również od dynamiki określonego zespołu. Jak twierdzi, dla realizowania celu w grupie ważne jest zarówno dbanie o cel, jak i relacje w grupie. Powołuje się przy tym na książkę „Grupy” Carol Oyster. Autorka wyróżniła dwie grupy konstruktywnych ról grupowych: role zadaniowe i role społeczne. Przykładem roli zadaniowej jest np. „inicjator”. – To ta osoba popycha grupę do nowego wyzwania. Jest też „stylista”, który dba o lepsze dopracowanie pomysłu. Wśród ról społecznych, a więc wynikających z dbania o relacje międzyludzkie, można wyróżnić np. „szefa klakierów”, czyli osobę, która dba o to, by grupa doceniała starania i osiągnięcia członków zespołu. Innym przykładem roli społecznej jest „grupowy wesołek", który dba o dobrą atmosferę zespołu – wymienia dr Marta Roczniewska. Zwraca uwagę na jeszcze jedną grupę ról – role indywidualne, które są dla pracy grupy destruktywne, ponieważ służą realizacji celów indywidualnych jednostki, np. wzmocnienia władzy, skierowania na siebie uwagi i w ten sposób niepotrzebnie zajmują czas i zaburzają realizację celu grupowego. – Carol Oyster podaje tu przykład „ekshibicjonisty", który cały czas jest zajęty opowiadaniem o sobie, lub „dyktatora", który nie słucha innych i upiera się, aby grupa zaakceptowała jego rozwiązanie – mówi dr Marta Roczniewska. Jak twierdzi, aby zespół mógł pracować efektywnie, konieczne jest występowanie ról społecznych i ról zadaniowych. – Mądry lider musi rozpoznać występowanie ról indywidualnych i zrozumieć, jakie potrzeby kryją się za zachowaniami osoby, która je przejawia. Przykładowo, "negatywista", czyli grupowy "maruda", może negować wszystkie pomysły, ponieważ odczuwa wypalenie zawodowe. Niestety, nie znam żadnych danych, które mówiłyby o tym, które role pojawiają się najczęściej. Z mojego doświadczenia wynika, że w każdym efektywnym zespole muszą być spełnione zarówno role nakierowane na zadanie, jak i te, których sednem są relacje – podkreśla. Zobacz też: Pracownik tymczasowy - specjalista, którego warto mieć w swoim otoczeniu Maruda i plotkara Teorie psychologów potwierdzają menedżerowie. – Z mojego doświadczenia wynika, że w każdym zespole da się wskazać te same typy pracowników. Znam teorie psychologów, sam jednak użyłbym bardziej życiowego nazewnictwa – mówi Andrzej, który ma 15-letnie doświadczenie menedżerskie. Ze względu na pełnione funkcje woli pozostać anonimowy. Z doświadczenia menedżera wynika, że w każdym zespole znajdziemy poniższe typy pracowników: Maruda – nic mu się nie podoba, zawsze ma za dużo obowiązków, za mało czasu wolnego. Narzeka na wszystko. Nowości są dla niego pożywką. Wszystko omówi z współpracownikami, na wszystko będzie miał kontrargument i z niczego nie będzie zadowolony. Maruda to jeden z najtrudniejszych dla szefów pracowników. Miesza w zespole, burzy atmosferę i przeszkadza we wprowadzaniu nowości. Pracoholik – wzbudza wyrzuty sumienia u innych pracowników. Pracuje dużo za dużo, chodzi poddenerwowany. Często ma ciągotki do dominowania, pouczania. Jest przekonany, że wszystko zrobi najlepiej. Plotkara – interesuje się wszystkim i o wszystkich chce wiedzieć jak najwięcej. Każdą decyzję szefa żywo komentuje. Tropi historie z życia prywatnego i przekazuje je dalej, nie zawsze we właściwym kształcie. Spycholog – jest przebiegły i sprytny. Ciągle tylko myśli, na kogo zrzucić obowiązki. Często tłumaczy się niewiedzą i prosi o pomoc. To mistrz w robieniu maślanych oczu. Trzeba na niego uważać, bo miesza w zespole. Rozpoznanie, który pracownik pełni daną rolę w zespole to zadanie osoby zarządzającej. Takie rozpoznanie pozwala lepiej kierować pracą podwładnych, lepiej delegować zadania, wpływa na efektywność pracy i panującą w zespole atmosferę.

