Tylu mamy już Ukraińców w Polsce. Najnowsze dane

Dzieci i młodzież to ok. 43 proc. obywateli Ukrainy posiadających numery PESEL (fot. PAP/Marcin Bielecki)

Od 24 lutego 2022 r. sytuacja migracyjna w Polsce zdominowana jest przez zwiększony napływ obywateli Ukrainy. Są oni zdecydowanie najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, stanowiąc nieco ponad 80 proc. ogółu osiedlających się w kraju obcokrajowców.

Urząd ds. Cudzoziemców w rocznicę wybuchu wojny podał najnowsze dane na temat Ukraińców przebywających w Polsce.

Większość z nich przebywa w naszym kraju korzystając z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest otrzymanie numeru PESEL zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obecnie zarejestrowanych na tej podstawie jest prawie 1 mln osób.

Kobiety i dzieci stanowią ok. 87 proc. tej grupy. Dzieci i młodzież to ok. 43 proc. obywateli Ukrainy posiadających numery PESEL. Wśród osób pełnoletnich kobiety stanowią natomiast 77 proc. osób.