Tylko Warszawa? Niekoniecznie. Mniejsze miasta na celowniku specjalistów

Jak wynika z raportu, najwyższą gotowość na relokację deklarują przedstawiciele kadry zarządzającej (79 proc.), logistyki i sprzedaży (72 proc.). Natomiast najrzadziej chcą się przenieść pracownicy działów administracji i HR (odpowiednio 58 proc. i 60 proc.).

Na decyzję o zmianie miejsca zamieszkania wpływa zarówno ocena samej oferty pracy, jak i docelowa lokalizacja - tu liczy się zaplecze kulturalne, komunikacyjne czy środowiskowe docelowego miasta. Nie bez znaczenia jest potencjał zatrudnienia rynku, który stworzy możliwości rozwoju kariery czy edukacji dla kandydata i członków jego rodziny.

W czołówce miast najbardziej atrakcyjnych pod kątem relokacji, które można określić jako lokalizację pierwszego wyboru (powyżej 30 proc. wskazań) od lat utrzymują się Warszawa, Wrocław, Kraków i Trójmiasto. Te miasta należą do puli pierwszego wyboru inwestorów, którzy poszukują lokalizacji pod inwestycje, co przekłada się w konsekwencji na lepsze oferty pracy. I choć czołówka miast, które w oczach pracowników są najbardziej atrakcyjne, nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniej edycji badania, to widać pewne zmiany w aspekcie ich popularności.

Stolica zanotowała zdecydowany spadek - aż o 12 punków procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. O 4 punkty procentowe spadł odsetek specjalistów i menedżerów deklarujących chęć przeprowadzki do Wrocławia i Trójmiasta. Z czołówki miast awans odnotował jedynie Kraków - jego pozycja wzrosła o 2 punkty procentowe.

Wśród pięciu najbardziej pożądanych miejsc zatrudnienia znajduje się stolica aglomeracji śląskiej. Relokacja zawodowa do Katowic jest atrakcyjna dla co czwartego specjalisty i menedżera (wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku). Warto zwrócić uwagę na wzrost zainteresowania relokacją do mniejszych miast - respondenci w szczególności zainteresowani są przeprowadzką do Poznania, Katowic, Łodzi oraz Rzeszowa (miasta "drugiego wyboru") .

- Największe polskie miasta, takie jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Trójmiasto dają pracownikom nie tylko miejsce pracy, ale także oferują możliwość długoterminowego wyboru ścieżek kariery bez obawy o „wyczerpanie się” liczby potencjalnych pracodawców. Jednak obecnie - przy rekordowo niskim bezrobociu - największe miasta osiągnęły pewien poziom nasycenia, co daje szansę przyciągnięcia inwestorów oraz pracowników takim ośrodkom jak Rzeszów - podkreśla Dominik Pekról, menedżer regionalny w Antalu. Zaznacza on, że do przeprowadzki do największych miast zniechęcają pracowników takie czynniki, jak odległość od domu rodzinnego, wysokie koszty utrzymania, duża konkurencja na rynku i szybkie tempo życia czy długi czas dojazdu do pracy.

Wyniki najnowszego raportu Antala udowadniają, że miasta średniej wielkości, z pozornie znacznie skromniejszymi możliwościami niż największe ośrodki w kraju, mają szansę przyciągnąć pracowników i być liderami rozwoju i innowacyjności.

Południe Polski zaczyna się wyróżniać

Wzrost atrakcyjności Rzeszowa, Katowic czy Krakowa obrazuje zmiany postrzegania danych regionów w ramach pewnego klastra relokacyjnego - tu obejmującego południe kraju. Na tym obszarze ludzie odczuwają pewną subiektywną bliskość, na którą składają się zarówno elementy społeczne, jak i techniczne np. rodzina oraz dogodność dojazdu.

- Mieszkając w rejonach oddalonych od stolicy, zaczynamy doceniać jakość życia oferowaną w nieco bliższym otoczeniu. Nie każdy też odnajduje się w wielkiej metropolii. Trend jest widoczny zarówno wśród kadry menedżerskiej, jak i specjalistycznej - podkreśla cytowany już Pekról. Ocenia on, że, przykładowo specjalista z Katowic relatywnie chętnie relokuje się do Krakowa, nieco mniej chętnie do Wrocławia, natomiast rzadziej zdecyduje się na dalszą eskapadę.

- W swojej praktyce rekrutacyjnej na co dzień spotykam się z mobilnością w ramach najbliższych regionów, z czego w ogromnej większości przypadków istnieją pewne wymagania minimalne. Dotyczą one dostępu do kultury czy ogólnej jakości życia. I takie kryteria - zdaniem specjalistów i menedżerów - coraz częściej spełniają miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, ale niekoniecznie największe ośrodki - mówi manager z Antal.

Badanie Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 1 do 30 września 2019 roku. W badaniu wzięło udział 2225 respondentów z całej Polski, średnio mających 37 lat i 13 lat doświadczenia zawodowego. Badanie było anonimowe.