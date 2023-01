Tylko cudzoziemcy mogą uratować nasz rynek pracy

W 2022 roku polscy przedsiębiorcy zyskali możliwości rozwoju, które są realne dzięki zmianom w polskim prawie pracy.

Na początku roku weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która m.in. wydłużyła okres dopuszczalnej pracy w oparciu o procedurę uproszczoną dla przedstawicieli kilku państw z 6 do 24 miesięcy.

Atak Rosji na Ukrainę mocno namieszał w sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy. Przyjęto specjalną ustawę regulującą zasady pobytu i pracy uchodźców z Ukrainy w Polsce. Co czeka nas w 2023 roku?

Dla naszego kraju obecność imigrantów zarobkowych ma szczególnie ważne znaczenie, bowiem zgodnie z prognozą Europejskiego Urzędu Statystycznego do 2050 r. ludność Polski zmniejszy się o blisko 10 proc. i wynosić będzie ok. 34,7 mln.

Do tego dochodzi zawrotne tempo starzenia się społeczeństwa. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że na przełomie dekady odsetek osób będących w wieku przedprodukcyjnym zmalał z 18,7 proc. do 18,4 proc., w wieku produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., a w wieku poprodukcyjnym zwiększył się z 16,9 proc. do 22,3 proc. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec Polski ma już więcej niż 60 lat. Niedługo zabraknie rąk do pracy.

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce, coraz więcej Polaków wraca do kraju

Tymczasem wśród cudzoziemców nie brakuje chętnych do pracy w Polsce. W 2021 r. urzędy wojewódzkie rozpatrzyły rekordową liczbę wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Decyzje otrzymało nieco ponad 270 tys. osób. To o 30 proc. więcej zakończonych spraw niż w 2020 r. Cudzoziemcy migrują do Polski głównie w celu podejmowania pracy. W związku z tym najpopularniejszymi regionami, w których się osiedlają, są województwa z dużymi aglomeracjami miejskimi. W 2021 r. najwięcej decyzji dotyczących zezwoleń na pobyt wydały: Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 80,5 tys., Małopolski Urząd Wojewódzki – 31,8 tys., Wielkopolski Urząd Wojewódzki – 28,5 tys. oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 26,3 tys.

Z kolei według danych ZUS-u liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w grudniu 2022 r. 1 mln 63 tys. 300 osób. Oznacza to, że wzrosła w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys.