Po ponad dwóch latach od wprowadzenia pierwszego lockdownu wiele firm staje przed wyzwaniem wypracowania efektywnego modelu pracy, który wpisze się w ich kulturę biznesową oraz będzie atrakcyjny dla pracowników. Szczególnie, że tylko co drugi pracownik uważa swoją firmę za dobre miejsce do pracy. Dobrostan jest postrzegany jako istotniejszy niż wysokość wynagrodzenia czy poczucie sensu z wykonywanej pracy (Fot. Shutterstock)

Praca hybrydowa stawia przed organizacjami szereg wyzwań nie tylko związanych z obszarami miękkimi, jak zadbanie o integrację zespołu, wspieranie zaangażowania czy interakcji międzyludzkich.

Jak pokazuje badanie JLL „Workforce Preferences Barometer”, 6 na 10 osób oczekuje, że firma dostarczy rozwiązania technologiczne, które ułatwią im pracę zdalną oraz dofinansowanie do wydatków wynikających z takiego trybu pracy.

Przestrzeń biurowa również musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby i umożliwić sprawną komunikację z osobami, które w tym czasie pracują zdalnie.

Tylko co drugi pracownik uważa swoją firmę za dobre miejsce do pracy - wynika z raportu "Workforce Preferences Barometer” przeprowadzonego przez JLL Global Research. Dlatego teraz, w czasie postpandemicznym, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne jest budowanie kultury organizacyjnej wokół przyjaznej pracownikom atmosfery oraz zaproszenie ich do wspólnego wypracowania modelu pracy hybrydowej.

Poczucie wpływu i zaangażowanie pracowników przy definiowaniu nowych sposobów pracy ma kluczowe znaczenie w procesie integracji, szczególnie w czasach pełnych wyzwań. Ponadto zaproszenie ich do otwartej debaty daje atrakcyjną przestrzeń do ponownego określenia wartości wspieranych przez organizację, którą tworzą właśnie pracownicy.

- Wprowadzenie pracy hybrydowej jako „nowej normy” to kamień milowy w modelowaniu sposobu współpracy, w którym elastyczność gra pierwsze skrzypce. Ta formuła niesie wiele benefitów dla obu stron - zarówno firm, jak i pracowników. Z pewnością nie ma powrotu do stanu sprzed pandemii - wszyscy widzimy, jak wiele korzyści niesie ze sobą praca zdalna. Z drugiej strony, wiąże się ona z licznymi wyzwaniami. Stąd idea pracy mieszanej wydaje się być najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem - podkreśla Dorota Gruchała, dyrektor biur JLL w Krakowie i Katowicach.

- Co jednak ważne - nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się dla każdego. Ponadto wypracowanie formuły pracy hybrydowej wymaga od firm uwzględnienia wielu aspektów, które przełożą się na sukces wdrożenia tego sposobu modelu. Jak się okazuje przy obecnym trudnym dla pracodawców rynku pracy, nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, szczególnie w tak konkurencyjnych branżach, jak IT czy usługi dla biznesu - dodaje. Rośnie rola liderów Z badania "Workforce Preferences Barometer" przeprowadzonego przez JLL Global Research wynika, że ponad połowa (59 proc.) pracowników oczekuje, iż firma będzie wspierała ich zdrowie i dobrostan. Jest to drugi najczęściej wymieniany priorytet (po wysokiej jakości życiu i work-life balance), a jego znaczenie rośnie z roku na rok. Dobrostan jest postrzegany jako istotniejszy niż wysokość wynagrodzenia czy poczucie sensu z wykonywanej pracy. Z tej perspektywy, jeszcze istotniejsza jest rola liderów, których kompetencje mają większe znaczenie w przypadku pracy hybrydowej – budowanie więzi z zespołem i bycie partnerem, który dobrze zna i rozumie każdą osobę, dzięki czemu może odpowiadać na indywidualne potrzeby, staje się równie ważne jak wspieranie i mentoring w obszarze stricte zawodowym. Mają oni bezpośredni wpływ na integrację pracowników i mogą nadawać większy sens ich działaniom, dzięki budowaniu społeczności, co jest post pandemicznym wyzwaniem. Dobra komunikacja z liderami i pozostałymi członkami zespołów staje się jeszcze bardziej istotna (Fot. Shutterstock) Istotna dobra komunikacja z liderami i pozostałymi członkami zespołów Praca hybrydowa stawia przed organizacjami szereg wyzwań nie tylko związanych z obszarami miękkimi, jak zadbanie o integrację zespołu, wspieranie zaangażowania czy interakcji międzyludzkich. Jak pokazuje badanie JLL „Workforce Preferences Barometer” 6 na 10 osób oczekuje, że firma dostarczy rozwiązania technologiczne, które ułatwią im pracę zdalną oraz dofinansowanie do wydatków wynikających z takiego trybu pracy. Dobra komunikacja z liderami i pozostałymi członkami zespołów staje się jeszcze bardziej istotna – poza łatwością używania czy dostępnością aplikacji oraz niezbędnym sprzętem, liderzy powinni zadbać o regularne spotkania i dawać okazję do swobodnych rozmów, niezwiązanych z przedmiotem pracy, które ułatwią integrację zespołu. Z drugiej strony, przestrzeń biurowa również musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby i umożliwić sprawną komunikację z osobami, które w tym czasie pracują zdalnie. Dobrze zaprojektowane biuro będzie wspierało różnorodne aktywności. Kluczowe będzie również pokazanie użytkownikom w jaki sposób mogą z danej przestrzeni korzystać. - Z globalnego badania wiemy, że elastyczność jest bardzo istotna dla pracowników. Wśród grup, które cenią ją szczególnie wysoko są menadżerowie (75 proc.), przedstawiciele generacji Z (73 proc.) i Y (69 proc.), ale też osoby mające pod opieką bliskich (66 proc.). Czas pandemii przyzwyczaił nas do pracy zdalnej – dla wielu jest ona bardziej atrakcyjnym modelem. Dlatego, żeby propozycja powrotu, nawet częściowego, do biura, miała pozytywny odbiór wśród pracowników, nie może zostać odgórnie narzucona. Pracownicy muszą widzieć większy sens i korzyści płynące z pracy w siedzibie firmy – podkreśla Wojciech Krupa, workplace & change management director, JLL. Koniec ery pracy wyłącznie stacjonarnej O tym, że era pracy wyłącznie stacjonarnej zakończyła się świadczą dane z raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”. Aż 6 na 10 (57,49 proc.) ankietowanych w badaniu Polaków rozważyłoby zmianę firmy, gdyby pracodawca kazał im wrócić do całkowicie stacjonarnego trybu pracy. Na taki krok częściej zdecydowaliby się mężczyźni (59,96 proc.) niż kobiety (54,86 proc.). - Polska jest krajem, w którym panuje niski poziom bezrobocia, dlatego utrzymanie w przedsiębiorstwie talentów powinno być dla menedżerów najwyższym priorytetem. Z tego też względu warto zrewidować dotychczasowy model pracy, a także - jeśli to konieczne i możliwe - stworzyć go na nowo w oparciu o potrzeby zarówno obecnych pracowników, jak i kandydatów. Nie da się ukryć, że firmy, aby zachować konkurencyjność na rynku, muszą podążać za potrzebami kandydatów i wprowadzać kolejne udogodnienia – twierdzi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. Podobne wnioski płyną z badania Michael Page. Okazuje się, że większość respondentów nie wyobraża już sobie powrotu do pracy w biurze w pełnym wymiarze. 59 proc. najchętniej pracowałoby wyłącznie zdalnie lub w systemie hybrydowym, przy czym możliwość taka jest ważniejsza dla kobiet (63 proc.) niż dla mężczyzn (53 proc.). - To ważny sygnał dla pracodawców, bo bardziej elastyczne podejście do liczby godzin spędzanych poza domem jest jednym z czynników, które mogłyby się przyczynić również do większej reprezentacji kobiet na rynku pracy - mówi Magdalena Wołowiec, senior marketing executive w firmie rekrutacyjnej Michael Page.

