Tylko 7 proc. freelancerów w IT zarabia tyle, ile by chciało

Według raportu No Fluff Jobs na temat freelancingu w branży IT 78,44 proc. specjalistów wybiera B2B jako formę zatrudnienia ze względu na możliwość uzyskania wyższych zarobków, a 54,99 proc. także ze względu na elastyczne godziny pracy.

67,8 proc. freelancerów działających w branży IT to osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, 29,1 proc. to osoby prywatne pracujące w oparciu o kontrakty inne niż Umowa o pracę. 3,1 proc. ankietowanych korzysta z innej formy współpracy – wynika z raportu „Pracowite pszczółki w IT. Kontrakty B2B i inne formy freelancingu” przygotowanego przez No Fluff Jobs we współpracy z Ework Group.

- Możliwość realizowania wielu projektów jednocześnie, niezależność od jednego pracodawcy oraz elastyczność, jaką daje praca zdalna i podróżowanie, zaczyna być powszechnym sposobem na życie wielu specjalistów i specjalistek IT pracujących na B2B. Kariera, którą mogą dzięki temu realizować, staje się coraz bardziej popularna. Kryje też w sobie dużo potencjału. Warto zaznaczyć, że dzięki temu trendowi dokonuje się rewolucyjna zmiana w znanym nam dotychczas modelu życia zawodowego – komentuje wyniki raportu Joanna Guzik, recruitment manager w No Fluff Jobs.

Freelancing oznacza wyższe zarobki i elastyczny czas pracy

Wśród najczęstszych powodów wybierania tej formy współpracy pojawiają się: możliwości uzyskania wyższych dochodów (78,44 proc.), elastyczność w zakresie godzin pracy (54,99 proc.) i miejsca, z którego pracują (46,09 proc.). Tylko 7 proc. respondentów nie wybrało tej formy pracy, gdyż samozatrudnienie zostało im narzucone.

71,1 proc. freelancerów pracuje zdalnie, a 22,6 proc. hybrydowo. Najwięcej, bo 41 proc. badanych spędza na pracy 8 godzin dziennie. Z kolei 21,5 proc. zazwyczaj pracuje godzinę dłużej. Natomiast 6-godzinny tryb pracy deklaruje jedynie 10 proc. badanych.

– Choć o branży IT wciąż najczęściej słyszymy w kontekście wysokich zarobków, to dla specjalistów i specjalistek z tego sektora równie ważnym czynnikiem są niezależność oraz elastyczne godziny pracy. Dlatego chętnie wybierają tzw. życie na freelansie i podejmują współpracę z kilkoma podmiotami jednocześnie. Jako preferowaną formę zatrudnienia umożliwiającą taki tryb pracy wskazują kontrakt B2B. Taki model życia zawodowego pozwala także na łączenie pracy z podróżowaniem (wyjazdy na workation). Inni idą krok dalej i zostają nomadami cyfrowymi. Zdecydowanie mamy do czynienia ze zmianą dotychczasowego postrzegania modelu pracy, warto obserwować, jak potoczą się losy kariery poligamicznej i tzw. GIGerów – komentuje Paulina Król, chief people and operations officer w No Fluff Jobs.

Prawie co trzeci freelancer w IT zarabia średnio powyyżej 5 tys. euro netto miesięcznie

Średnia ocena zadowolenia freelancerów z zarobków w skali 5-punktowej to 3,8. Największy odsetek badanych, 28,3 proc., wskazał, że zarabia więcej niż 5 tys. euro netto. Co czwarty freelancer w IT osiąga dochody w przedziale od 4 do 5 tys. euro netto. Jednocześnie tylko 6,92 proc. freelancerów wskazało, że zarabia tyle, ile by chciało.

źródło: raport Pracowite pszczółki w IT. Kontrakty B2B i inne formy freelancingu

- Zdecydowanie opłaca się być freelancerem w IT: jest ku temu wiele powodów. Stawki dla kontraktorów są nawet 20 proc. wyższe niż te na umowę o pracę. Prowadzenie działalności gospodarczej w wielu krajach opłaca się podatkowo bardziej niż praca dla kogoś (w Polsce i Rumunii podatki na jednoosobowej działalności są przynajmniej o 10 proc. niższe niż np. w Szwecji). Założenie działalności gospodarczej w Polsce jest szybkie, podczas gdy w Skandynawii trwa to wiele dłużej. Stąd popularne są tam firmy consultingowe, które zatrudniają freelancerów. Takie osoby pracują potem z ich ramienia dla klientów. Bycie freelancerem IT ułatwia znalezienie pracy zdalnej i kontraktu, który jest możliwie najbardziej dopasowany do oczekiwań i umiejętności freelancera. Większość umów zawierana jest na okres pomiędzy 6 a 12 miesięcy: to umożliwia ciągły proces uczenia się, poznawania nowych firm i oczywiście wsparcia wielu różnorodnych projektów – mówi Małgorzata Migdał, remote sourcing center manager w Ework Poland.

Biorący udział w raporcie freelancerzy podchodzą z różnych krajów w Europie (jako kraj rezydencji podatkowej najczęściej wskazano Polskę, Szwecję, Węgry oraz Czechy). No Fluff Jobs zapytał badanych o to, jaki procent swojego wynagrodzenia muszą przeznaczyć na podatki i inne opłaty w kraju zamieszkania. Najczęściej wskazywano przedział od 10 do 20 proc. (30,60 proc. odpowiedzi) oraz od 20 do 30 proc. (28,39 proc.). Mniej niż 10 proc. wynagrodzenia na opłaty przeznacza 2,52 proc. badanych.

Najważniejsze dla freelancerów są umiejętności komunikacyjne, a największym wyzwaniem jest radzenie sobie ze stresem

Freelancerzy IT za najważniejsze w swojej pracy uznali umiejętności komunikacyjne (60,3 proc.), elastyczność (46,4 proc.) oraz umiejętności organizacyjne/umiejętność zarządzania czasem (45,8 proc.).

1 na 3 respondentów nie wskazał żadnych większych wyzwań w 2022 roku. Jednocześnie 25,1 proc. freelancerów w IT miało trudności z radzeniem sobie ze stresem i dbaniem o swoje samopoczucie. Z kolei zmieniająca się sytuacja gospodarcza na świecie została wskazana przez 23,7 proc. jako trzecie największe wyzwanie.

Najczęstszą formą dotarcia do freelancerów jest headhunting, na co wskazało 57,6 proc. badanych. Z kolei 48,3 proc. osób znajduje zlecenia przez rekomendację przyjaciół, a 45,2 proc. znajduje je na LinkedInie. Natomiast z portali z ogłoszeniami o pracy korzysta prawie 30 proc. badanych.

Firmy w ramach benefitów najczęściej oferują zapewnienie sprzętu do pracy

Dla specjalistów IT pracujących jako freelancerzy najważniejszym benefitem są elastyczne godziny pracy, na co wskazało 61,6 proc. respondentów. Jest to również najczęściej oferowany im benefit (56,9 proc.). Prawie połowa ankietowanych jako drugi najważniejszy benefit wybrała płatną przerwę w świadczeniu usług, a na trzecim miejscu – ze wskazaniem 40,6 proc. – pokrycie kosztów podróży służbowych.

Poza tym 55 proc. respondentów wskazało, że zapewnienie sprzętu do pracy to drugi najczęściej oferowany im benefit. Freelancerzy są w większości zadowoleni z benefitów oferowanych przez firmy, dla których pracują, na co wskazuje 47,8 proc. pozytywnych głosów. Średnia ocena satysfakcji z benefitów wynosi 3,4 na 5.

źródło: raport Pracowite pszczółki w IT. Kontrakty B2B i inne formy freelancingu

