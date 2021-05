Twórca Zooma radzi, jak korzystać z jego narzędzia, żeby nie zwariować

CEO Zooma, jednej z napopularniejszych w ostatnich miesiącach platform do komunikacji online, zdradza w jaki sposób uniknąć zmęczenia ciągłymi rozmowami z ekranem komputera. - Niesamowicie trudno jest gwałtownie przejść ze społecznego, osobistego środowiska pracy do świata, w którym na ekranie widzimy tylko obraz twarzy. Mój rekord to 19 spotkań na Zoomie w ciągu dnia. To rekord, który niektórzy mogą być w stanie pobić, ale przyznaję, że było to trudne - wyjaśnia Eric S. Yuan.

Z badania Krajowego Rejestru Długów wynika, że przed wybuchem pandemii w celach służbowych z internetu korzystało 58 proc. przebadanych. Czas spędzany online był dość zróżnicowany. Podobny odsetek osób deklarował, że wynosił poniżej 1 godziny (16 proc.), od 1 do 2 godzin (15 proc.) czy 2-3 godziny (13 proc.).

Po przyjściu pandemii czas spędzony online wydłużył się w największej liczbie przypadków (31 proc. wskazań) o mniej niż godzinę. Blisko co czwarty pracownik oszacował, że przeznacza na taką czynność od 2 do 4 więcej godzin dziennie.

W zależności od charakteru naszej pracy sporo czasu przeznaczamy na konferencje i spotkania online. I tu pojawia się spory problem. Naukowo bowiem udowodniono istnienie zjawiska "zoom fatigue".

Z bliska postanowili się temu zjawisku przyjrzeć naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda. Opublikowali oni wyniki badania psychologicznego wpływu spędzania kilku godzin dziennie na spotkaniach prowadzonych poprzez platformy typu Zoom, Skype, FaceTime czy Google Hangouts.

Badania „Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue" zidentyfikowały cztery główne źródła zjawiska:

* ciągłe utrzymywanie kontaktu wzrokowego;

* obserwowanie siebie na ekranie;

* ograniczone poruszanie się;

* większy wysiłek w odczytywaniu i interpretacji sygnałów niewerbalnych pozostałych uczestników spotkania.

Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego wyjaśnia, że wpatrywanie się w kamerę i obserwowanie swojego zachowania podczas spotkania nie jest sytuacją naturalną.

- Proszę sobie wyobrazić, że podczas tradycyjnego spotkania stawiamy przed sobą lustro i co jakiś czas łapiemy swoje odbicie kątem oka. Czy to nie jest rozpraszające? Rok temu uczyliśmy się, jak ustawiać kamerę, by wyglądać dobrze. Uczyliśmy się prezentowania w takiej sytuacji. Na początku to było ciekawe, dziś zaczyna nas to męczyć. Wpatrujemy się w twarze innych, co jest dla nas nienaturalne. Wyobraźmy sobie, że podczas spotkania w realu wpatrujemy się po kolei w twarze osób, które biorą w nim udział. To nie jest naturalny sposób komunikacji ze światem - wyjaśnia.

Do nie do końca normalnej dla nas formy komunikacji ze światem dochodzą kolejne problemy. Kontrolujemy swoje zachowanie, hamujemy gestykulacje, zwracamy większa uwagę na nasz wygląd. Dużo energii marnujemy także na odczytywanie zachowywania osób uczestniczących w wirtualnym spotkaniu.

Stworzył Zooma, dziś radzi, jak od niego odpocząć

Zmęczenie ciągłymi spotkaniami online zauważa także twórca i CEO platformy Zoom Eric S. Yuan.

- Niesamowicie trudno jest gwałtownie przejść ze społecznego, osobistego środowiska pracy do świata, w którym na ekranie widzimy tylko obrazy twarzy. Mój rekord to 19 spotkań Zoom w ciągu dnia. To rekord, który niektórzy mogą być w stanie pobić, ale przyznaję, że było to trudne - wyjaśnia w komentarzu dla CNN Buisness.

Jak tłumaczy, podczas tworzenia platformy blisko dekadę temu nikt nie zakładał, że stanie się ona zamiennikiem osobistych interakcji.

- Pandemia pokazała, jak zmęczenie, zwłaszcza zmęczenie spotkaniami wideo, może wpływać na produktywność, satysfakcję z pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego liderzy muszą znaleźć sposoby, aby ułatwić zarządzanie spotkaniami - dodaje Eric S. Yuan.

Jak dodaje, własne doświadczenia pozwoliły mu stworzyć zasady, które pozwalają racjonalnie korzystać z platformy. Te wprowadzane są między innymi w zespołach pracujących nad platformą.

- Pandemia pokazała, że ludzie doświadczają spotkań na różne sposoby. Na przykład niedawne badanie wykazało, iż kobiety odczuwają zmęczenie częściej niż mężczyźni. Jednym z powodów jest to, że kobiety rzadziej robią przerwy między spotkaniami. Nowe odkrycia takie jak to pokazują, jak ważne jest, by spotkania były dostosowywane do odbiorców i elastyczne, przy wzięciu pod uwagę preferencji i doświadczeń wszystkich grup demograficznych - wyjaśnia pomysłodawca platformy.

Jak sugeruje, warto podczas dnia pełnego spotkań robić zaplanowane przerwy, najlepiej z dala od komputera. Jeśli to my jesteśmy inicjatorami spotkań online, powinniśmy dbać o to, by nie były one dłuższe niż 55 minut. Jeśli nasz kalendarz jest "zapchany" spotkaniami, starajmy się wygospodarować jak najwięcej czasu pomiędzy kolejnymi połączeniami. Jeśli możemy zrobić coś nie wykorzystując połączenia z kamerą (np. poprzez wiadomość e-mail lub czat), warto z tego skorzystać.

Warto także wprowadzić odpowiednie rozwiązania wprowadzane w zespole. Zoom od końca 2020 roku korzysta z zasady „dzień bez spotkań wewnętrznych”, a liderzy zespołów zniechęcają do zawodowych spotkań przeprowadzanych po godzinach pracy lub w weekendy.

- Moi koledzy, dyrektor finansowy Kelly Steckelberg i dyrektor operacyjny Aparna Bawa, zwalczają zmęczenie spotkaniami na różne sposoby i w każdym przypadku jest to inne rozwiązanie. Uznając, że wszyscy mamy różne doświadczenia, możemy wspólnie rozwijać się i tworzyć nową przyszłość pracy, która będzie wygodna i satysfakcjonująca dla wszystkich - dodaje.

Na problem zmęczenia połączeniami online zwróciła uwagę także prezes Citigroup Jane Fraser. W instytucjach grupy wprowadzono "Zoom-Free Fridays”. Mają one pomóc pracownikom banku radzić sobie ze stresem wywołanym pracą w czasach pandemii.

- Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, która działa w różnych strefach czasowych, ale kiedy nasza praca regularnie przenosi się na noce, bardzo wczesne poranki i weekendy, może to uniemożliwić nam pełne naładowanie, a to nie jest dobre dla was ani ostatecznie dla Citi - podkreśliła Fraser. Ponadto uczuliła pracowników, by ci ograniczyli do minimum rozmowy zawodowe po zakończeniu godzin pracy oraz w weekendy.

Dłuższe przerwy, ale nie tylko

Dłuższe przerwy między spotkaniami i wykorzystywanie innych środków komunikacji niż połączenia online to tylko niektóre ze sposobów, by nie zwariować w świecie spotkań online. O czym warto jeszcze pamiętać?

Eksperci radzą, by w przypadku telekonferencji zapomnieć na chwilę o wygodnym krześle.

- Zadbajmy o to, by nie siedzieć na płaskim krześle, ale wprowadzić moment niewygody. Usiądźmy na tzw. jeżyku lub wybierzmy krzesło, które jest mniej wygodne i spowoduje, że będziemy musieli się trochę ruszać - wyjaśnia Monika Sońta.

Ważne jest także, byśmy nie zapominali o gestykulacji.

- Ruchy rąk czy głowy pomagają nam wyrzucić napięcie, które mamy w sobie. Napięcie zbiera się oczywiście w naszym karku, zbiera się także w naszych rękach. Dobra jest gestykulacja pozwalająca nam „wytrzepać” zmęczenie. Dziś pisząc na klawiaturze, obciążamy nadgarstki, a dodatkowo brak takiej naturalnej gestykulacji, która towarzyszyła nam w kontakcie twarzą w twarz i brak ćwiczeń rozciągających mięśnie rąk i dłoni powodują, że to obciążenie jest jeszcze większe – dodaje Sońta.

Warto także pozbyć się wszelkiego rodzaju rozpraszaczy, wyłączyć media społecznościowe, zminimalizować do minimum liczbę zakładek w przeglądarce internetowej i zadbać o porządek na biurku.