Tu miała być polska mała Dolina Krzemowa. Okazało się, że to nie takie proste

Mała Dolina Krzemowa to hasło, które jak bumerang powraca, gdy mówimy o przyszłości Aglomeracji Śląskiej. Ta przechodzi transformację i ma szanse, by stać się miejscem, gdzie swoje siedziby ulokują firmy z sektora IT/ICT. Jednak by tak się stało, potrzeba wielowymiarowych zmian.

Rozwój nowoczesnych technologii, sektora IT/ICT to zdaniem wielu kierunek, w jakim Śląsk powinien podążać (fot. Shutterstock)

Rok 2020 był rokiem, który odczuli wszyscy. To banał. Śląsk jednak, jak wskazują dotychczasowe badania i analizy, przez kryzys przeszedł trochę mniej poobijany. Z komentarza przygotowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dotyczącego sytuacji gospodarczej na terenie województwa, płynął raczej pozytywny przekaz. Poziom bezrobocia na poziomie niższym niż krajowe, wzrosty w sektorze produkcji budowlano-montażowej i handlu, stale rosnący rynek mieszkaniowy i powierzchni biurowych. Dodajmy do tego ponad 2 mln osób zamieszkujących ścisłe centrum województwa (Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię).

Nie jest oczywiście tylko dobrze. Region w najbliższym czasie czeka transformacja gospodarcza i społeczna, na nowo trzeba zdefiniować charakter nie tylko samego województwa, ale także poszczególnych miast. Pomysły?

Rozwój nowoczesnych technologii, sektora IT/ICT to zdaniem wielu kierunek, w jakim Śląsk powinien podążać. Same plany jednak nie wystarczą. By Śląsk mógł konkurować np. z Wrocławiem, trzeba zmienić wiele.

Ważne są zarówno nowoczesne (i bezpieczne) przestrzenie biurowe, jak i stworzenie dobrych warunków do życia. Mariusz Sosna, tribe lead applications & support w ING Tech Poland, zwraca uwagę na problem Śląska z rozpoznawalnością.

- Mamy spory problem z rozpoznawalnością regionu. Dużo prościej byłoby rozwijać biznes, gdyby w głowach inwestorów Śląsk znajdował się na wyższej pozycji.

Jak podkreśla, rzeczą, która jest z regionem utożsamiana bardzo mocno, jest przede wszystkim zła jakość powietrza.

- Dla talentów, dla ekspertów z branży IT kwestią fundamentalną jest jakość powietrza. To są osoby, które mogą sobie wybierać miejsca, w których będą się realizowały zawodowo. Podczas swoich rozmów z ekspertami o naprawdę wysokich kompetencjach, bardzo często słyszę właśnie ten argument - tłumaczy Mariusz Sosna.

A bez napływu pracowników z zewnątrz nie uzupełnimy braku kadr. Studenci kończący śląskie uczelnie na kierunkach informatycznych nie wypełnią bowiem luki kadrowej.

- Fizycznie nie jest możliwe, żeby potrzeby branży wypełnili absolwenci szkół. Tu Śląsk kuleje, nie ściągamy wystarczającej ilości osób z zewnątrz. Jeżeli chcemy mieć skalę Doliny Krzemowej, nawet w wersji mini, to musimy zadbać, by te osoby chciały do nas przyjechać - dodaje.

Na brak pomysłu na Śląsk i ewentualne konsekwencje uwagę zwraca także Maciej Wójcik z TDJ Estate.

- Jeśli będzie pomysł na Śląsk, to deweloperzy będą tworzyć nowe osiedla, pojawią się firmy, m.in. technologiczne, być może energetyczne. To one będą głównym najemcą biurowców - podkreśla.

Edukacja, edukacja, edukacja

Przyspieszyć zmiany, jakie na Śląsku muszą zajść, może zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem.

- Współpraca z biznesem, tworzenie takich kierunków kształcenia, które są dostosowane do trendów gospodarczych i trendów na rynku pracy. To są kluczowe kwestie. Bez wykwalifikowanych pracowników nie dojdziemy do niczego. Niezależnie w jakiej branży działamy - twierdzi Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych w IBM Polska i Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL.

Współpraca na linii biznes-nauka już się dzieje. Robert Wolny, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podkreśla, że model współpracy nauki i biznesu zmienił się diametralnie w ciągu ostatnich 10-20 lat. Dzisiaj uczelni nie stać na oderwanie od rzeczywistości, dlatego ta współpraca rozpoczyna się jak najwcześniej, jeśli chodzi o edukację studentów.

- Kształcimy młodych ludzi dla otoczenia i biznesu, więc taką współpracę podejmują wszystkie uczelnie, na przykład poprzez patronaty nad kierunkami studiów. Wtedy pracodawcy mają realny wpływ na kształt programu nauczania. Jest to najlepsze rozwiązanie - zwrócił uwagę Robert Wolny.

Kolejnym dobrym przykładem ścisłej współpracy z pracodawcami są kierunki praktyczne.

- Student w trakcie studiów pierwszego stopnia odbywa sześć miesięcy praktyk w konkretnym przedsiębiorstwie. Jest to naprawdę dobry czas na to, by tego ewentualnie przyszłego pracownika wdrożyć do przyszłego zawodu - tłumaczy prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Na kwestie uczestnictwa w edukacji (na każdym poziomie) uwagę zwraca również Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Pierwsze studia dualne, jakie były zrealizowane w Polsce, to były studia z naszym udziałem. Dziś jest to standard. Wraz z naszymi inwestorami otwieramy klasy branżowe, przywracamy szkolnictwo branżowe. Realizujemy projekt „Śląskie zawodowcy”, dzięki któremu młodzi ludzie uczą się w szkołach, zdobywając automatycznie doświadczenie zawodowe, poznając pracodawców. Ci zaś mogą wykształcić pracowników, którzy będą w stanie realizować ich projekty - wyjaśnia Michałek.

Tekst powstał na podstawie dyskusji "Metropolia Śląska post-covid. Strategia wyjścia z lockdownu", zrealizowanej w ramach Property Forum Online Regiony: Fokus na Śląsk.