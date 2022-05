Trzy litery, które mogą przyciągnąć do firmy nowych pracowników

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny to kryteria ESG, które określają na nowo wartość firmy. Jakie miejsce te pozafinansowe elementy mają w funkcjonowaniu przedsiębiorstw?

Łukasz Niewola, dyrektor komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w firmie Lux Med, zauważa, że przez ostatnie dwa lata próbujemy odczarować ESG.

- Pokazujemy, że ESG to nie jest moda. Przez ostatnie kilka lat pojawiały się opinie, że ESG to wskaźniki omawiane w działach finansowych. Teraz pokazujemy, czym naprawdę jest ESG - to współpraca, zaangażowanie i solidarność - mówi Łukasz Niewola.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak zaznacza Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS, zmiana sytuacji geopolitycznej i agresja Rosji na Ukrainę pokazują, że ESG jest jak najbardziej na miejscu.

- Czekają nas trudne czasy, ale to nie oznacza, że ESG należy zostawić gdzieś z boku. ESG to odporność na zmiany, na kryzysy - to jedna z przyczyn, dla których o tym rozmawiamy i dla których pojawiają się przepisy - komentuje Agnieszka Skorupińska.

Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS (Fot. PTWP)

Z kolei Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w Żabce, zauważa, że temat wojny w Ukrainie to nie tylko odporność biznesu, dbanie o utrzymanie łańcucha dostaw, ale też wyraz naszej solidarności z sytuacją, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale również na społeczeństwo, w którym funkcjonujemy oraz środowisko naturalne.

- Nie możemy patrzeć na trzy elementy (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny - przyp. red.) w oderwaniu od siebie. Kwestie społeczne i humanitarne będą grały pierwsze skrzypce, jednak najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, brzmi: w jaki sposób długoterminowo ta sytuacja będzie wpływała na nasze otoczenie biznesowe, gospodarcze i społeczne - mówi Rafał Rudzki.

Czytaj też: Jeśli nie wiesz, co to ESG, zacznij szukać innej planety do prowadzenia biznesu

- To dobry moment na powrót do koncepcji firmy jako obywatela. Ważne jest to, w jaki sposób chcemy tworzyć relacje oraz w jaki sposób chcemy tworzyć wartość finansową dla właścicieli, dla gospodarki, ale także dla społeczeństwa, uwzględniając dbałość o środowisko naturalne - dodaje.

Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w Żabce (Fot. PTWP)

Przewaga konkurencyjna

Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego, zwraca uwagę, że klienci, którzy funkcjonują w łańcuchach dostaw, zdają sobie sprawę, że posiadanie strategii ESG to nie jest już tylko kwestia reputacyjna czy marketingowa, ale element przewagi konkurencyjnej lub słabszej pozycji na rynku.

- Firmy otrzymują impulsy do podejmowania działań inwestycyjnych w zakresie ESG. Przykładowo, przychodzi sygnał od kluczowego odbiorcy w ślad za przeprowadzanym audytem środowiskowym czy pojawia się informacja, że kluczowy konkurent na rynku międzynarodowym zaczyna deklarować strategię ESG. Wtedy potrzebna jest reakcja - mówi Michał H. Mrożek.

Podkreśla on, że pojawiają się także naciski ze strony pracowników, którzy coraz częściej zadają pytanie firmom, jaka jest ich strategia ESG.

Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego (Fot. PTWP)

Potwierdza to Łukasz Niewola. Jego zdaniem zwrot w stronę ESG może przynieść korzyści firmie.

- Wszyscy próbujemy pozyskać nowych, wartościowych pracowników, a jak wiemy jest to bardzo trudne teraz. Łowimy w tym samym jeziorze, w którym jest coraz mniej ryb - mówi Łukasz Niewola. - Za jakiś czas wszyscy będziemy mieli podobne strategie ESG, natomiast działanie „tu i teraz” może pozwolić nam na akcelerację biznesu. W tej chwili ok. 90 proc. osób podczas rekrutacji - nie tylko na stanowiska medyczne - zadaje pytanie o to, co robimy, żeby środowisko było zdrowe, a firma bardziej inkluzywna. Pytają, jak zachowujemy się względem regulatorów. Jak już wspomniałem, długoterminowo zapewne wszyscy będziemy równi, jednak to, co zrobimy tu i teraz, będzie miało przełożenie na to, gdzie będziemy w tym długim terminie - dodaje.

Ludzie na pierwszym planie

Ludzie są jednym z filarów ESG. W tym obszarze również zachodzą spore zmiany, do których przyczyniła się m.in. pandemia.

- Technologia i różnego rodzaju rozwiązania była dostępne już wcześniej, ale z rozmaitych powodów był opór wewnętrzny w firmach, dotyczący tego, jak można zorganizować pracę zespołu. Teraz widzimy, że z jednej strony są stanowiska, gdzie można wykonywać pracę zdalnie - niekoniecznie w biurze. Ci pracownicy dostali dużo wolności, która daje im większe pole do konkurowania na rynku – zniknęły bariery geograficzne. To bardzo atrakcyjne dla pracowników, ale szalenie trudne dla pracodawców. Osoby, które były przywiązane do danego miejsca pracy, mogą obecnie przebierać w ofertach, także tych z zagranicy. Z drugiej strony mamy grupę pracowników, którzy muszą przychodzić do miejsca pracy - mówi Jan Rączka, starszy doradca w PwC.

- Nawiązując do strategii ESG - to odpowiedni moment, żeby przemyśleć, jak zbudować długookresowe relacje z pracownikami. To szansa, przed którą stoimy i musimy ją wykorzystać - podkreśla Rączka.

Jan Rączka, starszy doradca w PwC (Fot. PTWP)

Oni już to robią

Firma Ciech zaczęła realizować cele ESG zanim pojawiły się regulacje, a tego typu działania zostały nazwane.

- Jesteśmy dostawcą m.in. sody kalcynowanej do wielu światowych koncernów, eksportujemy ten produkt na ponad 100 rynków. Nasi klienci wymusili na nas dostosowywanie się do ich celów ESG. Zaczęliśmy pracować nad swoją strategią - jako firma przemysłowa skupiliśmy się przede wszystkim na działaniach związanych ze środowiskiem. Dzięki temu jesteśmy - w stosunku do wielu innych firm - na dalszym etapie realizacji strategii ESG - mówi Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciechu.

Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciechu (Fot. PTWP)

Jak zaznacza Romanowski, polscy przedsiębiorcy są nieco w tyle, jeśli chodzi o raportowanie ESG. Jego zdaniem regulacje, związane z obowiązkiem raportowania ESG, ułatwią działanie przedsiębiorcom, bo wprowadzą pewne standardy.

- Będziemy mieli – podobnie jak w przypadku raportów finansowych – określone poziomy materialności, granice konsolidacyjne, a także określone wskaźniki, które powinniśmy raportować - dodaje Romanowski.

W LPP, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, dotychczas ogłoszono dwie strategie. Pierwsza dotyczyła głównie strategii społecznych, kolejna – kwestii środowiskowych. Ta druga została ogłoszona w 2019 r. i jest zaplanowana na lata 2020-2025. Jak zaznacza Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. ESG w LPP, pojawia się w niej wiele punktów, które dotyczą łańcucha dostaw.

- Bardzo mocno w naszej działalności skupiamy się na współpracach partnerskich. Dołączyliśmy do organizacji ACCORD (The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety), która od 2013 roku działa na rzecz poprawy warunków pracy w Bangladeszu. Przez wiele lat spotykałam się z dostawcami z tego kraju, odwiedzałam fabryki. Przez te 8 lat wiele się zmieniło i warunki pracy są diametralnie inne. Bardzo nas to cieszy - mówi Dorota Jankowska-Tomków. - Nie oznacza to, że nie mamy co robić, bo pracy jest bardzo dużo. Przygotowujemy szkolenia dla dostawców. Staramy się także zmieniać ich świadomość. Pamiętajmy, że w Azji standardy są inne, dlatego też zmiany wymagają czasu. Trzeba się jednak na nich skupiać - dodaje.

Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. ESG w LPP (Fot. PTWP)

Firma InPost ogłosiła strategię ESG, gdy zaczęła się wojna w Ukrainie. Jak zaznacza Izabela Karolczyk-Szafrańska, dyrektor marketingu w InPoście, przygotowywania były bardzo długie.

- W lipcu przejęliśmy spółkę Mondial Relay i musieliśmy na poziomie grupy zaraportować wszystkie wskaźniki. W takiej połączonej strukturze było to kolosalne wyzwanie - ocenia Izabela Karolczyk-Szafrańska.

InPost stworzył kalkulator śladu węglowego, dzięki czemu widzi, z jak dużą redukcją liczby przejechanych kilometrów wiąże się zamawianie przesyłek do paczkomatów.

- Jesteśmy w stanie obliczyć, ile wynosi redukcja liczby przejechanych kilometrów, a co za tym idzie - litrów wykorzystanego paliwa. Wiemy, jak przekłada się to na koszty środowiskowe, a także koszty firmy - dodaje Izabela Karolczyk-Szafrańska.

Izabela Karolczyk-Szafrańska, dyrektor marketingu w InPoście (Fot. PTWP)

Izabela Karolczyk-Szafrańska podkreśla też, że stworzenie strategii to jedno, ale czym innym jest podjęcie działań, by wytyczone cele uzyskać.

- Po stworzeniu strategii ważny jest action plan i kaskadowanie go na indywidualne cele w każdym obszarze. To jest kluczowe - dodaje Izabela Karolczyk-Szafrańska.

Debatę poprowadził Bartosz Dyląg, dziennikarz WNP.PL (Fot. PTWP)

Zobaczcie pełną relację z sesji "ESG – nowe ramy strategii biznesowych", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a także rozmowę 1x1 z prezesem InPostu Rafałem Brzoską na temat rynku e-commerce.