Trzy lata ze spotkaniami online nauczyły nas słuchania

Choć stan epidemii został odwołany 16 maja, a zdecydowana większość firm postanowiła przywrócić choć w minimalnym stopniu pracę w biurze, zdalne konferencje czy spotkania zostaną z nami na długo.

Pracownicy mieli sporo czasu, żeby przyzwyczaić się i nauczyć zasad online’nowych spotkań. A jak pokazują badania, ta nauka nie należała do najprostszych.

Z ubiegłorocznego badania będącego częścią poradnika "Savoir-vivre w czasie spotkań online i webinarów", wynikało, że 53 proc. ankietowanych widziało potrzebę wprowadzenia jasnych zasad etykiety podczas spotkań online. 29 proc. ankietowanych uważało, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo.

Czy coś się zmieniło? Z najnowszego badania ClickMeeting wynika, że 53 proc. ankietowanych zauważyło przez ostatni rok poprawę w zachowaniu uczestników online - dokładnie tyle samo badanych, którzy rok wcześniej deklarowali potrzebę wprowadzenia zasad etykiety online. Poza tym 18 proc. respondentów nie zauważyło zmiany, a 29 proc. powiedziało, że nie zwraca uwagi na te kwestie.

- Spotkania online na dobre wpisały się w naszą rzeczywistość. Rok temu wykonaliśmy badanie, z którego wynikało, że uczestnicy takich spotkań widzą potrzebę wprowadzenia jasnych zasad etykiety online. Po roku wróciliśmy z naszym badaniem, by sprawdzić, czy pojawiły się zmiany w podejściu uczestników spotkań online, a dzięki temu, czy powstały nowe trendy. Wnioski są jednoznaczne: ponad połowa ankietowanych widzi poprawę w zachowaniu uczestników online. Widzimy, że uczestnicy znacznie częściej skupiają się na wydarzeniach, co potwierdza, że darzą większym szacunkiem spotkania online - mówi Martyna Grzegorczyk, communications and outreach manager.

fot. Compare Fibre/Unsplash

Solidne przygotowanie i notatki

Rok temu 45 proc. respondentów twierdziła, że w spotkaniach online najbardziej przeszkadza im, kiedy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich w trakcie spotkania online. Obecnie 70 proc. ankietowanych deklaruje, że przed rozpoczęciem spotkania przygotowuje notatki i pliki, które będą potrzebne. Czasami zdarza się to 22 proc. ankietowanych, a tylko 8 proc. odpowiedziało, że nie przygotowuje się w ten sposób do spotkań online.

Jednocześnie 21 proc. ankietowanym zdarzyło się zakłócić przebieg spotkania, ponieważ zapomnieli o potrzebnym pliku lub dokumencie - 79 proc. ankietowanych powiedziało, że nigdy nie miało takiej sytuacji.

Respondenci sprawdzają też pulpit przed udostępnianiem ekranu, aż 66 proc. ankietowanych powiedziało, że zanim udostępni swój ekran, sprawdza, jakie ma otwarte okna w przeglądarce i widoczne pliki na komputerze. Natomiast 18 proc. osób nie robi tego, a 16 proc. czasami.

źródło: ClickMeeting

Utrudnieniem może być również niedziałający sprzęt, który może skutecznie zakłócić przebieg spotkania online. Jak wynika z badania 60 proc. ankietowanych deklaruje, że sprawdza poprawne działanie sprzętu zawsze, przed każdym spotkaniem.

Pozostałe odpowiedzi udzielone przez respondentów na to pytanie to: robię to czasami (26 proc.), tylko przed ważniejszymi spotkaniami (10 proc.), nigdy tego nie robię (3 proc.). Zaledwie 1 proc. ankietowanych powiedziało, że planuje to zrobić, ale zwykle o tym zapomina.

Spotkania online coraz ważniejsze

Z ubiegłorocznego badania wynikało, że blisko 35 proc. biorących udział w spotkaniach online, zdarzyło im się podczas spotkania online zajmować jedzeniem, gotowaniem, sprzątaniem, odpisywaniem na maile czy przeglądaniem mediów społecznościowych, a 38 proc. ankietowanych powiedziało, że zdarza im się to, kiedy spotkanie jest nudne.

W tym roku 69 proc. Polaków deklaruje, że podczas spotkań wycisza telefony i inne urządzenia elektroniczne, 12 proc. osób nie robi tego, a 19 proc. czasami.

Cały czas ważna jest dla nas również punktualność. Rok temu 87 proc. respondentów odpowiedziało, że według nich punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca, jest ważne. Zaledwie 8 proc. powiedziało wtedy, że ma to znaczenie tylko w przypadku prowadzącego. Jak się okazuje, respondenci w tej kwestii nie zmienili zdania.

Obecnie 85 proc. ankietowanych uważa punktualność za ważną, 3 proc. osób nie ma w tym temacie zdania. Dokładnie tak samo jak rok temu 8 proc. ankietowanych uważa, że punktualność jest ważna tylko w przypadku prowadzącego, a dla 4 proc. osób punktualność nie jest ważna.