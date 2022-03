Trzy dni w biurze stają się normą

Prawie 60 procent pracodawców uważa, że straci obecnych i potencjalnych pracowników, jeśli nie „rozgryzie” hybrydowego modelu pracy, wynika z raportu firmy Poly badającego, w jaki sposób organizacje reagują na potrzeby pracowników w zakresie miejsca pracy. Wyniki badania pokazują, że pracownicy odwiedzają biuro trzy dni w tygodniu, przy czym najpopularniejszym dniem jest środa.

- W firmie Poly uważamy, że możliwość stworzenia hybrydowego środowiska pracy nie jest ostatecznym celem, ale punktem wyjścia dla organizacji. Nasze najnowsze badania potwierdzają ten punkt widzenia - komentuje John Goodwin, senior vice president of public affairs w Poly.

Jak mówi, pracownicy są entuzjastami firm, które stosują holistyczne podejście do definiowania swojej kultury, oferują elastyczność w zakresie miejsca i sposobu pracy oraz zapewniają odpowiednie narzędzia, aby odnieść sukces.

Jak wynika z badania, rekrutacja oraz zatrzymanie pracowników stają się wyzwaniem: Ponad połowa (56 proc.) wszystkich organizacji uważa, że jeśli nie zajmie się swoimi hybrydowymi procesami i planami pracy, zacznie tracić pracowników i nie będzie w stanie przyciągnąć nowych talentów.

W skali globalnej organizacje już odczuły skutki tej sytuacji – 58 proc. z nich odnotowało większą rotację pracowników od początku pandemii.

Pracownicy składający wypowiedzenia uznali, że główne powody odejścia są związane z podejściem pracodawcy do pracy hybrydowej:

- pracownicy znaleźli lepiej dopasowaną pracę (19 16 proc.);

- zatrudnieni nie uzyskali oczekiwanej elastyczności pracy hybrydowej (16 proc.);

- członkowie zespołów byli niezadowoleni ze sposobu, w jaki pracodawca traktował COVID (9 16 proc.)

Mniej niż połowa (48 proc.) wszystkich organizacji jest w pełni gotowa do pracy hybrydowej, a 37 procent jest przygotowanych tylko w perspektywie krótkoterminowej. Kolejne 52 procent uważa, że model hybrydowy to tylko chwilowy epizod. Tymczasem po 24 procent pracodawców z obu Ameryk i regionu Azji, Australii i Pacyfiku oraz 17 procent pracodawców z regionu EMEA oczekuje od swoich pracowników powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin.

Większość pracodawców zgadza się, że:

- pracownicy powinni mieć prawo do wnioskowania o elastyczny czas pracy od pierwszego dnia pracy (84 proc.);

- członkom zespołów narzuca się zasady dotyczące liczby dni, w których muszą być w biurze (84 proc.);

- zatrudnieni przebywają w siedzibie firmy sporadycznie, więc zmniejszenie powierzchni biurowej jest kolejnym krokiem (22 proc.).

Organizacja pracy

Kultura panująca w organizacji ma ogromny wpływ na wydajność pracowników: aż 72 proc. badanych firm odnotowało wzrost produktywności w wyniku przejścia na pracę hybrydową, przy czym średnia globalna wynosi 27 proc. Jednak 62 proc., 61 proc. i 56 proc. organizacji w regionach APAC, EMEA i obu Ameryk uważa, że jeśli pracownicy nie przebywają w biurze, nie zbudują relacji potrzebnych do rozwoju ich kariery.

Pracodawcy obawiają się, że praca zdalna sprawiła, iż tworzenie i utrzymywanie kultury pracy stało się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej (74 proc.)

Równość i ewolucja

Według badań firmy Poly technologia i doświadczenia są postrzegane przez większość firm jako wizytówki firmy, a nie tylko przestrzeń biurowa (64 proc.). Mnożenie dostępnych przestrzeni pracy, a nie definiowanie, czy jest to przestrzeń wirtualna, zewnętrzna, zdalna czy hybrydowa, pomoże pracodawcom opracować solidną strategię pracy hybrydowej.

Przyszłościowe firmy w równym stopniu inwestują w oprogramowanie i urządzenia, przy czym aplikacje w chmurze i oprogramowanie do współpracy stanowią po 92 proc., a zestawy słuchawkowe, kamery i głośniki odpowiednio 89 proc., 86 proc. i 83 proc..

Aż 77 proc. firm zmienia aranżację biura, wprowadzając więcej przestrzeni na planie otwartym, miejsc do współpracy, stref ciszy i miejsc do spotkań towarzyskich. Ostatecznie to pracownicy są najważniejsi dla pracodawcy i to oni będą w głównej mierze korzystać z tych przestrzeni.