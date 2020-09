Trenkwalder: HR przejął rolę organizatora życia w nowej rzeczywistości

- Po pandemii ta „miękka” rola HR będzie obowiązywać w większości firm, a od HR-u będzie się oczekiwać budowania angażującego środowiska, a przez to marki pracodawcy na rynku. Ale ten egzamin musi zdać zarówno HR, jak i zarząd - mówi Wojciech Ratajczyk, prezes agencji Trenkwalder.

Przed pandemią działy HR realizowały najczęściej trzy zadania: pozyskanie pracownika, rozwój jego kompetencji i utrzymanie go w firmie. Na końcu – ewentualnie zwolnienie. Jak zauważa Wojciech Ratajczyk, prezes agencji Trenkwalder, pandemia poszerzyła i wzmocniła rolę HR.

– W normalnych warunkach ta zmiana trwałaby zapewne kilka lat i kosztowała duże pieniądze. Koronawirus wymusił na nas reakcję w tempie błyskawicznym i pod przymusem. Nie było dyskusji. Firmy musiały natychmiast przeorganizować pracę, przenieść pracowników na tryb zdalny. I tutaj HR spełnił bardzo ważną rolę, a nawet stał się organizatorem tego nowego świata pracy – komentuje Wojciech Ratajczyk.

Lista zadań działów HR podczas pandemii stała się ogromna – począwszy od stałego śledzenia i wdrażania przepisów prawnych, przygotowania i wdrożenia nowych procedur w firmie dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania nowych procedur BHP, wprowadzenia nowych narzędzi wspomagających wykonywanie pracy zdalnej, po zarządzanie komunikacją wewnętrzną w tych trudnych, kryzysowych warunkach. Działy HR często koordynowały też współpracę pomiędzy IT, marketingiem i działami prawnymi.

– Myślę, że to od działu HR w największym stopniu oczekiwano rozwiązań, więc HR przejął na siebie rolę przewodnika oraz organizatora życia w nowej rzeczywistości – podkreśla Ratajczyk.

Rola HR-u zmieniła się, została uwypuklona. Jak zauważa Wojciech Ratajczyk, firmy na pewno będą korzystały w szerszy sposób niż dotychczas z pracy zdalnej, bo widać. I tu rolą działu HR będzie zmiana tej „nienormalności” w „normalność”, czyli ugruntowanie nowych procesów i dopracowanie ich, bo przecież wiele z nich wprowadzano z dnia na dzień.

– Konieczne będzie też opisanie nowych profili kandydatów, nowych umiejętności, które będą potrzebne w tym zmienionym świecie. Praca zdalna to samokontrola, to dojrzałość i odpowiedzialność. Pracując w takim systemie, nie możemy oczekiwać, że szef codziennie przechodząc korytarzem pokaże mi palcem, co mam zrobić i na którą godzinę. Z jednej strony na pewno HR będzie odgrywał kluczową rolę w opracowaniu zupełnie nowych narzędzi do budowania zaangażowania, a z drugiej do mierzenia efektywności pracy zdalnej – wskazuje Ratajczyk.

Wspólny egzamin

Rola i pozycja HR zależy od podejścia zarządu firmy. Jak zauważa Wojciech Ratajczyk, to on decyduje, jakie funkcje w firmie pełni dział HR. Są firmy, gdzie HR to „podtrzymanie życia”, czyli zatrudnienie pracownika, rozliczenie pracownika, kadry, płace i na końcu zwolnienie pracownika. Są też podmioty, gdzie HR-owi przyporządkowuje się szeroki wachlarz funkcji. W firmach, w których zarząd docenia i wspiera strategiczną rolę działu HR jako partnera biznesu, takie funkcje będą realizowane.

- Jak widać w tej mocno kryzysowej i nagłej sytuacji, tam gdzie HR nie „siedział za biurkiem” i pełnił bardziej złożone, bardziej „miękkie” funkcje w organizacji, tam był bardziej przygotowany na przejęcie na siebie roli organizatora nowej rzeczywistości - komentuje Ratajczyk.

Co więcej, od HR oczekiwano również wsparcia, ponieważ okres pandemii to ogromny stres dla pracowników i wielka niewiadoma.

– W firmach, w których HR pełnił już wcześniej bardziej motywującą i integrującą rolę, na pewno pokazał w czasie pandemii, że szerzej myśli, że potrafi organizować i dbać o pracowników. W takich firmach HR prawdopodobnie ten egzamin zdał – wskazuje Wojciech Ratajczyk.

– Jestem przekonany, że po pandemii ta „miękka” rola HR będzie obowiązywać w większości firm, a od HR-u będzie się oczekiwać budowania angażującego środowiska, a przez to marki pracodawcy na rynku. Ale ten egzamin musi zdać zarówno HR, jak i zarząd – dodaje prezes agencji Trenkwalder.

Najcenniejsza lekcja

Najważniejsza lekcja, którą HR wyniesie z obecnej sytuacji, to zdaniem Wojciecha Ratajczyka umiejętność szybkiej reakcji na zmieniające się warunki i podejmowanie szybkich decyzji.

– Wszyscy niby wiedzieliśmy, że jedyną stałą jest zmienna, ale nikt raczej nie był przygotowany na globalny kryzys. Prawdopodobnie powstaną jakieś opracowania na temat zachowań w takich kryzysach, nowe modele najlepszych zachowań w podobnych sytuacjach, być może nawet jakieś książki, jak postępować w sytuacji, gdy cała firma idzie na „home office” albo znaczna część jest na kwarantannie – ocenia Ratajczyk.

Na pewno HR będzie musiał zdefiniować nowe zasady pracy. Prawdopodobnie zostaniemy już na stałe w systemach hybrydowych. Właśnie dlatego, zdaniem Wojciecha Ratajczyka, trzeba definiować narzędzia do pomiaru efektywności zdalnego czy hybrydowego sposobu pracy.

– Ścisła współpraca z działami IT będzie koniecznością, bo przecież potrzebne będą coraz doskonalsze narzędzia do wykonywania pracy w nowej formule. Ale to nie IT powinno inicjować powstanie tych narzędzi, a biznes i HR – mówi Ratajczyk.

O tym, że piony personalne w firmach powinny ściśle współpracować z biznesem, mówi również Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, odpowiedzialny za pion personalny. O szczegółach przeczytacie tutaj.

Również Sylwia Pawełczyk-Maśluk, VP talent & culture Eastern Europe w Accorze, podkreśla, że nawet najlepszy HR-owiec niewiele zdziała bez wsparcia CEO, a najsłabszy będzie się dobrze miał, jeśli zarząd nie będzie widział potrzeby zmiany. Jeśli zatem HR nie pokazał, czy nie miał swojej wartości w firmie wcześniej, raczej mało prawdopodobne, że teraz się to zmieni. Chyba, że zmieni się nastawienie kierownictwa spółki lub szef HR.

O tym, że pierwsza połowa bieżącego roku była okresem, kiedy departamenty HR i liderzy umacniali swoją funkcję partnera biznesowego, ale także musieli odnaleźć się w nowej roli, czyli lidera transformacji, z którą firmy mierzyły się w ramach pandemii, mówi w rozmowie z PulsHR.pl także Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. Jej zdaniem pandemia podkreśliła potrzebę bycia przez HR bardzo blisko biznesu. To jednocześnie lekcja na przyszłość pokazująca, jak firmy potrzebują pozycjonować HR w swoich organizacjach.

Przeczytaj również, co mówi Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC - jej zdaniem HR będzie teraz realnym partnerem biznesu. Podczas pandemii HR musiał odnaleźć się w sytuacji konieczności podejmowania trudnych decyzji w oparciu o bardzo ograniczone zasoby danych.