Tragiczna sytuacja kadrowa w policji. Szukają kandydatów w urzędzie pracy

- Co się jeszcze musi wydarzyć aby, któryś z szanownych rządzących zauważył problem kadrowy w Policji? - pyta retorycznie policyjna "Solidarność". Próbę znalezienia kandydata do pracy w prewencji poprzez urząd pracy, związkowcy oceniają jako dowód tragicznej sytuacji kadrowej.

Pod koniec października na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu pojawiło się ogłoszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Chodziło o poszukiwania kandydata na stanowisko funkcjonariusza policji służby prewencji. Wśród wymagań m.in.. wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych.

- Co się jeszcze musi wydarzyć aby, któryś z szanownych rządzących zauważył problem kadrowy w Policji. Akcje typu dawanie ogłoszeń w Urzędach Pracy na pewno nie pomogą w kwestii znalezienia odpowiednich kandydatów do Policji. Kolejna kwestia według Urzędu Pracy to już nie jest służba tylko praca - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Jak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" komentował jeden z członków policyjnej Solidarności, taka rekrutacja powoduje spadek prestiżu zawodu policjanta. Przyznał także, że sytuacja kadrowa w policji jest "tragiczna".

Skomentował także zaproponowane w ogłoszeniu wynagrodzenie. Jak ocenił, takich pieniędzy na początek służby "nikt jeszcze w policji nie widział".

Wyborcza poinformowała także, że szacowana liczba wakatów w policji (na 1 lipca 2023 r.) wynosiła 12 940.

