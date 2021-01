Tradedoubler, Bibby Financial Services oraz Johnson & Johnson wiedzą, jak dbać o pracowników i ich rodziny

Tradedoubler, Bibby Financial Services oraz Johnson & Johnson. Te trzy firmy zostały laureatami w konkursie Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi. Zostały docenione m.in. za 6 godzinny dzień pracy, dodatkowe dni urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich, budżet partycypacyjny czy równe traktowanie bez względu na status rodzinny.

W czteroetapowym procesie Instytut Humanites oceniał strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju dobrostanu pracowników, rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy, wspierające integrację życia rodzinnego i zawodowego jak również wsparcie dla pracowników bez zobowiązań rodzinnych i takich, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi, a także podejście firm do procesów reorganizacji np. w wyniku pandemii. Jest to wyraźny sygnał o tym, jak dziś szczególnie ważne jest docenienie człowieka i otwarcie się na jego potrzeby.

- Dużo mówi się dziś o kulturze wellbeingu/dobrostanu, ale głównie tylko w kontekście architektury przestrzeni biura, kolorowych ścian i owoców w kuchni. Wellbeing przede wszystkim wymaga tworzenia długoterminowych strategii w zakresie budowy kultury organizacyjnej uwzględniającej wielowymiarowe podejście człowieka we wszystkich jego rolach życiowych. Zwłaszcza, że tempo zmian technologicznych nie sprzyja zdolności człowieka do tak szybkiej adaptacji - tłumaczy Zofia Dzik, innowator i prezes Instytutu Humanites, organizatora konkursu.

Jak dodaje, w dzisiejszych czasach, w czasach nadmiaru to poczucie sensu jest jedną z najbardziej poszukiwanych wartości.

- Konkurs na firmę Przyjazną Rodzinie/Firmę Przyjazną Człowiekowi ma na celu wyróżnienie tych pracodawców, którzy patrzą szeroko, dostrzegają wagę dobrze funkcjonującej rodziny dla całego ekosystemu społecznego i wiedzą, że są zwyczajnie jego częścią i mają na niego duży wpływ - podsumowuje.

Wyróżnione zostały trzy firmy w kategoriach uzależnionych od liczby pracowników.

Tradedoubler (kategoria firm małych, do 50 pracowników) - za szczególnie innowacyjne rozwiązania dla pracowników, takie jak Projekt Smart Working, elastyczny czas pracy oraz wiele działań wyprzedzających trendy, np. w zakresie podejścia do pracy zdalnej. Zarząd kładzie duży nacisk na dużą elastyczność pracy w wielu wymiarach dbając nie tylko o pracowników, ale również o ich bliskich.

- Wszystkie badania dotyczące potrzeb ludzi w kontekście pracy wskazują na jeden bardzo szczególny i ważny aspekt - to czas. Czas potrzebny dla rodziny, potrzebny do rozwijania swoich pasji, czas dla przyjaciół, czas dla siebie. W pędzącym świecie, z nadmierną ilością pracy mamy go coraz mniej i dlatego czas staje się dobrem istotnym. Coraz częściej ludzie przedkładają czas nad pieniądz. Efekt lockdown pokazał już, że można trochę inaczej funkcjonować, zwolnić, spędzać ze sobą więcej czasu, realizować swoje indywidualne potrzeby. Do tego bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo (w tym oczywiście bezpieczeństwo finansowe), poczucie sensu i szczęścia - Łukasz Szymula, country manager CEE & Poland Tradedubler.

Bibby Financial Services (kategoria firm średnich, od 50 do 250 pracowników) - za dużą dbałość o poczucie przynależności, otwartą komunikację i tworzenie rodzinnej atmosfery oraz wyjątkowo proaktywne podejście do problemów, które mogą mieć rodzice łącząc na co dzień sferę zawodową i rodzinną. Firma oferuje swoim pracownikom dodatkowe dni wolne, organizuje ciekawe aktywności dla pracowników, celebruje ich ważne wydarzenia i rocznice.

- Przedsiębiorstwo nie może być jedynie mechanizmem służącym pomnażaniu kapitału. To tak nie działa. Każda firma to przede wszystkim społeczność, która w swojej konstytucji powinna mieć jasne cele socjalne uwzględniające potrzeby określonych pracowników i grup. Każdy z nas chce pracować w organizacji i z ludźmi, których lubi, na których może liczyć, którzy oglądają rzeczywistość ze wspólnej perspektywy. To miło i przyjemnie działać na co dzień wśród takich właśnie osób. Cudownie jest być dumnym z firmy, w której się pracuje - Jerzy Dąbrowski, prezes Bibby Financial Services.

Johnson & Johnson (kategoria firm dużych, powyżej 250 pracowników) - za wyjątkowe, realne wyróżniające się na tle innych dużych firm materialne i merytoryczne wsparcie swoich pracowników w łączeniu ról prywatnych i zawodowych, działania wspierające jak np. Employee Assistance Program: dedykowany program wspierający pracowników w trudnych momentach życia zarówno zawodowego jak i prywatnego.

- Staramy się, aby nasze działania były spójne na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Tym samym, J&J dbając o zdrowie społeczności na całym świecie, dużą wagę przykłada do dobrobytu pracowników, co wynika wprost z naszego Credo. Identyfikujemy obszary, gdzie zespół potrzebuje realnego wsparcia i staramy się wdrażać rozwiązania szyte na miarę. Zdrowie, łączenie z powodzeniem ról prywatnych i zawodowych, zaufanie do pracodawcy, to elementy, które wynikają z wyzwań cywilizacyjnych i są dziś szczególnie ważne dla pracowników. Cieszymy się więc, że nasze starania są doceniane, bo zadowolony zespół, to efektywny zespół - mówi zarząd Johnson & Johnson.

Pracownicy ocenili

W tym konkursie na temat swoich pracodawców wypowiedzieli się sami pracownicy. W sumie ponad 64 tysiące pracowników zdradziło jak ocenia działania pracodawcy i za co go ceni.

Uznali oni, że najsłabszym ogniwem pracodawcy jest dziś element wsparcia pozasystemowego m.in pomoc psychologiczna czy świętowanie ważnych wydarzeń rodzinnych. Ponad 40 proc. pracowników zwraca uwagę na brak lub istotny niedosyt obu tych elementów w ich miejscu pracy, a pamiętajmy, że ankietowani pochodzą z firm będących liderami w budowania kultury dobrostanu pracowników.

Zjawiska samotności i depresji nasilają się już od wielu lat. Stosunkowo niska ocena wsparcia psychologicznego - nawet w przypadku firm, które są liderami w budowania kultury dobrostanu pracowników - pokazuje tym bardziej dobitnie zły poziom kondycji psychicznej współczesnego człowieka. Kondycja ta dodatkowo uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na pandemię i izolację społeczną. Obszarem wymagającym uwagi jest również ciągle niski poziom wykorzystywania urlopów ojcowskich.

Nowym tematem, który wyniknął z analizowanych przez nas danych firm, na który pracodawcy jeszcze nie są gotowi, to wyzwania związane z demografią, np. zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa i tworzeniem wsparcia dla pracowników sprawujących trwałą opiekę np. nad swoimi przewlekle chorymi rodzicami.