To zatrważające. Co roku firmy tracą co najmniej 7 mld złotych przez złe zarządzanie zmianą

Plac, na którym stoi 14 000 nowiuteńkich samochodów Maserati? Tak zwizualizować można równowartość strat, jakie ponoszą polskie firmy w rezultacie nieskutecznego wdrażania zmian.

- Zgodnie z rezultatami badania tylko 36 proc. zakończonych w 2020 roku zmian w pełni osiągnęła zakładane cele - wylicza Wiesław Grabowski, konsultant ze Szkoły Zarządzania Zmianą, jeden ze współautorów badania. Dodaje, że jeżeli przyjmiemy, iż poziom osiągania celów zmian we wszystkich polskich firmach – a w Polsce działa ponad 2,2 mln przedsiębiorstw – jest podobny, to kolejny rok należy bić na alarm.

- Aby oszacować straty, jakie ponoszą firmy w rezultacie nieskutecznego zarządzania zmianą przyjęliśmy, na podstawie raportu z badania, że 75 proc. zmian była kierowana zespołowo, a zespół kierujący wdrożeniem zmiany liczył średnio 6 osób – tłumaczy dr Jarosław Rubin, założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą i jeden z autorów raportu.

Na podstawie odpowiedzi badanych oraz doświadczeń płynących ze współpracy z firmami wdrażającymi zmiany autorzy raportu przyjęli, że jedna osoba kierująca zmianami poświęca na zarządzanie zmianą od 10-20 godzin w ciągu miesiąca. Znając średnią miesięczną pensję oferowaną w naszym kraju specjalistom i menedżerom (75 zł/h) i odczytując z raportu, że średnia długość prowadzonej zmiany wynosiła 9 miesięcy, dokonano wyliczeń sumarycznych kosztów nieefektywnego zarządzania zmianą we wszystkich polskich przedsiębiorstwach. Okazało się, że straty wynikające z nieskutecznego zarządzania zmianą wynoszą w sumie ok. 7 mld zł rocznie, licząc tylko czas poświęcony na kierowanie zmianami przez zespoły i pojedynczych specjalistów. Za taką kwotę można np. kupić 14 000 wspomnianych wcześniej luksusowych Maserati.

- A przecież liczbę tę można powiększyć o koszt udziału w spotkaniach i pracach osób spoza zespołu kierującego zmianą, koszt zmarnowanej motywacji i zaangażowania, koszt zakupu materiałów i sprzętu potrzebnego do wdrożenia zmiany oraz utracone koszty związane z brakiem korzyści, jakie miała przynieść zmiana. Te wyliczenia powinny wstrząsnąć zarządami firm i osobami odpowiadającymi za wdrażanie zmian - komentują autorzy badania.

Z kolei Marek Naumiuk, współautor raportu z badania, partner Szkoły Zarządzania Zmianą, wskazuje, że to, że polskie firmy znowu osiągnęły „światowy” wynik wdrażając zmiany oznacza, że w dalszym ciągu muszą szukać sposobów jak zwiększyć swoją efektywność wdrażanych zmian. - Powinny poszukać nowych sposobów działania, ponieważ, jak twierdził Albert Einstein: „szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. W innym przypadku - za rok - walec znowu zmiażdży kolejne kilkanaście tysięcy luksusowych limuzyn - komentuje.

Nie etat, a talent

Jedną ze zmian, jakie przyniosły ostatnie miesiące jest odejście od zarządzania etatami do zarządzania talentami. W praktyce oznacza angażowanie specjalistów do zadań w zależności od ich mocnych stron. To, z jakiego zespołu pochodzi dany pracownik jest mniej istotne niż jego umiejętności – twarde i miękkie, jak i motywacje. Taki model może być źródłem prawdziwej innowacji w dziedzinie HR – niezwykle potrzebnej w organizacjach, gdyż z danych Everest Group wynika, że w ciągu ostatnich 10-15 lat produktywność w firmach zamiast rosnąć spadała.

Nowe modele mogą podnosić wydajność pracy, gdyż jedna osoba może być członkiem wielu zespołów zadaniowych, a do konkretnych zadań można wykorzystać nie tylko umiejętności wewnątrz firmy, ale także te z całego jej ekosystemu (Human Cloud). Kluczowe staje się wnikliwe rozpoznanie i pomiar zdolności specjalistów, planowanie oparte na rzetelnych danych i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania talentami, w tym do elastycznego zwiększania i zmniejszania zasobów w zależności od okoliczności.

- Ze względu na Covid-19 wielu naszych klientów przyspiesza procesy transformacji cyfrowej w swojej firmie. Gospodarka i wymagania klientów zmieniają się w niezwykłym tempie. Firmy muszą szybko dokonywać zmian w ramach swoich zasobów i uzupełniać je o utalentowanych inżynierów, konsultantów i designerów, w taki sposób, by móc zwiększać lub zmniejszać swoje możliwości w zależności od potrzeby - mówi Larry Solomon, chief people officer w EPAM Systems.