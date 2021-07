To teraz najgorętszy temat w firmach. Pracownicy zaskakująco podzieleni

Czy pracownicy są zaszczepieni i gotowi do pracy biurowej? Jak wynika z badania Dailyfruits, blisko 2/3 pracowników chce się zaszczepić przeciwko COVID-19 lub jest już po szczepieniu.

Co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze (Fot. Shutterstock)

Jak wynika z badania „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19” zrealizowanego przez Dailyfruits, blisko 2/3 pracowników biurowych powinno być zaszczepionych przeciwko COVID-19, biorąc pod uwagę deklaracje złożone w badaniu. 40 proc. planuje się zaczepić, a 23 proc. już jest zaczepiona. 21 proc. nie planuje przyjmować szczepionki, natomiast 16 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Najbardziej chętni szczepieniom są pracujący w trybie zdalnym. W tej grupie aż 79 proc. planuje szczepienie lub już jest zaszczepiona przeciwko COVID-19. 12 proc. nie chce się szczepić, a 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród osób wykonujących pracę w trybie hybrydowym 7 na 10 osób jest już zaszczepionych lub planuje szczepienie, 16 proc. jest przeciwnych szczepieniu, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zupełnie inaczej wygląda to w grupie pracowników, którzy od dawna wykonują pracę stacjonarnie, w biurze. Wśród nich zaledwie 51 proc. jest zaszczepionych lub będzie zaszczepionych w najbliższym czasie. 26 proc. nie planuje udziału w programie szczepień, a 23 proc. nie podjęła jeszcze decyzji o szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19.

Jak wyjaśniają autorzy raportu, u osób pracujących stacjonarnie wyraźnie mniejsze zainteresowanie szczepionkami może wynikać z tego, że większym stopniu oswoiły się one z lękiem przed koronawirusem. Jeśli przebywając na co dzień w gronie innych osób czy podróżując regularnie komunikacją miejską nie zachorowali, to nie obawiają się zarażenia koronawirusem ani ciężkiego przebiegu choroby. W tym gronie mogą także znajdować się osoby, które już chorowały na COVID-19 i mają status ozdrowieńca.

- Zapytaliśmy 250 firm w Polsce kiedy i jak planują powrót do pracy stacjonarnej. Realizując badanie sondażowe jednocześnie w grupie pracodawców i ponad 500 pracowników uzyskaliśmy odpowiedzi dotyczące kluczowych kwestii związanych z powrotem do biur i czynników mających największy wpływ na podjęcie tej decyzji w firmach. Wnioski z badania pokazują, że firmy aktywnie przygotowują się do powrotów. Opinie pracowników w dużym stopniu zależą od modelu pracy, w jakim aktualnie funkcjonują. Znikoma część pracowników obawia się zachorowania na COVID-19. Znaczenie ma przygotowanie się do powrotu do pracy stacjonarnej, zapewnienie pracownikom optymalnych i bezpiecznych warunków do efektywnego funkcjonowania w organizacji oraz wsparcie ich potrzeb w zakresie zdrowia - mówi Jacek Kwiecień, CEO Dailyfruits.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że coraz częściej słyszy się o przypadkach, gdy pracodawca dzieli pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Wyjazdy integracyjne wyłącznie dla zaszczepionych, tak samo jak dostęp do kuchni z lepszym ekspresem czy możliwość poruszania się po biurze bez maseczki. Różne godziny pracy czy "eksmisja" do pokoju przeznaczonego wyłącznie dla niezaszczepionych. To tylko niektóre przykłady z życia wzięte. Czy w zakładach pracy można dzielić ich na zaszczepionych i niezaszczepionych? Opinie prawników na ten temat znajdziesz tutaj.

Powrót do biur

Jak wynika z badania co drugi ankietowany uważa, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze. Z kolei 24 proc. respondentów jest przekonana, że właściwą decyzję podejmą menedżerowie i kierownicy poszczególnych działów. Według 23 proc. zapytanych pracowników powinna zdecydować centrala lub kierownictwo firmy.

Ponad 70 proc. firm zapytanych przez Dailyfruits, pracujących w trybie home office lub hybrydowym, przewiduje powrót do biura w 2021 roku. Szybciej wrócą firmy pracujące hybrydowo – w tym gronie aż 91 proc. spodziewa się całkowitego powrotu w tym roku. Decyzja centrali i statystyki zachorowań to główne czynniki, które będą miały wpływ na powrót do pracy w biurze.

Jednak nie wszystkim pracownikom taki pomysł pasuje. Z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska wynika, że po zakończeniu pandemii 38 proc. badanych chciałoby nadal pracować zdalnie. Co więcej, 12 proc. deklaruje, że zwolni się, gdy pracodawca im na to nie pozwoli. Możliwość pracy zdalnej ma ogromne znaczenie dla 30 proc. ankietowanych. Taka grupa przyznała, że w przyszłości chętniej zatrudni się u pracodawcy, który da możliwość pracowania zdalnie.

To niejedyne badania wskazujące na to, że część pracowników nie będzie potrafiła rozstać się z pracą z domu czy elastycznym podejściem do miejsca pracy. Z badania "EY 2021 Work Reimagined Employee Survey" przeprowadzonego przez firmę doradczą EY wynika, że aż 54 proc. pracowników zadeklarowało, iż rozważy odejście z pracy, jeśli nie zostanie im zapewniona możliwość elastycznej pracy w zakresie tego "gdzie" i "kiedy" pracują.

- Tak naprawdę nie wiemy, jaki ostatecznie wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na rynek pracy i czy home office zostanie z nami na dłużej i stanie się powszechny wśród pracowników biurowych. Jak widać z wyników badania, wielu pracowników ceni taki tryb pracy, ale dla równie dużej liczby jest on męczący i negatywnie się na nich odbija - mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Jak skłonić pracowników do powrotu do biur? Nie ma jednego przepisu na powrót do trybu pracy sprzed pandemii, wszystko zależy od poszczególnych warunków danej organizacji. Ważne jest jednak stworzenie dobrej ścieżki powrotu.