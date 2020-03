To sposób, by docenić i zmotywować pracowników

Team building można zdefiniować jako zespół działań mających na celu zintegrowanie danego zespołu, zbudowanie więzi społecznych w zespole i - co zawsze jest celem ostatecznym, dalekowzrocznym - poprawę efektywności zespołu.

By działania przyniosły pożądany efekt, powinna być w nie zaangażowana cała firma.

Odpowiedzialność zorganizowania, zaplanowania i utrzymania efektów team buildingu spoczywa przede wszystkim na menedżerach.

Działania związane z budowaniem zespołu można porównać do efektu napoju energetycznego. Zawarty w nim cukier zapewnia szybkie pobudzenie, ale jego skutki są krótkotrwałe. Podobnie jest z efektami team buildingu. Zmotywowany do wspólnej pracy zespół, łatwo wraca do starych zwyczajów i zachowań w momencie sytuacji kryzysowych.

Potwierdza to projekt badawczy Googla - Oxygen Project. Pokazuje on, że zachowania i styl zarządzania menedżerów w istotny sposób wpływają na wyniki całego zespołu. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że umiejętność budowania relacji oraz wspieranie pracownika w rozwoju to jedna z najważniejszych kompetencji menedżerskich.

Z badań Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wynika, że przemyślany team building pomaga pracownikom poczuć się docenionymi. Praktycznie większość pracowników, którzy stwierdzili, że są doceniani (93 proc.) przyznaje się, że jest to dodatkowa motywacja do robienia w pracy wszystkiego w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

Firmy coraz bardziej świadome

Jak podkreślają firmy eventowe, zarządzający zespołem zaczynają coraz świadomiej dostrzegać zalety team buildingu.

- Coraz więcej pracodawców ma świadomość, że skuteczny team building to nie tylko ten, po którym pracownicy będą bardziej zgrani, ale taki, który przybiera atrakcyjną formę, posiada ciekawy przebieg i jest dla grupy wyjątkowym przeżyciem. Taka aktywność ma stanowić pewną formę dodatkowych urozmaiceń, które są serwowane przez firmę po godzinach pracy. Dzięki temu nasz klient zadba o współpracę w jego firmie oraz poprawi swój wizerunek wśród obecnych lub potencjalnych pracowników. Rzadko kiedy zwracają się do nas z prośbą o organizację wyjazdów, których jedynym punktem byłaby wieczorna impreza firmowa. Wiedzą, że taki wyjazd mogą tak naprawdę zorganizować sami. Od agencji eventowej oczekuje się kreatywności, nieszablonowych rozwiązań oraz atrakcyjnej i skutecznej oferty – tłumaczy Igor Orłowski z K2 Events.

Team building często mylnie zastępowany jest zwrotem impreza integracyjna. Jak tłumaczą firmy zajmujące się organizacją tego typu imprez, integracja jest jednym z elementów, które w całości tworzą team building. Impreza integracyjna to najczęściej firmowy event. W konsekwencji pracownicy się poznają (najczęściej umacniają znajomości w "swoim" gronie), skraca się dystans na linii pracownik - przełożony. Może to oczywiście zaowocować w przyszłości lepszą komunikacją i większą otwartością wypowiadania własnego zdania. Team building przynosi zdecydowanie inne korzyści, w których integracja jest tylko elementem. Jak podkreślają osoby zajmujące się tworzeniem zadań pozwalających budować zespoły, grupa jest tu traktowana jak plastelina. Głównym zadaniem team buildingu jest bowiem modelowanie grupy, poznawanie słabych i mocnych stron konkretnych osób, poznawanie cech, które w późniejszej pracy mogą okazać się niezbędne w rozwoju.