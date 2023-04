To pewne. Będziemy pracować dłużej, ale inaczej

Trendy demograficzne, przede wszystkim starzenie się społeczeństwa, to na pewno wyzwanie, ale trend ten nie jest nieuchronny. Przekonywała o tym Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej uczestnicząca w sesji „Coraz starsza Europa” zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Trendy demograficzne można - zdaniem Sochy - odwrócić, czego przykładem są Czechy i Rumunia - liderzy w dzietności w Europie.

Kraje starej UE nie walczą z tym zjawiskiem i skupiły się na wydłużaniu okresu aktywności zawodowej - zauważyła wiceminister.

- Po to, byśmy mogli długo i szczęśliwie pracować, tak długo jak zechcemy, potrzebne są zmiany związane z systemem ochrony zdrowia, profilaktyką zdrowotną i propagowaniem zdrowego trybu życia - już u dzieci – stwierdziła Socha. - Chodzi też o to, by praca nie prowadziła do wypalenia zawodowego. Jeśli ma trwać dłużej, musi być mniej intensywna.