To oni tworzą rynek pracy na co dzień. Powiedzieli, jakich zmian oczekują po wyborach

Walczący o głosy politycy powiedzieli dużo na temat tego, jak powinien wyglądać rynek pracy. Postanowiliśmy zapytać o to ludzi, którzy na co dzień dają pracę Polakom, rozmawiają z przedsiębiorcami o ich problemach. Sprawdźcie, co wskazali w pierwszej kolejności.

Rynek pracy jest istotnym punktem kończącej się powoli kampanii wyborczej. Politycy przed tegorocznymi wyborami obiecali nam wyjątkowo dużo. Tradycyjnie już grubsze portfele, ale też krótszy czas pracy, pełnopłatne L4 od pierwszych dni choroby, wprowadzenie emerytur stażowych (to postulat powtarzany od lat przy okazji kolejnych kampanii wyborczych, nigdy nie został zrealizowany), wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 35 dni w roku czy ułatwienia w prowadzeniu firm, zachowanie obecnego wieku emerytalnego, ułatwienia w zasadach naliczania składki zdrowotnej, nowe ulgi podatkowe, a nawet całkowitą likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych.

O to, na czym po wyborach rzeczywiście powinni skupić swoją uwagę w kontekście sytuacji na rynku pracy, zapytaliśmy ludzi, którzy ten rynek pracy na co dzień tworzą (dają miejsca pracy, poszukują pracowników, zrzeszają przedsiębiorców) oraz na co dzień go badają i analizują zjawiska, jakie na nim zachodzą. Z ich odpowiedzi wyłania się kilka kluczowych obszarów wymagających najpilniejszej uwagi.

Polska się starzeje, a to oznacza spore kłopoty dla rynku pracy

Pierwszy temat, który w wypowiedziach naszych rozmówców pojawiał się najczęściej, to demografia, starzenie się społeczeństwa i wszystkie konsekwencje, jakie to zjawisko ze sobą przyniesie.

- Polska jest w przededniu gigantycznego kryzysu demograficznego, starzejemy się z zastraszającym tempie. Już za około dwa lata w ciągu każdego roboczego dnia z rynku pracy będzie ubywało około 1000 osób. Tyle osób nabędzie prawa emerytalne lub zdecyduje się wyjechać za pracą z Polski. To zatrważające liczby, które zapowiadają ogromne problemy - podkreśla prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz.

Także Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, przyznaje, że sytuację na rynku pracy już utrudniają niekorzystne zmiany demograficzne, które przekładają się na zmniejszającą się liczbę osób zdolnych do pracy. A w kolejnych latach proces starzenia się społeczeństwa nabierze jeszcze szybszego tempa. Z szacunków firmy doradczej PwC wynika, że do 2025 r. na rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników.

Państwo powinno wprowadzić np. zachęty w postaci korzyści finansowych związanych z zatrudnieniem osób dojrzałych, ich adresatem powinni być głównie pracodawcy (fot. Thestandingdesk/Unsplash)

Z kolei dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego, mówiąc o starzeniu się społeczeństwa, wskazuje nie na problem braku rąk do pracy, a na kwestie mądrego zarządzania tzw. srebrną gospodarką, u której podstaw leży pozytywne podejście do starzenia się populacji.

- W skrócie srebrna gospodarka to kompleksowa adaptacja modeli biznesu oraz działań polityczno-społecznych dostosowana do potrzeb, preferencji, oczekiwań, uwarunkowań zdrowotnych i możliwości seniorów. Bardzo ważne jest w niej wykorzystywanie potencjału osób przechodzących na emeryturę, np. zatrudniając ich zgodnie z ich preferencjami na cały etat, pół etatu lub do konkretnego projektu. Po prostu rynek pracy powinien przeorientować się na osoby dojrzałe - podkreśla nasza rozmówczyni.

Zaznacza też, że państwo powinno wprowadzić np. zachęty w postaci korzyści finansowych związanych z zatrudnieniem osób dojrzałych, ich adresatem powinni być głównie pracodawcy. Powinien być też wdrożony program dla tych osób, który pozwoli zlikwidować bariery związane z wykluczeniem cyfrowym czy transportowym (np. problem z dotarciem do pracy) oraz program społeczny, który łamałby stereotypy na temat dojrzałych pracowników, np. że nie chcą się uczyć nowych rzeczy, często chorują lub są mało elastyczni.

Polska potrzebuje rozsądnej polityki migracyjnej, w której nie zapomnimy o integracji pracowników z zagranicy

Zdaniem Rafała Dutkiewicza w kontekście starzejącego się społeczeństwa konieczne jest zwiększenie podaży na rynku pracy, a zrobić to można m.in. za pomocą prowadzenia bardzo rozsądnej polityki migracyjnej.

Dopytany o to, na czym dokładnie miałaby polegać "rozsądna" polityka migracyjna, mówi o korzystaniu ze wsparcia migrantów z kierunków najbliższych nam kulturowo, po to, aby proces asymilacji przebiegał jak najsprawniej. Wskazuje też na konieczność określenia, jak duże jest zapotrzebowanie na pracowników, nawet nie w całej gospodarce, a w konkretnych branżach. Dopiero na tej podstawie powinniśmy wyznaczać limity przyjęć pracowników z zagranicy, którzy będą mogli podjąć pracę w danym zawodzie, gdzie akurat mamy deficyt.

Temat polityki migracyjnej pojawił się również w wypowiedzi prezes Polskiego Forum HR Anny Wichy.

Polacy przyzwyczaili się do obecności migrantów na polskim rynku pracy, bowiem z masowym napływem Ukraińców mają do czynienia mniej więcej od 2014 roku (fot. Shutterstock)

- Brakuje spójnej wizji, wskazania, skąd powinniśmy sprowadzać kandydatów do pracy, jakie rynki są preferowane i dlaczego. Jakie docelowe modele biznesowe powinniśmy zastosować (krótkie okresy czy jednak adaptacja i pełna asymilacja rodzin), kogo dokładnie potrzebujemy. Powinniśmy też wiedzieć jak ustawić proces, żeby zapewnić elastyczność i jednocześnie nie generować nadużyć takiego typu, jak ostatnia afera wizowa i na koniec. Ważne jest też, aby określić jaki powinien być model współpracy z agencjami zatrudnienia, na przykład w krajach zachodnich bardzo dobrze sprawdziło się partnerstwo publiczno-prywatne - twierdzi Anna Wicha. Jej zdaniem budowę polityki migracyjnej powinniśmy zacząć od poznania odpowiedzi na te pytania.

O konieczności opracowania spójnej strategii migracyjnej mówi również Robert Lisicki. - Ten wątek obejmuje również zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia, ustawie o cudzoziemcach, które wymagają pewnych zmian w celu zapewnienia większej efektywności procedur - dodaje swoje uwagi.

Założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot podkreśla, że Polacy przyzwyczaili się do obecności migrantów na polskim rynku pracy. Z masowym napływem Ukraińców mają do czynienia mniej więcej od 2014 roku. I w tym czasie udało nam się oswoić z tym zjawiskiem. Jednak wyniki przeprowadzonego przez Personnel Service badania wskazują, że dla pracowników duże znaczenie ma bliskość kulturowa.

- Polacy nie czują zagrożenia ze strony Ukraińców na rynku pracy. Tylko 12 proc. osób twierdzi, że wpływają oni na obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń. Ukraińcy jako współpracownicy wypadają zdecydowanie lepiej niż inne narodowości. Z kolegami ze Wschodu chce pracować 52 proc. Polaków, z osobami z Azji 27 proc., a z Afrykańczykami 12 proc. Warto jednak od razu napisać, że na pewno nie jest tak, że co czwarty Polak miał doświadczenia pracy z Azjatą czy co dziesiąty z Afrykańczykiem. To pokazuje, że kredyt zaufania wobec migracji jest dosyć duży. Kluczowe jest jednak, by w najbliższym czasie powstała w Polsce solidna polityka migracyjna - podkreśla nasz rozmówca.



Zapytany o szczególny takiego dokumentu, wskazuje na podobne rozwiązania, co poprzednicy.

- Polityka migracyjna powinna skupiać się na uzupełnianiu niedoborów na rynku pracy w kluczowych obszarach, z uwzględnieniem potrzeb pracodawców, które pojawią się w perspektywie najbliższych kilku lat. Należy postawić m.in. na zwiększanie liczby cudzoziemców wykonujących zawody deficytowe, przyciąganie do Polski cudzoziemców studiujących na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju, w tym na kierunkach technicznych i informatycznych czy usprawnienie procesu uznawania kwalifikacji oraz zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych - wymienia Krzysztof Inglot.

Innym ważnym elementem, na który zwraca uwagę, jest m.in. ujednolicenie postępowań przy wydawaniu pozwoleń na pracę, usprawnienie zarządzania procesami migracyjnymi oraz zachęty do osiedlania się cudzoziemców w Polsce na stałe.

- Ostatni obszar, który jest kluczowy i którego ignorowanie przyniosło innym krajom ogromne problemy, to integracja cudzoziemców. Jak już będziemy wiedzieli, kogo potrzebuje nasz kraj i jak te osoby do nas przyciągnąć, należy skupić się na opracowaniu polityki integracyjnej - podsumowuje.

Rafał Dutkiewicz, mówiąc o wykorzystaniu potencjału z zagranicy, wskazuje też na inne rozwiązanie. - Dla młodych ludzi z Europy Środkowej nasz kraj powinien być głównym kierunkiem, jeśli chodzi o wybór miejsca do studiowania. Jednak nie chodzi o to, żeby ci ludzi przyjeżdżali do nas na czas studiów, a potem ruszali dalej. Musimy im stworzyć takie warunki, by chcieli u nas zostać na stałe, założyć rodziny, mieszkać i pracować - precyzuje Rafał Dutkiewicz.

Więcej kobiet aktywnych na rynku pracy i więcej elastyczności

Dutkiewicz mówi również o konieczności wprowadzenia zmian dotyczących sytuacji kobiet na rynku pracy. Obecnie są one mniej aktywne zawodowo od mężczyzn, zarabiają mniej niż oni i często dotyka je dezaktywizacja. Z raportu „Kobiety, rynek pracy i równość płac” przygotowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet wynika, że główną przyczyną takiej sytuacji są obowiązki rodzinne, stanowiące 32 proc. wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet (3 proc. dla mężczyzn).

- Wyrównanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn powinno być potraktowane przez rząd priorytetowo. Ten proces co prawda trwa, ale odbywa się zdecydowanie zbyt wolno - uważa Rafał Dutkiewicz. - Poziom aktywności zawodowej kobiet wciąż jest dużo niższy niż mężczyzn, a żeby go wyrównywać, musimy jeszcze głośniej mówić o opiece rodzicielskiej sprawowanej również przez ojców. Kobiety muszą mieć pewność, że jak wrócą po urlopie macierzyńskim do pracy, to odbędzie się to na dobrych warunkach, nikt nie odbierze im poprzedniego stanowiska czy nie zmniejszy pensji. Istotną sprawą jest też inwestowanie w rozbudowę opieki żłobkowej - dodaje szef Pracodawców RP.

Z kolei Anna Wicha wskazuje na potrzebę zwiększenia elastyczności form zatrudnienia. Jej zdaniem praca za pośrednictwem agencji zatrudnienia powinna być możliwa w dłuższym wymiarze, np. ponad 18 miesięcy, a nawet na czas nieokreślony dla określonych grup pracowników, np. kandydatów IT, white collars, pracowników technicznych.

- Agencja może inwestować w takich pracowników, szkolić ich i dopasowywać do projektów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa w oparciu o umowy o pracę - podkreśla nasza rozmówczyni.

Niedopasowane kompetencje - kolejny problem do rozwiązania

Kolejna sprawa, na jaką zwracają uwagę nasi rozmówcy, to luka kompetencyjna. Takie niedopasowanie jest problemem zarówno dla pracowników, którzy mimo że szukają pracy, nie mogą jej znaleźć, jak również dla pracodawców, którzy mają problem z zapełnieniem wakatów.

- W Polsce firmy mają coraz większą trudność w pozyskaniu odpowiednich specjalistów w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, ale też innych jak obsługa robotów przemysłowych. Bardzo pilną potrzebą jest więc dostosowanie systemu edukacji do tych wyzwań. Ścisła współpraca uczelni i szkół branżowych z biznesem powinna być odpowiedzią na to wyzwanie. Odpowiednie przepisy już istnieją, uważam jednak, że wspieranie takich inicjatyw powinno być jednym ze strategicznych zadań dla państwa - uważa wiceprezes Polskiego Forum HR i prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Wojciech Ratajczyk.

Dr Izabela Różańska-Bińczyk przypomina, że według raportu "Upskilling European industry: new operational tools wanted" do 2025 r. niemal połowa stanowisk pracy będzie wymagała wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Według raportu 'Upskilling European industry: new operational tools wanted' do 2025 r. niemal połowa stanowisk pracy będzie wymagała wysoko wykwalifikowanych pracowników (fot. Shutterstock)

- Szacuje się, że transformacja cyfrowa obejmie 10-30 proc. wszystkich zatrudnionych w UE, czyli od 30 do 90 mln ludzi. Jednym z najważniejszych wyzwań będzie kwestia efektywnego zarządzania rolą zasobów ludzkich w organizacjach w kontekście trwającej rewolucji cyfrowej, czyli wyzwaniem w nadchodzących latach będzie m.in. konieczność przekwalifikowania pracowników. Należy zadbać o to, aby technologia była też wykorzystywana do celów społecznych. W związku z tym umiejętności obejmujące inteligencję emocjonalną, odporność na stres, empatię, kreatywność i krytyczne myślenie, kompleksowe rozwiązywanie problemów, myślenie innowacyjne i analityczne, używanie, kontrolowanie i monitorowanie technologii pojawiają się jako kluczowe w kultywowaniu produktywności i biegłości pracowników gotowych sprostać przyszłym wymaganiom - dodaje nasza rozmówczyni.

W podobnym tonie wypowiada się Robert Lisicki. - Doświadczamy zielonej i cyfrowej transformacji. Poprawa edukacji i skuteczne instrumenty nabywania umiejętności powinny stać się kluczowym elementem działań w Polsce. Zmiany w gospodarce oznaczają nowe zawody, nowe sposoby wykonywania pracy. Pracodawcy potrzebują wsparcia w rozwoju pracowników czy ich przekwalifikowania, bo to jest działanie w interesie całej gospodarki. To wiąże się z kwestią budowania kultury uczenia się przez całe życie - podkreśla.

