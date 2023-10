To ogromne wyzwanie, ale i szansa dla firm. Nie każdy lider potrafi to wykorzystać

Każdy, kto pracuje w wielopokoleniowym zespole, wie, że to nie lada wyzwanie, zarówno dla pracowników, jak i menedżerów. Taka sytuacja dotyka obecnie wielu organizacji, ponieważ na rynku pracy znajdują się przedstawiciele czterech generacji.

Nie każdy menadżer chce i potrafi zmierzyć się z tym wyzwaniem i pomimo że w ocenie 70 proc. organizacji kierowanie wielopokoleniowym zespołem jest ważne lub bardzo ważne z perspektywy odniesienia sukcesu w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, tylko 10 proc. wyraża pełną gotowość do wdrożenia tego podejścia. Takie wnioski płyną z badania Deloitte "Global Human Capital Trends".

Jak sprawić, aby wszelkie odmienności i różnice przekuć na efektywną współpracę? To jest właśnie priorytetowe zadanie dla zarządzających: znaleźć wspólne punkty łączące reprezentantów poszczególnych grup generacyjnych i stworzyć płaszczyznę, umożliwiającą wykorzystanie pełnego potencjału wszystkich pokoleń. Jest to ciężka praca, ponieważ wymaga od lidera poznania i zrozumienia potrzeb członków swojego zespołu i zbudowania takiej kultury organizacyjnej, która zapewni bezpieczeństwo i umożliwi rozwój każdej jednostce.

Na rynku pracy znajdują się aktualnie cztery pokolenia. Są to baby boomers (BB), generacja X, Y oraz Z. Baby boomers są przedstawicielami wyżu demograficznego z lat 1946-1964, generacja X to osoby urodzone między 1965 a 1980 rokiem, generacja Y (millenialsi) to osoby urodzone między 1981 a 1990, a przedstawiciele pokolenia Z to najmłodsza grupa pracowników, która niedawno zaczęła wchodzić na rynek pracy.

Zmotywowany, zaangażowany i lojalny zespół to marzenie każdego menadżera. Gdy mamy do czynienia ze zróżnicowanym wiekowo zespołem, pojawiają się nowe szanse, ale i wyzwania. Jednak otwarci i doświadczeni menadżerowie potrafią z takiej sytuacji wydobyć zalety i stawić czoło problemom.

- Zespół złożony z osób ze znacznymi różnicami w metryce to przede wszystkim szansa na dzielenie się doświadczeniem – wymianę wiedzy i umiejętności. To kopalnia inspiracji – wystarczy wziąć udział w jednej z burz mózgów organizowanej przez taki team, żeby się o tym przekonać – mówi Justyna Giers, group account manager agencji 38 Content Communication, w której najstarszy pracownik (nie dotyczy zarządu) ma 56 lat, a najmłodszy 24.

- Jedną z największych zalet pracy w międzypokoleniowym teamie jest mnogość perspektyw i przemyśleń. Niezwykle wartościowe jest zderzenie spostrzeżeń na dany projekt czy problem np. 20-latka, który stawia pierwsze kroki na ścieżce zawodowej i ma świeże spojrzenie na bieżące trendy, i jego starszego kolegi - eksperta w danej dziedzinie, który wnosi do zespołu bogate doświadczenie, empatię i opanowanie w trudnych sytuacjach. To duża przewaga konkurencyjna nie tylko danego zespołu, ale wartość dodana dla całej organizacji - dodaje.

Gdy mamy do czynienia ze zróżnicowanym wiekowo zespołem, pojawiają się nowe szanse, ale i wyzwania (Fot. Shutterstock)

Również w grupie PGE mamy do czynienia z wielopokoleniowym zespołem. Najmłodszy pracownik ma 21 lat, a najstarszy 67. Jak zaznacza w rozmowie z PulsHR.pl dyrektor departamentu zarządzania kapitałem ludzkim i kulturą organizacji w PGE Magdalena Wyrzykowska-Glezner, pogodzenie interesów wszystkich grup to wyzwanie.

- Jest to zadanie do wykonania i nie jest ono łatwe. Przede wszystkim musimy sprostać różnorodności potrzeb i postaw naszych pracowników. Najważniejsze jest, aby firmy miały świadomość, że z jednej strony na różnym etapie życia pracownicy mają różne potrzeby i odmienne priorytety, a z drugiej każdy z nich wnosi wiele wartości do organizacji - mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Jak zauważa Magdalena Wyrzykowska-Glezner, kluczem jest dostrzeżenie różnic i rozwijanie firmy, bazując na elementach wspólnych. Konieczne jest też słuchanie pracowników i zwracanie uwagi na to, co jest dla nich ważne. Jak w praktyce to zrobić?

- Przede wszystkim należy rozmawiać z pracownikami i ich słuchać. Za pomocą wielu różnych badań, jakie przeprowadzamy wśród naszych pracowników, zbieramy ich opinie o tym, jak im się pracuje w firmie, jak komunikują się z przełożonymi, a także czego oczekują od firmy. Dzięki temu wiemy, jakie są ich potrzeby i na tej podstawie możemy wypracować plan działania, jak te potrzeby zaspokoić - dodaje Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Mentoring w różnorodnych wiekowo zespołach to wzajemny proces

Niemal 8 na 10 respondentów Pracuj.pl twierdzi, że osoby z każdej generacji mogą wprowadzić coś pozytywnego i unikalnego do środowiska pracy. Z tym stwierdzeniem zgadza się 74 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 83 proc. badanych w przedziale wiekowym 55-65 lat.

77 proc. ogółu badanych uważa, że osoby dopiero wchodzące na rynek pracy mogą sporo zyskać, jeśli trafią na dobrych, doświadczonych mentorów. Posiadanie starszego i bardziej doświadczonego przewodnika po zawodowym świecie może być kluczowe z wielu powodów. Te osoby przekazują wiedzę, która może pomóc młodszym współpracownikom uniknąć typowych pułapek, przyspieszyć proces uczenia się i podejmować bardziej świadome decyzje zawodowe. Ponadto doświadczeni mentorzy często zapewniają wsparcie emocjonalne, tworząc pozytywne i wzmacniające środowisko pracy. Ta dynamika mentoringu nie tylko przynosi korzyści jednostce, ale także przyczynia się do stworzenia solidniejszej i włączającej kultury miejsca pracy.

- Praca w międzypokoleniowym zespole daje mi możliwość udzielania wsparcia, rad i pokazywania kierunku rozwoju młodszym współpracownikom. Bycie mentorem daje mi dużo satysfakcji i napędza mnie do pracy. Ale to nie jest tylko jednostronna korzyść, ja też czegoś się od nich uczę, na przykład korzystania z innowacyjnych narzędzi, metod pracy i asertywności. To jest też niezwykła wymiana energii i inspiracji, która przekłada się na dobre relacje w naszym zespole i sukcesy w poszczególnych projektach – twierdzi Aneta Szerszeniewska, PR manager w agencji 38 Content Communication, reprezentantka pokolenia X.

Mentoring w różnorodnych wiekowo zespołach jest wzajemnym procesem i doskonałym narzędziem wspomagającym rozwój młodych oraz zwiększającym zaangażowanie wszystkich pracowników. Z badania Pracuj.pl wynika, że 61 proc. ankietowanych zgadza się z opinią, że osoby z najstarszego pokolenia pracowników mogą sporo się nauczyć od osób wchodzących na rynek pracy, ze świeżym spojrzeniem. Taką deklarację składa 6 na 10 przedstawicieli pokolenia silver i nieco więcej, bo 63 proc. osób w wieku 18-24 lata.

- Praca w moim międzypokoleniowym zespole codziennie uczy mnie czegoś nowego – nie tylko o komunikacji w ujęciu społecznym, ale i samej sobie. Dostaję tu bowiem nietypową mieszankę perspektyw - młodość z jej odwagą w eksploracji nowości i doświadczenie z jego mądrością w podejmowaniu decyzji. Współpraca w takim zespole kształtuje nie tylko naszą pracę, ale także nas samych. Uczy przede wszystkim, wyjątkowo ważnej i praktycznie deficytowej, umiejętności otwartego słuchania i obserwacji. Dzięki temu każdy z nas może stanąć w roli przewodnika swojego dobrze znanego świata, jak i odkrywcy rzeczywistości bliskiej sercu poprzedniego pokolenia. I zawzięcie będę bronić tezy, że nasze dwa pokolenia nie mogą bez siebie funkcjonować – także w środowisku pracy. To przypomnienie, że w każdym z nas jest coś, czym możemy podzielić się z innymi - niezależnie od naszego wieku - mowi Asia Radzio, junior PR consultant w agencji 38 Content Communication, przedstawicielka pokolenia Z.

Zagrożeniem we wzajemnej dobrej współpracy mogą być różnice w wyznawanych wartościach, stylach pracy i oczekiwaniach (Fot. Redd f/Unsplash)

Różnice w wyznawanych wartościach, stylach pracy i oczekiwaniach

Tam, gdzie są ludzie, nietrudno o konflikty. A to, co jest zaletą, może być w niektórych sytuacjach jednocześnie wadą. Zagrożeniem we wzajemnej dobrej współpracy mogą być różnice w wyznawanych wartościach, stylach pracy i oczekiwaniach. Dlatego tak ważna jest otwarta komunikacja i budowanie wspólnych platform porozumienia ponad podziałami i wyrozumiałość wszystkich członków zespołu.

Współpracę może też zakłócić brak szacunku – dotyczy to obu stron: młodsi członkowie zespołu powinni szanować odmienne zdanie starszych, z kolei starsi nie powinni deprecjonować dokonań swoich mniej doświadczonych kolegów.

Bywa, że poważną barierą są stereotypy i mity, które narosły wobec cech przypisywanych konkretnym pokoleniom, w stylu: zetki są nielojalne i roszczeniowe, a boomersi leniwi i niezaangażowani.

- Stereotypy w każdej sytuacji są krzywdzące i zawsze prowadzą do niesprawiedliwego traktowania oraz marginalizacji niektórych pracowników. Dlatego tak ważna jest rola menadżera, który musi budować tolerancyjną i otwartą przestrzeń przyjazną dla wszystkich członków zespołu. Kluczem do sukcesu jest umiejętne identyfikowanie potrzeb, zrozumienie różnic między pokoleniami oraz wykorzystanie ich potencjału do wypracowania najlepszych rozwiązań dla członków zespołu i całej organizacji - wskazuje Justyna Giers.

