To od niego zależy poczucie satysfakcji i zaangażowanie pracownika

W badaniu, które przeprowadzone zostało trzeci już raz, a wyniki niedawno opracowano, wzięło udział 57 proc. kobiet oraz 43 proc. mężczyzn.

- Wyniki wspólnego badania z Leanpassion potwierdzają nasze obserwacje z dziesiątek spotkań rekrutacyjnych, które każdego dnia prowadzą rekruterzy Grafton - przyznaje Joanna Wanatowicz, Grafton Business Director.

- Kandydaci, z którymi się spotykamy uznają w dobie rynku pracownika za oczywiste, że oferowane wynagrodzenie będzie dostosowane do ich kwalifikacji i poziomu stanowiska, na które aplikują. Już na etapie rekrutacji skupiają się więc, znacznie częściej niż kiedyś, na czynnikach takich jak reputacja pracodawcy, bo przecież każdy chce pracować w miejscu, o którym mówi się dobrze - mówi.

Jak dodaje, podczas rozmów kandydaci dopytują o wachlarz benefitów pracowniczych, standard biura, w którym będą pracować, a także chcą wiedzieć kto będzie ich bezpośrednim przełożonym, aby np. zweryfikować opinie o tej osobie.

- To może wyjaśniać przyczynę tak dużego, w stosunku do lat ubiegłych, spadku liczby osób, które uznają wynagrodzenie za determinujące ich poziom satysfakcji z pracy. Po prostu inne czynniki stają się w dzisiejszych czasach równie ważne - mówi Wanatowicz.

Skoro lider jest wskazywany jako najważniejszy czynnik, od którego zależy satysfakcja i zadowolenie z pracy, to jakie są wobec niego oczekiwania? Autorzy raportu wyodrębnili TOP 10 oczekiwań zespołu od swojego przełożonego.

Jakie pierwsze pięć wskazują: 1. szanuje innych ludzi; 2. zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się; 3. ma wysokie standardy moralne i etyczne; 4. stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązaniu; 5. buduje poczucie przynależności do organizacji. Jeśli lider nie spełni oczekiwań, pracownicy są bardziej skłonni do odejścia z pracy.

- Nasze najnowsze badanie po raz kolejny pokazało, że to lider - czyli bezpośredni przełożony pracowników - jest kluczem do sukcesu organizacji. Jego relacja z pracownikiem ma ogromny wpływ na to jak pracownik postrzega swojego pracodawcę. Również od niego zależy poziom satysfakcji, motywacji i chęci pozostania pracownika w obecnym miejscu pracy - mówi Radek Drzewiecki, założyciel Leanpassion.

Co ciekawe, TOP 10 oczekiwań pracowników względem lidera dotyczy jego postawy wobec zespołu, a nie wiedzy merytorycznej.

- Negatywna ocena lidera często wynika z faktu, że większość organizacji nie posiada właściwie dopasowanych programów rozwojowych dla tej grupy. Szkolenia bywają przeintelektualizowane, zbyt teoretyczne. W efekcie ponad 90 proc. liderów improwizuje w pracy, a na pytanie „Jak motywujesz ludzi?” odpowiada: „normalnie!”. Według naszych szacunków, w Polsce grupa ta stanowi aż 1,5 mln osób, dlatego warto zwrócić uwagę na występujący problem i zacząć uczyć liderów praktycznych umiejętności. Nie zdobędą ich w salach szkoleniowych, ale w GEMBA, tj. miejscu, gdzie dzieje się dany proces - komentuje Radek Drzewiecki, założyciel Leanpassion.