To nieprawda, że Polacy nie lubią spotkań w pracy. Co wtedy robią, to inna kwestia

Co istotne, doświadczenia pracy zdalnej w czasie pandemii nie sprawiły, że polscy pracownicy zawodowe spotkania przenieśli do świata online. Jak wynika z badania Indeks Mail 2022, nadal większość pracowników (54 proc.) woli uścisnąć dłoń swojemu partnerowi biznesowemu i spojrzeć mu w oczy niż połączyć się z nim, klikając w odpowiedni link.

Przez telefon większość spraw zawodowych załatwia 21 proc. badanych, a przez e-mail niewiele mniej, bo 17 proc. To złota trójka zawodowej komunikacji. Daleko w tyle znalazły się platformy wideokonferencyjne, takie jak Zoom czy MS Teams (5 proc.). To niewiele więcej niż telekonferencje za pomocą Messengera czy WhatsAppa (2 proc.).

Również serwis LiveCareer.pl przeprowadził badanie „To spotkanie mogło być mailem”, w którym prawie 1400 respondentów podzieliło się swoimi doświadczeniami i opiniami, związanymi ze spotkaniami w pracy. Okazuje się, że większość badanych (69 proc.) twierdzi, iż głównie bierze udział w spotkaniach na żywo. U 13 proc. przeważają spotkania online, a 18 proc. ma po równo spotkań online i na żywo.

Jeśli zaś chodzi o upodobania ankietowanych: 66 proc. woli spotkania na żywo, 14 proc. online, a pozostali nie mają preferencji. Co ciekawe, wśród najmłodszych (w grupie wiekowej 18-25 lat), spotkania online woli aż 22 proc. - znacznie więcej niż wśród ogółu ankietowanych oraz innych grup demograficznych.

Spotkania są nudne i marnują czas pracowników?

Chociaż ponad 1/4 ankietowanych uważa, że spotkania są nudne, 75 proc. twierdzi, że jest w stanie uważnie słuchać przez cały czas ich trwania. Dużo gorzej oceniają za to innych pracowników, którzy w opinii Polaków rozpraszają się: w mniej niż 10 minut (7 proc. wskazań), po około 10-20 minutach (24 proc.), po około 20-30 minutach (28 proc.).

Prawie 1/5 (19 proc.) badanych uważa, że spotkania to marnowanie czasu. Sądzi tak więcej mężczyzn (23 proc.) niż kobiet (16 proc.). Ponadto wśród osób pracujących online zgadza się z tym stwierdzeniem 26 proc.

Warto zwrócić też uwagę, że prawie połowie Polaków podczas spotkań w pracy zdarza się zajmować się czymś innym, by zabić czas. Czym? 42 proc. przegląda media społecznościowe. Tyle samo osób czyta wiadomości z internecie. 15 proc. gra na telefonie, a kolejne 15 proc. rysuje. Z kolei 7 proc. robi zakupy online.

62 proc. pracowników przyznało, że lubi spotkania w pracy. Z drugiej strony prawie 1/4 stwierdziła, że przez nie są mniej produktywni. Z kolei 21 proc. ankietowanych mówi, że muszą pracować po godzinach ze względu na zbyt dużą liczbę spotkań. Do tego ponad 1/3 ankietowanych twierdzi, że spotkania są stresujące.

- W badaniu wyraźnie widać, że znacznie gorzej do spotkań nastawione są osoby, które biorą w nich udział zdalnie. Być może więc to relacje i kontakt z drugim człowiekiem na żywo dla polskich pracowników są w spotkaniach najważniejsze. Może być to również efekt pandemii COVID-19 i radości z powrotu do biur i zakładów pracy - komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Potwierdzają to wyniki badania. 76 proc. ankietowanych uważa, że spotkania ogólnie sprzyjają rozwijaniu i pielęgnowaniu relacji interpersonalnych, a 74 proc., że spotkania na żywo budują satysfakcjonujące relacje ze współpracownikami.

Spotkania zajmują mniej niż 3 godziny w tygodniu

Polacy nie spędzają zbyt wiele czasu na spotkaniach - większość ankietowanych przez Livecareer.pl (62 proc.) przyznała, że zajmują im mniej niż 3 godziny w tygodniu.

Pracownicy ocenili również, co jest najbardziej, a co najmniej frustrujące w spotkaniach. Za denerwujące uznali: przedłużające bądź opóźniające się spotkania oraz brak planu, a za mało uciążliwe: omawianie tematów, które nie dotyczą wszystkich uczestników, spotkania zaplanowane na poranne godziny oraz pytania od innych.

- Chociaż respondenci zasadniczo lubią spotkania, to jednak zauważają wiele z ich wad, o których często mówi się w mediach, m.in. zbyt duża liczba tego typu obowiązków, wynikająca z nich dezorganizacja dnia czy obniżona produktywność. Widać też, że Polakom zależy na tym, aby spotkania, w których biorą udział, były celowe i dobrze zorganizowanie - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Kluczowe jest dbanie o to, by spotkania były jak najbardziej konkretne i przede wszystkim szanowały czas wszystkich jego uczestników (Fot. Annie Spratt/Unsplash)

Kluczowe jest dbanie o to, by spotkania były jak najbardziej konkretne i przede wszystkim szanowały czas wszystkich jego uczestników.

- Idziemy w kierunku nadużywania spotkań i czasu, który na nie poświęcamy każdego dnia. To wprowadza bardzo dużą nieefektywność. Pracując z różnymi organizacjami, zawsze powtarzam: słuchajcie, to nie jest tak, że liczycie godzinę spotkania jako koszt dla firmy. Kosztem godzinnego spotkania jest pomnożenie liczby pracowników przez średnią stawkę w organizacji. Wówczas okazuje się, że takie spotkanie to naprawdę bardzo duży koszt. Niestety, mało kto patrzy na tę sytuację z takiej perspektywy - tłumaczy dr Kaja Prystupa-Rządca, ekspertka ds. zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Warto ustalić sztywne zasady ograniczające nam, ile te spotkania mają trwać. Poza tym dobrze jest wprowadzić sobie zasady, że takie spotkanie jest elementem polegającym nie na informowaniu, tylko na uspójnianiu pewnych perspektyw. Wszystkie materiały prezentowane podczas takiego spotkania powinny być przesłane wcześniej, tak by każdy mógł się z nimi zapoznać, wyrobić sobie opinię na konkretny temat. Spotkanie powinno być elementem skupionym wyłącznie na podejmowaniu decyzji i ustaleniu, kto co będzie robił - zauważa Prystupa-Rządca. - To nie czas na prezentacje, wprowadzenia, tracenie czasu na coś, co człowiek mógłby zrobić sam w pracy indywidualnej.

