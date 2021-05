To nie zwolnienie, to dynamiczny outplacement. Żebyś poczuł się lepiej

Badania wykazały, że tylko jedna na pięć osób jest zafascynowana korpomową i forsuje jej używanie. Wielu respondentów deklarowało, że poza pracą starają się jej unikać. A jednak w biurze jej nie unikniemy. Skąd to się bierze? PulsHR.pl rozmawia z dr Agnieszką Cierpich-Kozieł, lingwistką, adiunktem w Instytucie Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie, autorka książki i artykułów o polszczyźnie korporacyjnej.

Pracownicy korporacji pracują nad „kejsami" pod presją „deadline’ów”, liczą, że po dobrze wykonanym zadaniu otrzymają pozytywny „feedback”. Wyjdzie na to samo, kiedy powiem, że pracują nad zadaniami, goni ich czas, a po dobrze wykonanej pracy chcieliby usłyszeć, co poszło sprawnie, a co trzeba poprawić. Zapowiadając w pracy naszą rozmowę, mogłam powiedzieć, że zamiast wywiadu mam w południe ważnego „calla”. Tak brzmi korpomowa. Skąd się wzięła?

- Charakterystycznymi elementami korpomowy są zapożyczenia z języka angielskiego, tzw. „anglicyzmy korporacyjne”. Bywa, że osoby dbające o czystość języka polskiego irytują się, gdy je słyszą.

Korpomowa funkcjonuje przede wszystkim w ramach komunikacji wewnętrznej firm, w codziennym środowisku pracy, jednak pracownicy korporacji w różnym stopniu sięgają po zapożyczenia również poza swoim „open spejsem”. Badania wykazały, że tylko jedna na pięć osób jest zafascynowana tą odmianą języka i forsuje jej używanie. Wielu respondentów deklarowało, że poza pracą starają się jej unikać, jednak z różnym skutkiem. Korpomową dość szybko się przesiąka, między innymi dlatego, że tego typu praca jest niezwykle angażująca.

Po co się ją stosuje?

- Moje badania objęły wywiady i ankiety ze 130 pracownikami korporacji oraz analizę dokumentacji krakowskiego oddziału firmy Motorola Solutions (w tym korespondencji mailowej oraz rozmów z komunikatora wewnętrznego, pozyskanych dzięki współpracy bilateralnej między korporacją a Uniwersytetem Jagiellońskim). Dzięki nim uwidoczniły się różnorodne przyczyny występowania tego zjawiska.

Ta najważniejsza?

- Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nagminne wplatanie angielszczyzny do mowy korporacyjnej jest przejawem tzw. snobizmu językowego, a więc tendencji do bezrefleksyjnego sięgania po zapożyczenia w sytuacjach, gdy są one zbędne. Oczywiście w odczuciu pewnej grupy osób język angielski cieszy się większym prestiżem niż polszczyzna, jednakże zapożyczenia w korpomowie pełnią przede wszystkim funkcje utylitarne.

Angielski stał się uniwersalnym narzędziem komunikacji. Na kartach historii zapisało się kilka takich języków, jak choćby łacina i sanskryt, jednak dopiero angielski osiągnął unikalny status globalnej lingua franca. Ma to związek z rozwojem cywilizacyjnym, którego w żaden sposób nie zatrzymamy. Musimy sobie uświadomić, że aby dostać pracę w korporacji w obecnych czasach, nie trzeba mieć ukończonych studiów, ale posługiwanie się angielszczyzną jest konieczne.

Wśród trzech najważniejszych przyczyn używania słów pochodzenia angielskiego należy wymienić globalizację biznesu, anglojęzyczną dokumentację i oprogramowanie oraz ekonomię wypowiedzi. W tym międzynarodowym środowisku pracy dokumentacja pracownicza, komunikaty czy fachowa literatura branżowa często publikowane są w języku angielskim. Z kolei w opinii ankietowanych to właśnie ekonomia wypowiedzi jest największym walorem korpomowy. Upraszcza, przyśpiesza komunikację między pracownikami. W języku korpomowy ważniejszy jest przekaz niż język sam w sobie.

Zdarza się też, że w polszczyźnie nie ma odpowiednika, na przykład kick-off meeting – spotkanie rozpoczynające projekt dla całego teamu, na którym ustala się cele projektu, etapy jego realizacji, motywuje się pracowników. Nie mamy rodzimego słowa oddającego ten sam sens. Język przejmuje słowo obce także z tego względu, że nie nadąża z tłumaczeniem angielskich słów. A pracownicy korporacji funkcjonują pod presją czasu, wiadomości przekazywane muszą być więc krótkie, jasne i precyzyjne. Jedna z uczestniczek badania, mówiąc o ekonomii wypowiedzi, podała mi taki przykład: „podaj jego engagement code” i „przetłumaczyła” go następująco: „podaj kod systemu dla konkretnego klienta na daną umowę, związaną z realizacją określonej usługi dla tego klienta”.

Niedawno przeglądałam Facebooka i trafiłam na grupę zrzeszającą pracowników korporacji. Oni również tam używają tego języka. Czasem nie jest tak, że korpomowa daje poczucie przynależności do grupy, zacieśniania więzi w danej grupie społecznej?

- Właśnie tak się dzieje. Potocznie korpomowa, a w socjolingwistyce korpolekt, jest elementem konstrukcyjnym tożsamości grupowej, jest odmianą języka spajającą tę społeczność, którą można wpisać w model wspólnoty działań, czyli community of practice.

O ile w międzynarodowych korporacjach korpomowa rzeczywiście może ułatwić pracę, to czy jest potrzebna w firmach o polskich korzeniach?

- Bywa wręcz nieunikniona. Procesy globalizacyjne zachodzą także w mniejszych, polskich firmach, które często prężnie działają na rynkach międzynarodowych. Współpraca z kontrahentami (a częściej „partnerami biznesowymi”) wymaga zarówno znajomości języka angielskiego, jak i wykorzystywania angielskiej terminologii w komunikacji w języku polskim.

Z drugiej strony korpomowa może utrudniać... codzienność. Pracownicy zarówno firm z kapitałem polskim, jak i międzynarodowym prezentują różne postawy względem zapożyczeń. Spora grupa respondentów stwierdziła, że sięganie po pożyczki wynika z przyzwyczajenia, bierności lub braku zainteresowania poprawnością językową. Pojawiał się również wątek niechęci do korzystania z korpomowy. Ankietowani przyznawali, że im się nie podoba, że ich razi. Sygnalizowali, że ma ona destrukcyjny wpływ na ich kompetencje w języku ojczystym, na przykład ogranicza zasób słownictwa.

Czy rzeczywiście używanie korpomowy wskazuje na prestiż osoby, która to robi?

- To złudne odczucie. Pewnym osobom wydaje się, że brzmią mądrzej, bardziej profesjonalnie, że są obyte w środowisku międzynarodowym. Istnieje zależność polegająca na tym, że ludzie, którzy mniej znają angielski, często chętniej sięgają po angielskie określenia.

Ale nie dotyczy to tylko języka korporacji. Wystarczy włączyć dowolny program telewizji śniadaniowej. Słuchamy tam gości zapraszanych w roli ekspertów. Mnie wpadła w ucho wypowiedź wizażystki, która radziła, by podczas wykonywania makijażu używać beauty blendera. Mimo że biegle władam angielszczyzną, nie miałam pojęcia, że chodzi o gąbeczkę do makijażu. Oczywiście „branża beauty”, jak wiele innych branż, ma swą specjalistyczną terminologię. Warto jednak zastanowić się, czy w rozmowie z osobami spoza naszego kręgu zawodowego zostaniemy zrozumiani.

A jak to jest w HR-ach?

- Morze anglicyzmów.

Przyczyny?

- Znowu wskazałabym na literaturę branżową. Kluczowe publikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi publikowane są albo po angielsku, albo są tłumaczone z angielskiego. Z tych książek korzysta się już na studiach, a później dokształca się także, a może nawet przede wszystkim, po podjęciu pracy w branży. Pracownicy HR-ów zwracają uwagę właśnie na wspomnianą przeze mnie ekonomię wypowiedzi (być może jest ona jeszcze większa niż w wielu innych działach), czyli precyzję używanych określeń, brak ekwiwalentów jeden do jednego, eliminowanie nazw opisowych. Z ust HR-owców wiele razy usłyszałam, że nazwy angielskie po prostu „brzmią lepiej”.

Jak oceniać zjawisko korpomowy – dobrze, źle?

- Ale jako kto mam oceniać? Jako użytkowniczka języka polskiego?

Tak. Polka użytkowniczka.

- Z pewnością samo zjawisko dla wielu z nas jest osobliwe. Dla purystów językowych może być wyjątkowo irytujące. Z punktu widzenia poprawności językowej nie ma najlepszego wpływu na mowę ojczystą. Z drugiej strony to zjawisko ściśle związane z rozwojem cywilizacyjnym, wydaje się nieuniknione, nie mamy na nie wpływu. Przecież tylko w samym BPO/SCC (tj. w centrach outsourcingu i usług wspólnych) w Polsce, będącym symbolem międzynarodowych korporacji i jednym z najszybciej rozwijających się sektorów nad Wisłą, zatrudnionych jest ponad 350 tys. pracowników. Nie możemy nagle powiedzieć, że nie będziemy używać korpomowy. Niektóre z tych słów na stałe wejdą do użycia językowego. Po prostu musimy się z tym pogodzić.

Które słowa by pani wymieniła?

- Na przykład feedback. To zapożyczenie, które wywodzi się z korporacji, ale już dawno przestało być określeniem korporacyjnym. Używa się go na co dzień w wielu innych sektorach. To słowo ma polski odpowiednik, czyli informację zwrotną, jednak anglicyzm przyjął się szybko. Inne zapożyczenie to z pewnością ASAP (as soon as possible - tak szybko, jak to możliwe).

Proszę zwrócić uwagę na konferencje rzecznika Ministerstwa Zdrowia i ministra zdrowia. Mówi się o peaku zachorowań i lockdownie, a nie o szczycie zachorowań i zamknięciu kraju. Przygotowywane są punkty drive-thru, a nie miejsca do pobierania wymazu bez wychodzenia z samochodu. W marcu tempo produkcji szczepionek pokazywano na dashboardzie (!).

Ten trend wpisuje się w szersze zjawisko tzw. anglicyzacji, a więc rozprzestrzeniania się języka angielskiego w krajach nieanglojęzycznych, w sferze publicznej, w handlu, reklamie, a także w szkolnictwie i w środowisku naukowym. Zapożyczenia z angielskiego słychać więc zarówno w szklanych biurowcach, jak i poza nimi. Stały się częścią składową naszej codzienności.

Chciałam zwrócić uwagę na coś innego. Zapożyczenia z angielskiego to jedno, ale jest inne zjawisko widoczne w języku używanym przez pracowników dużych firm. Dlaczego dziś nie pracujemy w firmie, a w organizacji, firma nie płaci za szkolenia dla pracowników, ale inwestuje w kapitał ludzki? A kiedy dostajemy wypowiedzenie, to nie jesteśmy zwolnieni z pracy, a musimy przymusowo wyjść ze strefy komfortu. Jaki to ma cel?

- Podała pani przykłady globalnej nowomowy korporacyjnej. Zapożyczenia z języka angielskiego to jedna sprawa, ale też same korporacje działające w świecie anglojęzycznym propagują specyficzny rodzaj komunikacji, który jest nowomową. Wpływa na to wiele czynników, m.in. psychologicznych, społecznych czy związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

O! „Zasobami ludzkimi”, sama pani tak właśnie powiedziała.

- Złapała mnie pani! Tyle już tkwię w tym „języku”, że najwyraźniej łatwiej jest mi tak powiedzieć. Mimo że moja świadomość językowa jest, jak mam nadzieję, dość wysoka.

Wracając do tematu - korporacje to ogromne organizacje, które muszą dbać o swój wizerunek. Nowomowa jest przy tym nader przydatna, pomaga wyrugować określenia nacechowane negatywnie i zastąpić je miałkimi, nieprecyzyjnymi ekwiwalentami. Znacznie lepiej brzmi, kiedy zamiast mówić o zwolnieniu pracownika, wspomnimy o rozstaniu się z firmą. Nawet przymusowym. Zamiast zwolnień dyscyplinarnych można przeprowadzić „dynamiczny outplacement". A kiedy zwolnienia dotyczą wielu osób, mówi się o „derekrutacji” lub „outplacement programie”, który „stwarza lepsze warunki do rozwoju karier ze skutkiem natychmiastowym”. Być może tak faktycznie jest. Z założenia termin „outplacement” ma znacznie szerszy zakres pojęciowy od słowa „zwolnienie”, ma się wiązać także z działaniami służącymi złagodzeniu skutków utraty miejsca pracy, w tym doradztwem czy pomocą w przekwalifikowaniu pracownika.

Organizacja… to określenie tak często pojawia się w wywiadach dla PulsHR.pl. Czy nie można po prostu powiedzieć „firma”?

- Można. Ale tutaj znowu znaczenie anglicyzmu jest znacznie szersze niż słowa rodzimego. Firma to podmiot gospodarczy, miejsce pracy. Pojęcie organizacja zawiera w sobie co najmniej kilka znaczeń, tj. firma plus „wymiar ludzki”, ludzie ją tworzący, sposoby zarządzania, relacje i interakcje między pracownikami, czyli np. to, jak się do siebie odnoszą. To systemy wartości, z jakimi z założenia utożsamiają się zarząd i pracownicy wszystkich szczebli, przejawiające się zarówno w działaniach wewnątrz, jak i na zewnątrz środowiska korporacyjnego, np. w działaniach wizerunkowych, „CSR-owych” (corporate social responsibility). W skrócie organizacja to więcej niż firma jako podmiot, to żywa tkanka, składająca się z ludzi, działań, motywacji i tak dalej. Czy te motywacje są prawdziwe? Nie nam (językoznawcom) to oceniać. Czy używanie określenia „organizacja” jest uzasadnione? Nowomowa z założenia służy określonym celom. Z językoznawczego punktu widzenia wydaje się więc, że używanie tego słowa jest zasadne.

Poruszyła pani wątek pandemii, chciałam o niego podpytać. Koleżanka z pracy niedawno śmiała się, że odbierając telefon od kuriera, powiedziała mu, żeby paczkę zostawił pod drzwiami, bo ma ważne telko. Nie pytam więc czy, ale jak bardzo pandemia wpłynęła na nasz język?

- Oczywiście „telko” i „call” to nieodzowne elementy świata korporacyjnego, tak jak zyskujący w ostatniej dekadzie popularność tryb pracy „home office”. Rzeczywistość pandemiczna dopadła nas wszystkich - dorosłych, młodzież i dzieci. Na potrzeby pracy i nauki zdalnej zapożyczyliśmy i stworzyliśmy nowe słowa. Bo zmiana trybu życia naturalnie wiąże się ze zmianami językowymi. Dlatego na przykład pojawił się czasownik „zoomować” wywodzący się od nazwy programu do prowadzenia telekonferencji. Od jakiegoś czasu zoomujemy, teamsujemy czy hangoutujemy. Po zakończeniu pandemii prawdopodobnie nadal będziemy korzystać z tego typu narzędzi komunikacji, dlatego te określenia mogą na stałe wejść do użycia językowego.

Na koniec pytanie o rozmowę kwalifikacyjną w korporacjach. Radzi pani sięgnąć przed nią po słownik korpomowy? Znajomość tego języka pomoże?

- Samo zdobycie pracy nie jest związane z opanowaniem korpomowy. Ale kiedy ją już dostaniemy i zaczniemy funkcjonować w świecie korporacji, dobrze jest znać podstawowe anglicyzmy korporacyjne. Ich opanowanie nie zajmuje wiele czasu. Z odpowiedzi moich respondentów wynikało, że to na ogół kwestia kilku tygodni. Natomiast w pierwszych dniach pracy brak znajomości tych specyficznych słów może wzmagać poczucie zagubienia. Myślę więc, że sięganie do słowniczków krążących w internecie jest dobrym pomysłem.