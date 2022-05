To nie przykry obowiązek, ale konieczność. Biznes ma coraz mniej czasu

Są firmy, które już mają wszystko zorganizowane – żyją tematem ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny - red.) od dłuższego czasu. To jednak zdecydowana mniejszość. Większość przedsiębiorstw w Polsce dopiero rozpoznaje temat ESG. Niektóre spółki są na etapie próby zrozumienia, co oznacza ESG, inne wdrażają strategie w organizacji i szykują raporty – mówi Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS.

Justyna Koc

Justyna Koc • 16 maj 2022 20:00





Od 2024 r. duże firmy (zatrudniające powyżej 250 osób) i duże grupy kapitałowe będą musiały raportować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju za 2023 r. (Fot. Shutterstock)

Od 2024 r. duże firmy (zatrudniające powyżej 250 osób) i duże grupy kapitałowe będą musiały raportować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju za 2023 r.

– Jesteśmy na początkowym etapie tej ścieżki. Są firmy, które już mają wszystko zorganizowane – żyją tym tematem od dłuższego czasu. To jednak zdecydowana mniejszość. Większość przedsiębiorstw w Polsce dopiero rozpoznaje temat ESG. Niektóre spółki są na etapie próby zrozumienia, co oznacza ESG, inne wdrażają strategie w organizacji i szykują raporty – mówi Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS.

Dotychczas przedsiębiorstwa z własnej woli tworzyły raporty niefinansowe i umieszczały w nich wybrane przez siebie zagadnienia.

– Do tej pory nie było konkretnych wymogów dotyczących tego, co miałoby pojawić się w raportach niefinansowych. Nadal ich nie ma, ale to najprawdopodobniej zmieni się jeszcze w tym roku – zaznacza Skorupińska.

Jak zaznacza Agnieszka Skorupińska, obawy firm różnią się w zależności od sektora i od samego podmiotu.

– Branża budowlana na pewno patrzy z obawą w kierunku literki „S”, czyli na obszar związany z kwestiami pracowniczymi. Z kolei firmy z sektora energetycznego czy ciężkiego przemysłu zwracają uwagę na kwestie związane z literką „E”, czyli kwestie środowiskowe – sugeruje.

Agnieszka Skorupińska podkreśla, że zapewne część firm traktuje ESG jak przykry obowiązek, ale coraz częściej przedsiębiorcy widzą, że jest to potencjalna przewaga konkurencyjna i to na wielu polach.

– Raportowanie mobilizuje do tego, żeby przyjrzeć się lepiej swojej organizacji z kilku perspektyw, ocenić je i zastanowić się, gdzie można coś poprawić. To ten moment, kiedy jesteśmy o krok bliżej w stosunku do konkurencji, która tego kroku nie wykonała – ocenia Skorupińska.

– Pojawia się więc zrozumienie, że ESG to nie jest ani przykry obowiązek, ani jakaś fanaberia, ale konieczność biznesowa w dobrym znaczeniu tego słowa – dodaje.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dodatkowe 3 lata na przygotowanie się, bo obowiązek raportowania czynników niefinansowych będzie ich dotyczył od 2026 r. Nie oznacza to jednak, że nie muszą się spieszyć z przygotowaniami. Jak zaznacza Agnieszka Skorupińska, warto rozpocząć je jak najszybciej.

