To nie proste zawody, a te bardziej twórcze mogą być zagrożone przez sztuczną inteligencję

Eksperci wyodrębnili jednak pewne obszary, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie przejąć na tym etapie rozwoju. Chodzi przede wszystkim o zawody, w wykonywaniu których kluczową rolę odgrywają typowo ludzkie cechy, m.in. inteligencja emocjonalna czy nieszablonowe myślenie. Specjalizacja w zawodach, które wymagają tych cech od pracownika, może zmniejszyć ryzyko zastąpienia nas w przyszłości.

Sztuczna inteligencja będzie usprawniać pracę, nie ją zabierać

Jacek Gralak, AI portfolio director w Transition Technologies PSC, zwraca uwagę na zmianę trendów w ostatnich latach. Jeszcze kilka lat temu zakładano, że rozwój technologiczny może być „największym zagrożeniem” dla pracowników niższego szczebla.

- Przed laty dominowało przekonanie, że technologia będzie zabierać zajęcia pracownikom niższego stopnia, a tzw. kadra zarządzająca oraz artyści, pisarze, dziennikarze nie muszą obawiać się sztucznej inteligencji. Tymczasem okazało się, że może być dokładnie odwrotnie i w dłuższej perspektywie zagrożone są właśnie tzw. zawody twórcze. Dzieje się tak, ponieważ sztuczna inteligencja przechodzi renesans w tworzeniu tzw. treści. Sto razy trudniej będzie autonomicznym robotem zastąpić osoby pracujące fizycznie i posiadające wiedzę ekspercką oraz 20-30 lat doświadczenia. Technologii łatwiej jest generować stockowe obrazki do artykułów, tworzyć tytuły, komponować muzykę i pisać teksty. I to już się dzieje, co każdy może przetestować – komentuje dla PulsHR.pl.

Jak jednak podkreśla, rewolucji w obszarze zastępowania ludzi przez sztuczną inteligencję w ich zawodach się nie spodziewa.

- Będą one raczej narzędziami usprawniającymi naszą pracę – podkreśla.

Wiceprezes One2tribe Wojciech Ozimek uważa, że obecne rozwiązania AI stanowią rozszerzenie dotychczasowych możliwości.

- Warto jest „zamienić literki” w skrócie z AI (Artificial Intelligence) na IA (Intelligent Augmentation). Ten drugi trend trafniej opisuje to, co się dzieje. Technologia nas „rozszerza” (augmentation), staje się kopilotem (jak „co-pilot” w MS Office) w zmiennej, nieprzewidywalnej i chaotycznej rzeczywistości – mówi. - Tak jak silnik parowy rozszerzył nasze możliwości wykonywania pracy i podróżowania (zmniejszył świat), internet dał nam dostęp do wiedzy ludzkości (skrócił ścieżki dojścia do wiedzy), tak AI rozszerza możliwości wnioskowania i generowania wiedzy (upraszcza dostęp do wiedzy).

Obecne rozwiązania AI stanowią rozszerzenie dotychczasowych możliwości (fot. Hitesh Choudhary/Unsplash)

Nowa rzeczywistość potrzebuje nowych kompetencji

Coraz większy wpływ sztucznej inteligencji na naszą rzeczywistość mocno wpływa na poszukiwane wśród pracowników kompetencje.

Z najnowszego badania firmy analitycznej Gartner wynika, że coraz więcej firm interesuje się generatywną sztuczną inteligencją (rodzaj sztucznej inteligencji, który koncentruje się na tworzeniu nowych, nieistniejących wcześniej danych lub dzieł, takich jak tekst, obrazy, dźwięk czy wideo).

70 proc. pytanych bada potencjał tej technologii. Co ciekawe, do większych inwestycji w SI większość pytanych (45 proc.) przekonała się pod wpływem ChatGPT.

- Do niedawna dostęp do narzędzi i technologii AI ze względu na koszty i wymagania techniczne był ograniczony do dużych firm lub organizacji badawczych. Jednak dzięki rozwojowi i dostępności narzędzi takich jak ChatGPT, możliwość eksploracji i interakcji ze sztuczną inteligencją stała się powszechnie dostępna. To otworzyło drzwi do większego i lepszego zrozumienia oraz budowania świadomości, jakie możliwości i potencjał drzemią w sztucznej inteligencji — zauważa dr Rafał Bachorz z PSI Polska.

Wspomniana interakcja ze sztuczną inteligencją już sprawiła, że firmy coraz aktywniej poszukują prompt engineerów.

W bardzo dużym uproszczeniu – prompt engineer jest ekspertem od pisania komend sztucznej inteligencji. Jednak w odróżnieniu od tradycyjnych inżynierów, którzy kodują, inżynierowie podpowiedzi posługują się zwykłym językiem, aby w ten sposób przetestować systemy sztucznej inteligencji pod kątem "dziwactw" i znaleźć takie pytania, które wywołają pożądane odpowiedzi

- Chodzi o takie tworzenie zapytań dla sztucznej inteligencji, by mogła wygenerować odpowiednie treści. Jestem przekonany, że sztuczna inteligencja będzie wsparciem dla wielu zawodów, np. poprzez automatyzację zadań czasochłonnych. Inne zawody będą tak ewoluowały, by móc korzystać z technologii pod kątem zoptymalizowanego tworzenia dla niej zapytań – mówi Jacek Gralak.

Rozwój sztucznej inteligencji jeszcze bardziej wymusza na pracownikach konieczność nabycia nowych umiejętności.

- Moim zdaniem żaden zawód nie jest zagrożony, o ile dana osoba nauczy się korzystać z AI (co nie jest trudne). Mówić o zagrożeniu to jakby twierdzić, że matematyk jest zagrożony przez kalkulator, a pisarz przez słownik ortograficzny, tezaurus czy dostęp do biblioteki. Mówimy o zwolnionych dziennikarzach Buzz Feeda, a mało kto się zastanawia nad jakością pracy, którą wykonywali. Jeden z większych przełomów w sztuce (impresjonizm) wziął się z tego, że malarzy w Paryżu nie dopuszczono do „Salonu”. Dzięki temu zamiast kopiować landszafty wykreowali zupełnie nowy ruch w malarstwie – mówi Wojciech Ozimek.

Ludzka wydajność rośnie wykładniczo, sztuczna inteligencja jest wsparciem

Wojciech Ozimek zauważa, że rozwój sztucznej inteligencji opisuje prawo Engelbarta, które mówi, że ludzka wydajność rośnie wykładniczo.

- Żeby utrzymać ten wzrost, ludzkość buduje sobie do tego narzędzia. Generowanie memów i śmiesznych tekstów nie jest szczytem ambicji ludzkości. Oddając AI proste i podstawowe zadania, możemy się skupić na tych bardziej wymagających nas jako ludzi – przesuwających nasz rozwój do przodu – komentuje dla PulsHR.pl

Jego zdaniem sztuczna inteligencja to naturalny, kolejny poziom rozwoju.

- AI w wydaniu GPT to kolejny etap rozwoju Kolektywnej Inteligencji (Engalbart nazywał ją Collective IQ). Możliwość sięgnięcia do całej wiedzy ludzkości i otrzymania odpowiedzi. Dążenie do Collective IQ jest wpisane w nasze geny i jest podstawą wykładniczego wzrostu ludzi (wzrost jest możliwy, gdy bazujemy na czymś, a nie odkrywamy „koło od nowa”). Przyspieszenie rozwoju zawsze było związane z rozwojem tej koncepcji. Collective IQ to social media, wcześniej Internet, wcześniej mass media, jeszcze wcześniej książki i poczta. A na samym początku język – jako uniwersalny nośnik wiedzy. Nieprzypadkowo najsłynniejsze dzisiaj AI jest narzędziem językowym. Tutaj jest olbrzymia szansa dla HR i działów Learning & Development w organizacjach – mówi.

Wyzwaniem dla firm jest sprawdzenie, którą treść stworzyła AI, a którą człowiek

Rozwój rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji to nie tylko uproszczenie pewnych procesów. To także spore wyzwania.

- Dużym wyzwaniem dla firm tworzących modele sztucznej inteligencji będzie jednoczesne budowanie narzędzi pozwalających klasyfikować treści pod kątem tego, czy stworzył je człowiek, czy technologia. Chodzi o to, że dziś modele uczą się na podstawie treści wygenerowanych przez człowieka lub naturę, ale coraz więcej nowych treści jest już tworzone przez AI. Jeśli proporcje zostaną zaburzone i proces uczenia maszynowego będzie przebiegać w większości na treściach powstałych przez sztuczną inteligencję, to jest ryzyko, że modele przestaną się udoskonalać i rozwój technologii się zatrzyma – zauważa Jacek Gralak.

Jak dodaje, wyzwaniem będzie prawidłowe klasyfikowanie treści – możliwość odróżnienia tekstów, zdjęć, filmów czy dźwięków stworzonych ludzką ręką od tych wygenerowanych z pomocą sztucznej inteligencji.

- Jako przykład podam słynne nagranie, w którym algorytmy AI z klasy DeepFake zostały wykorzystane do podszycia się pod Morgana Freemana. Łatwo można wyobrazić sobie, że ktoś mógłby wykorzystać to narzędzie do celów politycznych, światopoglądowych i innych. Dlatego tak ważne jest, by powstały wiarygodne narzędzia pozwalające odróżnić dzieło technologii od tego, co jest prawdziwe (tzw. AI Watermarking) – dodaje.

