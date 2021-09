To nie pracownicy, a liderzy najbardziej oberwali w czasie pandemii

Zeszły rok dał w kość liderom. Jak wynika z badań Małgorzaty Czerneckiej, psychologa i trenera biznesu, po raz pierwszy odkąd analizuje ten temat, ich kondycja psychiczna była gorsza niż pracowników. Liderzy gorzej śpią, budzą się zmęczeni, co drugi przyznaje, że jest przemęczony.

"Przetrwanie" czasu pandemii kosztowało nas sporo wysiłku. Kto zapłacił więcej? Szefowie czy pracownicy? (Fot. Shutterstock)

Zeszły rok dla prezesów i dyrektorów firm okazał się prawdziwym testem wiedzy, umiejętności - po prostu kompetencji przywódczych. Był także testem dla pracowników, którzy również musieli odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Jednak sprawne "przetrwanie" czasu pandemii kosztowało nas sporo wysiłku. Kto zapłacił więcej? Szefowie czy pracownicy?

Małgorzata Czernecka, psycholog i trener biznesu, która wzięła udział w debacie "Covidowa rewolucja na rynku pracy. Z jakimi nowymi wyzwaniami muszą radzić sobie działy HR?" zorganizowanej w ramach XI edycji Property Forum, przyznaje, że liderzy oberwali wyjątkowo mocno.

Małgorzata Czernecka, która od kilku lat bada kondycję psychiczną, emocjonalną i mentalną pracowników, patrzy jak funkcjonują oni w firmach, przyznaje, że do tej pory liderzy zawsze wypadali lepiej niż pracownicy. Zmiana nastąpiła w zeszłym roku, kiedy to ich kondycja była dużo gorsza niż pracowników.

- Gorzej sypiają, budzą się rano zmęczeni, co druga osoba przyznawała, że ma problemy ze snem, więcej niż co drugi lider przyznawał, że jest przemęczony. To bardzo dużo. Takiej sytuacji wcześniej nie było, to pracownicy byli bardziej obciążeni. Przy czym różnice nie były aż tak duże - informuje Małgorzata Czernecka.

I wylicza dalej, ponad połowa liderów mówi, że pracuje więcej niż przed pandemią. 40 proc. przyznaje, że odczuwa irytację, złość, frustrację, niepokój, zniechęcenie. To dużo więcej niż w przypadku pracowników.

- To niepokojące, bo emocje, nastrój, kondycja psychiczna - cały aspekt emocjonalny - liderów, to jaki mają ton głosu, nastrój, kaskadują w dół, na pracowników i wpływają na ich emocje i podejście do pracy - zaznacza Czernecka.

Wskazuje też, że pogorszenie się nastrojów wśród liderów wynika m.in. z tego, iż są zawaleni pracą. Mają po 7-8 spotkań dziennie, często jedne po drugich. Nie mają czasu na nic innego, podstawowe obowiązki wykonują już po pracy. To kumuluje zmęczenie, a trzeba pamiętać, że w pandemię weszliśmy już zmęczeni, bo w kwestii dobrostanu pracowników na tle Europy nie wypadaliśmy najlepiej. Powoli kończą się nasze rezerwy energetyczne.

L4 na wypalenie zawodowe

Małgorzata Czernecka zwraca uwagę, że to powoduje, iż w firmach zapala się czerwona lampka. A zaczyna bardzo intensywnie migać, kiedy uświadomimy sobie, że niebawem lekarze będą mogli wystawiać zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego. Zmiana, zgodnie z którą wypalenie zawodowe uznano za syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem i stanie się ono "jednostką chorobową", wejdzie w życie wraz z 2022 rokiem. - To bardzo dobra wiadomość, ponieważ wypalenie zmienia zachowanie pracownika, wpływa na jego postawę i relacje z ludźmi, odbija się negatywnie na jego zdrowiu i wykonywanej pracy. Diagnozowanie syndromu jest jednak trudne, dlatego trzeba liczyć się z nadużyciami osób, które pozostaną na zwolnieniach lekarskich, choć w ich przypadku nie będziemy mieć do czynienia z wypaleniem zawodowym - tak zmianę tę komentowała chwilę po ogłoszeniu, czyli pod koniec 2018 roku Agnieszka Czarnecka, ekspert Hays Poland. Plus pandemii Psycholog biznesu zapytana o to, czy i jak zmieniło się nasze podejście do dyskusji o problemach psychicznych, przyznaje, że to jedna z korzyści płynących z pandemii. - Gotowość do podejmowania tego trudnego tematu jest większa, ale przed nami jeszcze bardzo długa droga. W Polsce dopiero zaczynamy się zajmować problemami psychicznymi pracowników, natomiast na Zachodzie jest to temat analizowany od lat - przyznaje Małgorzata Czernecka. I, jak dodaje, wyniki badań pokazują, iż liderzy dotknęli swoich granic. Ponad 83 proc. z nich w ostatnim roku bardzo często sięgało po alkohol czy środki na uspokojenie. - Teraz widzą, co się z nimi stało i zaczynają o tym mówić, zaczynają szukać rozwiązań tego problemu - dodaje.

