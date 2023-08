To nie ludzie z deficytami, a osoby z potencjałem. Tak trzeba na nich patrzeć

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW : - Nie istnieje uzgodniona definicja neuroróżnorodności. Jest to pojęcie akcentujące i pozytywnie wartościujące różną budowę naszych mózgów. Nie chodzi o to, by traktować jednych jako „normalnych”, a innych jako „nienormalnych”, lecz by zauważać, że w różny sposób przetwarzamy informacje. Stąd tym terminem określa się osoby ze spektrum autyzmu, z ADHD, z synestezją, dysleksją czy dyskalkulią. Ta lista wciąż się powiększa. I w sumie nie powinna mieć znaczenia.

Skąd rosnące zainteresowanie tym tematem?

- Społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte. Dodatkowo weszło ESG (spojrzenie na zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych), co sprawia, że w firmach coraz więcej się mówi o działaniach na rzecz różnorodności i inkluzyjności. Po pandemii widzimy, jak ważny jest nasz dobrostan psychiczny i wgląd w siebie. Jednocześnie trudno nam się faktycznie mierzyć z neuroróżnorodnością w miejscu pracy.

Wszyscy pracownicy mają potencjał, ale w różnych obszarach

Dlaczego?

- Neuroróżnorodność jest postrzegana często z perspektywy deficytów, jako zaburzenie. Mówiliśmy: nie potrafi się komunikować, nie potrafi usiedzieć spokojnie albo że mylą mu się słowa czy liczby. Cały system edukacji bazuje na uwypuklaniu tych deficytów. Nauczyciele oceniają błędy uczniów – wskazują, co im się nie udało. Neuroróżnorodność może być kojarzona ze złymi ocenami czy porażkami.

Dzisiaj wiemy, że na przykład osoba z ADHD nie będzie w stanie usiedzieć w jednym miejscu, co może być dla innych uciążliwe i denerwujące, ale z drugiej strony osoba ta potrafi się świetnie skoncentrować, jeżeli ma określony cel i jest do niego przekonana. Pracownik ten ma także znacznie więcej energii i potrafi konsekwentnie dążyć do celu, często skuteczniej niż osoba neurotypowa. Z kolei osoba z autyzmem nie będzie potrafiła nawiązywać relacji, ale też relacje międzyludzkie nie będą jej przeszkadzać w realizacji celów.

Wszyscy mamy potencjał, ale w różnych obszarach. Najważniejsze, aby się na nim skupić i w ten sposób budować przewagę. Zmiana myślenia jest bardzo ważna.

Pracownicy milczą na temat neuroróżnorodności. Boją się łatki roszczeniowych i trudnych osób

Dotychczas w miejscu pracy nie mówiło się wiele na temat neuroróżnorodności. Co powstrzymuje pracowników?

- Wiele osób neuroróżnorodnych martwi się, że będą postrzegane inaczej, mniej poważnie lub jako mniej sprawne, mniej kompetentne. Niektórzy uważają, że powstrzyma to ich od pracy lub awansu lub że, np. prosząc o zmianę oświetlenia, które dotychczas utrudniało im skupienie, będą postrzegani jako wymagający, roszczeniowi lub trudni.

Ten brak otwartości może sugerować innym osobom neuróżnorodnym, że ich ujawnienie się może nie być mile widziane. Co ważniejsze, znacznie trudniej jest wtedy stworzyć kulturę, która jest inkluzywna i dostępna dla wszystkich.

Zarządzanie i współpraca z osobami neuroróżnorodnymi wymaga wysiłku, zrozumienia, wrażliwości, a także może rodzić konflikty. To spore wyzwanie zarówno dla firm, jak i dla szkół.

- Zgadza się. Zarówno w szkole, jak i w firmie mogą rodzić się konflikty. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy w klasie ucznia z ADHD. Może on przeszkadzać podczas lekcji, bo będzie głośny i nie będzie w stanie usiedzieć na miejscu - tylko w ruchu potrafi się skoncentrować. I potrzebuje, aby mu stworzyć bezpieczną przestrzeń i możliwości do mówienia i do ruchu. Jeśli dodatkowo w klasie mamy ucznia ze spektrum autyzmu, to sprawa się komplikuje, bo taka osoba nie radzi sobie z nadmiarem bodźców, które może generować osoba z ADHD swoim ruszaniem się czy mówieniem.

Podobne mechanizmy działają w miejscu pracy. Wyobraźmy sobie, że mamy pracownika z ADHD, który kręci się po biurze i ciągle zaczepia innych. Ludzie nie potrafią się skoncentrować, przez co ich frustracja rośnie. Z kolei pracownik ze spektrum autyzmu będzie gasić światła i zasłaniać rolety, żeby przyciemnić pomieszczenie, będą go dekoncentrować nawet szum czy ciche rozmowy. Tutaj ogromną rolę odgrywają liderzy. Ważne, aby rozumieli, jakie osoby mają w swoim zespole, potrafili wydobyć z nich potencjał i na nim budować siłę grupy. Jednocześnie powinni umieć radzić sobie z konfliktami. Dodatkowo nie mogą koncentrować się na deficytach osób neuroróżnorodnych i stawiać ich w centrum uwagi.

Szefowie powinni wymagać od nich tyle samo co od osób neurotypowych, ale robić to w sposób dla tych pracowników bezpieczny i na tyle komfortowy, na ile to możliwe. Stąd potrzeba zadbania o odpowiednie warunki pracy i dobrą organizację pracy całego zespołu. To bardzo ważne, żeby wszyscy czuli się komfortowo. Liderzy nie mogą także budować poczucia, że firma oczekuje, iż dana osoba się zmieni. Ważna jest akceptacja.

Osoby neuroróżnorodne na rynku pracy wspiera sztuczna inteligencja

Polskie firmy i liderzy wiedzą, jak to robić? Wydaje się, że zarządzanie empatyczne nie jest codziennością w polskich firmach.

- Najlepiej zrozumieją i wprowadzą te rozwiązania liderzy, którzy sami są neuroróżnorodni. To oni mają szansę pomóc organizacjom zrozumieć, na czym tak naprawdę polega zatrudnienie osoby neuroróżnorodnej. Ale też pomogą w budowaniu środowiska i kultury otwartości i włączenia - wspierającego i potrafiącego budować na kompetencjach i przewagach osób neuroóżnorodnych.

To dopiero początek naszej drogi, wszyscy uczymy się neuroróżnorodności. Chciałabym rozpocząć badania w tym zakresie, żebyśmy mogli sprawdzić, jak wygląda sytuacja osób neuroróżnorodnych na rynku pracy, a także jak wspiera je sztuczna inteligencja. To ważne także z perspektywy liderów, aby wiedzieli, w jaki sposób mogą wykorzystać narzędzia cyfrowe w celu minimalizowania deficytów osób neuroróżnorodnych oraz uwalniania potencjału takich pracowników.

W jaki sposób nowoczesne technologie mogą pomóc?

- Wróćmy do poprzedniego przykładu - zespołu, w którym mamy dwóch pracowników: jednego z ADHD i drugiego ze spektrum autyzmu. Lider może zaproponować tej drugiej osobie pracę zdalną. W domu ten pracownik może stworzyć sobie odpowiednie warunki do pracy, np. zaciemnione i ciche miejsce. Z kolei osoba z ADHD może prowadzić rozmowy służbowe podczas spaceru. Będzie mogła się rozluźnić i porozmawiać, natomiast współpracownicy będą mogli w spokoju pracować. W tym przypadku nowoczesne technologie nie będą niezbędne, ważne jednak, by szukać rozwiązań. Kolejny przykład dotyczy osoby z dysleksją – pomagają im programy, które sprawdzają za nich pisownię.

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że w wielu obszarach naszych zadań zawodowych czynności będą wykonywać maszyny i roboty. Natomiast obszary najbardziej „ludzkie”, tj. kreatywność czy krytyczne myślenie, nie są zagrożone przez AI. Co ciekawe, tutaj można wykorzystać nadwyżki osób neuroróżnorodnych, dlatego warto budować różnorodne zespoły. Firmy, które to zrozumieją, zbudują swoją przewagę konkurencyjną w innowacyjnym świecie. Zaś te, które tego nie zrobią, mogą stać się ofiarami cyfryzacji.

Działy HR mają sporo do nadrobienia w tym zakresie

Powinno zmienić się także podejście rekruterów? Jak wiemy, osoby neuroróżnorodne mają mniejsze szanse w procesie rekrutacyjnym ze względu na deficyty.

- Osoba ze spektrum autyzmu nie wypadnie dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej, podobnie jak kandydat z ADHD. Jak wspomniałam, osoby neuroróżnorodne mogą wesprzeć inteligentne systemy, ale niezbędna jest także zmiana postaw i wartości. Zmiana mentalności jest bardzo ważna i może przynieść korzyści obu stronom.

Warto zwrócić uwagę także na oferty pracy. Wielu pracodawców szuka pracowników o wąskich kwalifikacjach, jednak w ogłoszeniach na liście wymagań pojawiają się także umiejętności miękkie. Rekruterzy w ten sposób wykluczają osoby neuroróżnorodne. Działy HR mają sporo do nadrobienia w tym zakresie.

