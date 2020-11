To nie jest czas aroganckich menedżerów

Jeśli menedżer nie potrafi się dziś odnaleźć, to pojawia się pytanie, czy to osoba, która jest nam potrzebna – mówi w rozmowie z PulsemHR.pl headhunter Ernest Wencel. I podkreśla, że wiele na rynku się zmieni. – Kryzys kryzysem, koronawirus - koronawirusem, ale winni muszą się znaleźć... – dodaje.

Kryzys kryzysem, koronawirus - koronawirusem, ale winni muszą się znaleźć... – wyjaśnia Ernest Wencel. (fot. Ernest Wencel)

Nie można trwać w tym samym miejscu, nie można robić tych samych rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Zmiana na poziomie menedżerskim będzie postępowała – uważa w rozmowie z PulsHR.pl headhunter Ernest Wencel.

Jak wyjaśnia, liczba wakatów na rynku się nie zmieni. Zmieni się jednak samo postrzeganie menedżerów. Dziś nie sprawdzą się ci, którzy portfolio pełne sukcesów uważają za wyznacznik późniejszych sukcesów w zarządzaniu.

Jak zaznacza: dziś wygrywają ci, którzy potrafią słuchać, są otwarci i - co najważniejsze – widzą potrzebę ciągłej nauki.

Covid-19 zafundował nam (i funduje nadal) serię gwałtownych przemian. Pandemia zachwiała podstawami biznesu: runęły łańcuchy dostaw, stanęła produkcja, zamarła turystyka, handel i usługi rozwijać muszą rzadziej wykorzystywane formy realizowania swoich podstawowych celów.

Wiosenne uderzenie pandemii dla wielu przedsiębiorstw oznaczało restrukturyzacje i zwolnienia, zmiany modeli biznesowych, oszczędności i konieczne cięcia finansowe. Dziś firmy walczą z drugą falą (według zapowiedzi nie ostatnią) i kolejny raz muszą sprawdzić się w mało znanej rzeczywistości.

Podobnie jak wiosną, teraz także mówimy o sprawdzianie dla menedżerów i zarządzających. A ci, jak podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl headhunter Ernest Wencel, mają podstawy do obaw o swą zawodową przyszłość.

– Nie można trwać w tym samym miejscu, nie można robić tych samych rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Zmiana na poziomie menedżerskim będzie postępowała. Zmieniły się okoliczności, zmieniła się sytuacja i nie wszyscy potrafią się w tych nowych realiach odnaleźć. Zakładam, że w pierwszym kwartale nowego roku nastąpi duży ruch na poziomie stanowisk zarządzających - spodziewa się specjalista.

To nie czas aroganckich menedżerów

– Co ja słyszę z rynku? Dochodzą do mnie głosy, że menedżer, który miał pasmo nieustających sukcesów, przychodzi i mówi: "jestem świetny, jestem u szczytu swojej kariery". Co mówi rynek? Rynek uważa najczęściej, że taka osoba przychodzi odcinać kupony. Jeśli ktoś ma podobną postawę, to często określany jest jako arogant. Postawa taka jest odbierana – i ja to często słyszę od klientów – jako "ktoś przychodzi i chce odpocząć". Osoby, które mają sposób myślenia "wiem wszystko, nie muszę się uczyć" – niestety przegrywają – podkreśla Wencel.

Jak zaznacza – dziś wygrywają ci, którzy potrafią słuchać, są otwarci i co najważniejsze – widzą potrzebę ciągłej nauki. – Osoby, które są na tych samych stanowiskach od lat i wydaje im się, że nie muszą nic dziś robić, bo "są tu, gdzie są", spotkają się - moim zdaniem - z dużym rozczarowaniem i bolesnym lądowaniem. Osoby, które uważają, że nie muszą się uczyć, nie muszą się rozwijać, przegrają. Ludzie mentalnie młodzi, ciekawi, zdający sobie sprawę, że trzeba się uczyć przez całe życie, wygrają – dodaje. Zarządzanie turbulencjami Jak podkreśla w rozmowie z naszym serwisem, przed liderami trudne zadanie. Dziś sprawdzą się bowiem ci, którzy potrafią budować zaangażowanie, mobilizować i koncentrować się na sparwach dla funkcjonowania firm najważniejszych. – Jeśli popatrzymy na podejście Kena Blancharda, który mówi, że dobry menedżer ma w sobie cały wachlarz umiejętności i umie się odnaleźć w każdej sytuacji, to widzimy, że nie wszyscy to potrafią. Nie wszyscy mają w sobie arsenał i warsztat narzędziowy pozwalający zareagować adekwatnie do danej sytuacji. Aktualnie mamy świat pełen turbulencji - nie wiemy, co nas spotka. Decyzje musimy podejmować, biorąc pod uwagę całkowity brak danych albo ich minimalną ilość. To wymaga otwartości, słuchania, analizy danych, mierzenia efektywności na każdym etapie procesu biznesowego - precyzuje Ernest Wencel. "Czas wojny", w jakim znajdują się z różnym natężeniem firmy od marca, pokazał także, że turkusowe zarządzanie nie zawsze jest zarządzaniem dobrym... – Potrafię sobie wyobrazić, że będą takie organizacje, które wzmacniać będą właśnie ten kontekst, które powiedzą: chcemy pokazać, że działamy inaczej. Ale potrafię sobie też wyobrazić, że duże grono firm zrobi gwałtowny zwrot przez rufę, powie, że dziś chce innego stylu, odejścia od niesprawdzonych form zarządzania – podkreśla. Kryzys rodzi potencjał Jednym z największych paradoksów jest fakt, że nic tak nie stymuluje zmian cywilizacyjnych jak wojny, plagi czy epidemie. Podobnie jest w przypadku kryzysów - dla wielu są szansą na nowe otwarcie. – Mam poczucie, że w tym kryzysie rodzi się niezwykły potencjał. Nikt z nas nie wie, jak zmieni się świat. Jest w tym coś niezwykłego. To olbrzymia szansa dla tych, którzy są w stanie zobaczyć makrotrendy, zachowania, potrzeby... Osoby, które mają w sobie gotowość do zredefiniowania sposobu myślenia, wyjścia poza schemat, wygrają – tłumaczy Ernest Wencel.

