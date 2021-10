To największa zmiana ostatnich miesięcy. Zostanie z nami na dłużej

Z memorandum ZPP wynika, że najbardziej widocznym wpływem pandemii COVID-19 na rynek pracy było upowszechnienie się pracy zdalnej. Zagrożenie spowodowane koronawirusem i wprowadzenie lockdownu zmusiło rynek do przeniesienia części aktywności zawodowej pracowników do ich domów.

Autor: jk

• 29 paź 2021 16:18





Spośród firm, które wprowadziły w okresie pandemii pracę zdalną 1/3 stosuje wyłącznie to rozwiązanie (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zgodnie z danymi GUS w IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 mln 609 tys.

Przykładem branży, w której pandemia wprowadziła rewolucję w organizacji pracy, jest bankowość.

Wszystko wskazuje na to, że praca zdalna zostanie z nami na stałe - z badania EY wynika, że 4 proc. badanych firm ma już oficjalny regulamin, 33 proc. planuje jego wdrożenie, a jedynie 13 proc. nie zamierza stosować takiego rozwiązania.

Zgodnie z danymi GUS w IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1 mln 609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących), co oznacza znaczący wzrost (aż o 902 tysiąca osób) w stosunku do końca 2019 r., czyli okresu sprzed pandemii. Trend ten się nasilał i w czasie III fali w marcu 2021 r. - wówczas pracę zdalną wykonywało aż 14,2 proc. osób.

Jak wskazuje ZPP, praca zdalna - szczególnie w formie hybrydowej - może zagościć na stałe w polskich firmach. Również Sebastian Sala, business unit director w Antal SSC/BPO potwierdza, że możliwość pracy zdalnej to ważny aspekt dla pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zapytaliśmy kandydatów, co musiałoby się stać, aby przyjęli ofertę pracy. 54 proc. respondentów naszego badania mówi, że jeśli nie będzie możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej, to nie podejmą proponowanej pracy. Ten element jest dla nich kluczowy. Nawet jeśli chodzi o benefity, to oczywiście oczekiwania finansowe są dominujące - popyt na pracowników rośnie, a wraz z nim pensje. Natomiast drugim elementem jest możliwość pracy zdalnej i hybrydowej. Tuż przed pandemią zastanawialiśmy się, czy centra będą działać w modelu rozproszonym. Nasi klienci rozważali rekrutacje w innych regionach. Dzisiaj to się dzieje. Pracownicy pracują zdalnie - ponad 60 proc. nie wróciło do biur. Jeżeli tyle osób pracuje poza biurem, to wychodzi na to, że tak naprawdę możemy pracować z każdego miejsca na świecie - ocenia Sebastian Sala.

Home office w bankowości

Przykładem branży, w której pandemia wprowadziła rewolucję w organizacji pracy, jest bankowość. - Dla przykładu w Santander Banku Polska pracę zdalną w 2020 r. wykonywało 80 proc. pracowników centrali. W BNP Paribas Banku Polska przed pandemią pracownicy mieli możliwość pracy zdalnej przez 8 dni w miesiącu, a więc był to jeden z pracodawców dość powszechnie stosujących tą formę wykonywania pracy. W okresie pandemii praca zdalna została wprowadzona dla większości załogi i wykonywało ją w centrali banku aż 84 proc. pracowników - czytamy w memorandum. Innym bankiem, który przytacza ZPP, to PKO Bank Polski, gdzie w szczytowym momencie 2020 r. pracę zdalną wykonywało aż 11 tysięcy pracowników. - Co ważne bank ten przeprowadził badania wśród zatrudnionych, które wykazywały, że aż 82 proc. z nich jest zadowolonych z tej formy wykonywania obowiązków. Zgodnie z deklaracjami dyrekcji praca zdalna w pewnej formie na stałe zagości w tej instytucji i nie będzie już traktowana jako zwykły benefit pracowniczy - podkreśla ZPP. Praca zdalna zostanie z nami ZPP przytacza także wyniki badania EY, z których wynika, że spośród firm, które wprowadziły w okresie pandemii pracę zdalną 1/3 stosuje wyłącznie to rozwiązanie, zaś 2/3 stawia hybrydową. Najczęściej decyzja o świadczeniu pracy zdalnie zapada na skutek porozumienia pracodawcy i pracownika (w około 42 proc. przypadków), zaś wśród 29 proc. badanych, praca zdalna odbywa się na polecenie pracodawcy. 17 proc. firm zdecydowało się na taki model na poziomie całej firmy lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Warto dodać, że 4 proc. badanych firm ma już oficjalny regulamin, 33 proc. planuje jego wdrożenie, a jedynie 13 proc. nie zamierza stosować takiego rozwiązania. EY zwróciło także uwagę na efektywność pracy zdalnej. Wyniki pokazują, że 27 proc. badanych przedsiębiorców nie zauważyło różnicy w efektywności między pracownikami pracującymi w biurze i tymi, którzy swoje obowiązki wykonują zdalnie, 4 proc. informuje o efektywności niższej, a 2 proc. o wyższej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.