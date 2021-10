To miasto przyciąga inwestorów. Specjaliści IT to jego atut

Stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych dla biznesu miast w kraju według badania Business Environment Assessment Study. Najwyższe oceny otrzymały takie elementy jak jakość życia, potencjał edukacyjny i potencjał zatrudnienia.

Business Environment Assessment Study (BAES) to cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce, którego celem jest opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Jego autorami są firmy: Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint.

W raporcie analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia.

W trzeciej edycji badania BEAS, Poznań zajął wysokie miejsce. Średnia ocena miasta wynosi 7,1 punktu w 10-stopniowej skali (wzrost o 0,2 punkty w porównaniu z rokiem 2019). To plasuje stolicę Wielkopolski na drugim miejscu (ex aequo z Trójmiastem) wśród innych, badanych polskich miast.

Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak lokalizacja jako miejsce do życia (7,7 p), potencjał edukacyjny (7,4 p) i potencjał zatrudnienia (7,2 p).

- Poznań od wielu lat znajduje się w czołówce miast najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym. Co roku przyglądamy się kolejnym przedsiębiorcom decydującym się na rozwijanie biznesu właśnie tutaj. Prężnie rozwija się sektor usług nowoczesnych, poznańskie firmy obsługują klientów z całego świata. Ogromną zaletą rynku jest również duża liczba specjalistów IT – mówi Marieta Brzykcy, team leader, Antal Engineering & Operations.

Również Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania podkreśla, że Poznań prężnie się rozwija pod każdym względem.

- Mimo pandemii 87 proc. firm planuje wzrost zatrudnienia a poziom powierzchni biurowej przekroczył pułap 600 tys. m2. W tym roku pozyskaliśmy 9 nowych inwestorów z branż priorytetowych dla Poznania. Miasto również ciągle pracuje nad podwyższeniem standardu życia. Obecnie realizujemy pięć dużych projektów infrastrukturalnych, w tym rozbudowę trasy tramwajowej na Naramowice - mówi Guss.

Co piąty z 532 tys. mieszkańców Poznania jest studentem - wynika z danych GUS. Z tego też powodu dynamicznie rozwijają się sektory priorytetowe dla Poznania: branża IT, Business Process Outsourcing (BPO), Shared Services Center (SSC), badania i rozwój (R&D) czy produkcja zaawansowana technologicznie, oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju.

- Poznań to miasto bardzo innowacyjne i otwarte na nowych inwestorów. Potwierdza to fakt, że co roku pojawia się w stolicy Wielkopolski co najmniej kilka nowych inwestycji typu BPO/SSC lub IT. Miasto podejmuje wiele inicjatyw mających na celu rozwój sektora usług dla biznesu czy też wsparcie procesów rekrutacyjnych. To tu bije technologiczne serce Polski i tu mają swoje siedziby takie giganty technologiczne, jak np. Allegro czy Beyond – tłumaczy Wiktor Doktór, prezes Pro Progressio.

Potencjał edukacyjny

Dwadzieścia cztery uczelnie w Wielkopolsce gwarantują bogate zaplecze kompetencyjne. Poznań liczy sobie prawie 113 tys. studentów. Najwięcej z nich specjalizuje się w finansach (18,5 tys.), potem w inżynierii (15,7 tys.) a następnie w obszarze lingwistycznym (10 tys.). Kapitał ludzki został oceniony na 7,2 punktu w dziesięciostopniowej skali. W porównaniu do roku 2019 jest to wzrost o aż 0,7 punktu.

- Dużym potencjałem miasta jest duża liczba specjalistów IT. Przynajmniej 7 uczelni wyższych prowadzi kierunki kształcenia związane z informatyką. Sektor firm oferujących usługi z obszaru IT rozwija się dynamicznie, świadcząc usługi wysokiej jakości - komentuje Artur Skiba, prezes agencji Antal.

- Największa grupa studentów kształci się na kierunkach inżynieryjnych. Branże R&D oraz sektor produkcji zaawansowanej technologicznie stwarzają atrakcyjne możliwości rozwoju kariery m.in. dla absolwentów poznańskich uczelni wyższych. Studenci, dzięki współpracy uczelni z biznesem, kończą edukację mając już na swoim koncie praktyki w organizacjach międzynarodowych i doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów o zasięgu światowym. Tak przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej stają się specjalistami wspierającymi nowych inwestorów - dodaje.

Poznański rynek pracy

Mocną stroną Poznania są kadry z obszaru kompetencji inżynieryjnych, co jest docenianie przez pracodawców z branży produkcyjnej, a także obecność specjalistów i menedżerów w obszarze IT.

Najwyższe wskaźniki oceny dostępności kadry zostały zanotowane wśród pracowników o kompetencjach lingwistycznych oraz o kompetencjach sprzedażowych, a także u specjalistów i menedżerów w obszarze administracji i HR. Taki potencjał kapitału ludzkiego wpływa na fakt, że aglomeracja poznańska jest drugim w kraju najszybciej rozwijającym się ośrodkiem zewnętrznych usług biznesowych, szczególnie w zakresie usług F&A oraz ITO.

- Siłą miasta jest również duża synergia nauki z biznesem oraz społeczność lokalna, która działa na rzecz promowania tolerancji i różnorodności. Motorem do rozwoju biznesu jest wysoka jakość życia w mieście. Według danych GUS dynamicznie rośnie również przeciętne wynagrodzenie brutto mieszkańca Poznania. Pomimo trudnych czasów i pandemii miasto nie traci na atrakcyjności inwestycyjnej. Stolica Wielkopolski dysponuje szeroką ofertą nowoczesnych powierzchni biurowych oraz oferuje stabilne stawki czynszowe. Z pewnością są to istotne atuty, które mogą przyciągnąć nowych inwestorów, jak również zachęcać obecnych do pozostania w tym mieście - mówi Dominik Pekról, regional manager, Antal Engineering & Operations.

Warto przytoczyć także najnowsze dane Grant Thornton i Element, z których wynika, że w sierpniu w Poznaniu pojawiło się 3,2 tys. nowych ogłoszeń o pracę. Tyle samo odnotowały Katowice i oba te miasta obecnie zamykają zestawienie. Warto jednak dodać, że było to o 94 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Powierzchnia biurowa

Wartością dodaną dla poznańskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej - ponad 63 800 m2 w budowie. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy Wielkopolski wynoszą obecnie 582 900 m2. Ocena infrastruktury nieznacznie spadła z poziomu 7,1 p w 2019 r. na 7,0 p w dziesięciostopniowej skali w 2021 r. Poznań znajduje się na 5 pozycji wśród badanych miast, jeżeli chodzi o wzrost zasobów powierzchni biurowej w ciągu ostatnich 10 lat.

- Poznań posiada bardzo wydajną i efektywną komunikację miejską oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko. Miasto jest także bardzo dobrze skomunikowane drogowo oraz kolejowo z resztą Polski, dzięki czemu jest bardzo istotnym ośrodkiem logistycznym na mapie kraju. To wszystko sprawia, że poziom zadowolenia z życia w Poznaniu pozostaje niezmiennie na wysokim poziomie, co potwierdził opublikowany ranking Forbesa, który umieścił Poznań na liście 20 miast, w których najlepiej żyje się Amerykanom – mówi Grzegorz Bobrowski, Manager of Poznań Office, Cushman & Wakefield. Firmy planujące swój rozwój w Poznaniu doceniają przede wszystkim stabilność i przewidywalność tego rynku. Od dawna rozwija się tutaj sektor usług BPO/SSC, głównie w segmencie F&A, IT oraz call/service center – dodaje Bobrowski.

*Badanie „Business Environment Assessment Study” zostało zrealizowane wśród szefów 809 firm w Polsce w IV kwartale 2020 r.